ड्रैगन के खतरनाक इरादे, रनवे से रडार तक...कृत्रिम द्वीप पर चीनी सैन्य अड्डे को देख दुनिया दंग!

डीएनए हिन्दी: चीन की कुटिल चाल का एक और बड़ा खुलासा हुआ है. दुनिया इधर माहामारी से जूझ रही थी, इसी बीच चीन ने एक कृत्रिम द्वीप (China Artificial Island) पर मजबूत सैन्य अड्डा बना लिया है. दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन पर कई कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के आरोप लगते रहे हैं. हाल ही में दक्षिण चीन सागर (South China Sea) के स्प्रैटली द्वीप समूह के पास चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम द्वीप की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. ये तस्वीरें पूरी दुनिया को चिंता डालने वाली हैं.

तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने इस कृत्रिम द्वीप को अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया है. इस द्वीप पर उसने एक बड़ा रनवे भी बना लिया है. साथ ही अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी तैनात हैं. यही नहीं, यहां मजबूत सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया गया है. ये तस्वीरें फोटोग्राफर एज्रा अकायन ने अपने कैमरे में कैद की हैं.

Latest Aerial Views Of China's Artificial Islands In The South China Sea



Airfields, buildings, recreational facilities, and other structures are seen on the artificial islands built by China in these pictures taken on October 25, 2022 in the Spratly Islands, South China Sea. pic.twitter.com/tOclMNSmkL