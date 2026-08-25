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क्या चीन ने नागरिकों को एलियंस से संपर्क न करने की चेतावनी दी? जानें वायरल दावे का सच

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क्या चीन ने नागरिकों को एलियंस से संपर्क न करने की चेतावनी दी? जानें वायरल दावे का सच

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि चीन की सरकार ने अपने नागरिकों को एलियंस से संपर्क न करने की आधिकारिक चेतावनी जारी की है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 25, 2026, 12:03 PM IST

क्या चीन ने नागरिकों को एलियंस से संपर्क न करने की चेतावनी दी? जानें वायरल दावे का सच

चीन में एलियंस को लेकर किया जा रहा बड़ा दावा (AI Image)

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चीन में एलियंस को लेकर सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब दावा तेजी से फैल रहा है. इंटरनेट पर वायरल हो रही पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि चीनी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक आधिकारिक चेतावनी जारी की है. इस फर्जी खबर के मुताबिक, अगर किसी भी नागरिक का सामना किसी एलियन से होता है या कोई एलियन उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है, तो उन्हें उसका कोई जवाब नहीं देना चाहिए और तुरंत इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र को देनी चाहिए. 

एलियंस को लेकर किया जा रहा फर्जी दावा

कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और पॉडकास्ट तो इस दावों को असली दिखाने के लिए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का नाम तक इस्तेमाल कर रहे हैं. उनमें लिखा जा रहा है कि किसी भी नागरिक को बिना अनुमति एलियंस से बात नहीं करनी चाहिए और एलियंस के दिखते ही फौरन यूएन को सतर्क करना चाहिए.

हालांकि, असलियत इससे बिल्कुल अलग है. चीनी सरकार या किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने ऐसी कोई चेतावनी या एडवायजरी जारी नहीं की है. यह पूरी खबर मनगढ़ंत और पूरी तरह से झूठी है.

आखिर कहां से शुरू हुई यह अफवाह?

इस अजीब अफवाह का तार चीन के मशहूर साइंस-फिक्शन उपन्यास 'द थ्री-बॉडी प्रॉब्लम' से जुड़ता है, जिसे लेखक लियू सिचिन ने लिखा है. इस मशहूर किताब में एक काल्पनिक दृश्य है, जहां इंसानों को एलियंस की तरफ से चेतावनी मिलती है, "जवाब मत देना."

किताब की कहानी में एक एलियन प्रजाति अपनी मरती हुई दुनिया को छोड़कर धरती पर कब्जा करने आ रही होती है और वे धरती पर अपने जासूस भेजते हैं. सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने और व्यूज बटोरने के लिए लोगों ने इस मशहूर किताब की काल्पनिक कहानी को सच बनाकर शेयर करना शुरू कर दिया.

जीरो-ग्रेविटी की अफवाह भी हो चुकी है वायरल

सोशल मीडिया पर सिर्फ एलियंस ही नहीं, बल्कि विज्ञान के नाम पर कई और तरह की झूठी खबरें भी फैलाई जाती रही हैं. इससे पहले एक दावा यह भी वायरल हुआ था कि दो ब्लैक होल की टक्कर के कारण पृथ्वी पर 7 सेकंड के लिए गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा और नासा सालों से इसकी तैयारी कर रहा है. जाहिर तौर पर उस दावे में भी रत्ती भर सच्चाई नहीं थी.

आज के सोशल मीडिया के दौर में लाइक्स, व्यूज और रीच पाने के लिए लोग किसी भी काल्पनिक कहानी को सच का रूप देकर पेश कर देते हैं. ऐसे में बिना जांच-परख के इंटरनेट पर दिखने वाली हर बात पर भरोसा करना या उसे आगे शेयर करना सही नहीं है. किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसकी पड़ताल जरूर करें. 

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