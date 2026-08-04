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अरूणाचल से बस 1100KM दूर तैनात होंगी परमाणु मिसाइलें, भारत के करीब जमीन के नीचे चीन क्यों जुटा रहा एटम बम का जखीरा?

साल 2025 में अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि चीन ने 300 से ज्यादा मिसाइल साइलो बनाए हैं. ये साइलो हामी, गांसू के सूमेन और इनर मंगोलिया यूलिन में बनाए गए हैं.

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Neelam

Updated : Aug 04, 2026, 03:02 PM IST

अरूणाचल से बस 1100KM दूर तैनात होंगी परमाणु मिसाइलें, भारत के करीब जमीन के नीचे चीन क्यों जुटा रहा एटम बम का जखीरा?

चीन ने जमीन के नीचे बनाए मिसाइल साइलो (Image Source: X/ANI)

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  • चीनी सेना के एक अधिकारी ने बताया- हाल के सालों में चीन ने मिसाइल साइलो बनाए हैं
  • पिछले साल अमेरिकी रिपोर्ट में भी चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दावा किया गया था
  • रिपोर्ट में बताया गया- 300 से ज्यादा मिसाइल साइलो बनाए गए
  • हामी, गांसू के सूमेन और इनर मंगोलिया यूलिन में बनाए गए ये साइलो

चीन के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है, जिससे अमेरिका के वो दावे सच साबित हो गए हैं, जिनमें कहा गया था कि ड्रैगन ने मिसाइल साइलो बनाए हैं. चीनी टीवी चैनल सीसीटीवी की एक डॉक्यूमेंट्री में इस बात का खुलासा हुआ है. डॉक्यूमेंट्री में चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के रॉकेट फोर्स के इंजीनियरिंग अधिकारी कुई दाओहू ने बताया है कि उनकी टीम ने मिसाइलों के लिए ठिकाने, साइलो तैयार किए हैं.

चीन के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की रिपोर्ट में क्या?

साल 2025 में अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि चीन ने 300 से ज्यादा मिसाइल साइलो बनाए हैं. ये साइलो हामी, गांसू के सूमेन और इनर मंगोलिया यूलिन में बनाए गए हैं. कई अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक भी सैटेलाइट तस्वीरों से दावा करते हैं कि चीन अपने उत्तर-पश्चिमी इलाकों में बड़ी संख्या में मिसाइल साइलो बना रहा है.

उस समय तो अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर चीन ने कहा था कि उसके परमाणु खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है. हालांकि, चीन ने उस वक्त पेंटागन के दावों को भी खारिज नहीं किया था और न ही इसकी पुष्टि की थी. बस यही कहा कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खतरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. अब डॉक्यूमेंट्री में अधिकारी के बयान को चीन की अमेरिकी दावों पर पुष्टि माना जा रहा है.

चीनी अधिकारी ने क्या बताया?

कुई ने बताया कि उनकी टीम मिसाइलों के लिए घर बनाती है. जितनी जल्दी साइलो तैयार होता है, उतनी ही जल्दी उसमें मिसाइल तैनात कर दी जाती है और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं. साइलो जमीन के अंदर बनाए जाते हैं, ये बेलनाकार संरचना होती हैं, जिसमें मिसाइलों को रखा जाता है ताकि इन्हें सुरक्षित खड़ा किया जा सके और जमीन के नीचे छिपाया जा सके.

चीन साइलो बनाने में हाल के साल में काफी तेजी लाया है. उसकी आर्मी यहां दिन रात काम रही है और कई सैनिक तो अपने घर तक नहीं जा पाए हैं. कुई ने बताया कि उनकी टीम ने समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे मिसाइल बनाने की गति भी काफी बढ़ गई. उन्होंने कहा कि इंजीनियर और सैनिक सालों तक निर्माण स्थलों पर तैनात थे और प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने की वजह से वह अपने घर तक नहीं जा सके. उन्होंने कहा कि यह काम काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि बिना गलती के भारी-भरकम हिस्सों को लगाना और जोड़ना था.

कुई ने यह तो नहीं बताया कि इसमें कौन सी मिलाइलें रखी जानी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये साइलो दुश्मन के हमलों को झेल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जवाबी परमाणु हमला भी मिसाइलें कर सकती हैं.

क्या भारत के लिए कोई खतरा?

जिन इलाकों में ये साइलो बनाए गए हैं, उनकी भारत के अलग-अलग बॉर्डर से दूरी अलग-अलग है. ये 1100 से 1600 किमी की रेंज में हैं. चीन का गांसू अरूणाचल प्रदेश से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि शिनजियांग का हामी लेह से 1600 किमी की दूरी पर है. हालांकि, अभी यह तो नहीं पता कि इन साइलो में कौन सी मिसाइलें रखी जानी हैं, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि इन्हें DF-5 सीरीज की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए तैयार किया गया है. इसकी DF-5C बेहद खतरनाक मिसाइल है. ये सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है और दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है.

 

यह भी पढ़ें:- भारत के 'धुरंधर' ने पाकिस्तान में चुन-चुनकर मारे 30 आतंकी? लश्कर ऑपरेटिव के दावे से मची हलचल

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