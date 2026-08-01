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इजरायल को बचा नहीं पाएंगे...अमेरिका को लेना पड़ सकता है मुश्किल फैसला, ईरान युद्ध के बीच में पेंटागन को मिली ये रिपोर्ट

अमेरिकी यूरोपियन कमांड के चीफ ने ईरान युद्ध के बीच घटते एयर डिफेंस मिसाइल भंडार को लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि भविष्य में इजरायल की रक्षा करना भी मुश्किल हो सकता है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 01, 2026, 11:33 PM IST

इजरायल को बचा नहीं पाएंगे...अमेरिका को लेना पड़ सकता है मुश्किल फैसला, ईरान युद्ध के बीच में पेंटागन को मिली ये रिपोर्ट

तेजी से घट रहे हैं अमेरिका के हथियार. (AI इमेज) 

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  • अमेरिकी यूरोपियन कमांड के चीफ ने दी चेतावनी
  • अमेरिका के नौसैनिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है
  • कई मोर्चों पर एक साथ संचालन करना मुश्किल हो रहा है

US-Iran War: ईरान के साथ जारी टकराव के कारण अमेरिकी सेना के हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ रहा है. ईरानी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की एयर डिफेंस मिसाइलें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही हैं. अब अमेरिका के टॉप मिलिट्री अधिकारी भी इस स्थिति की गंभीरता को रक्षा मंत्रालय के सामने रखने लगे हैं. 

'द वॉशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी यूरोपियन कमांड (EUCOM) के प्रमुख जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच ने पेंटागन के अधिकारियों को बताया है कि मिसाइल डिफेंस संसाधनों को लेकर मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं. जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच ने कहा है कि इजरायल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त नौसैनिक संसाधन नहीं हैं. 

रिपोर्ट के अनुसार,  यूएस यूरोपियन कमान के चीफ ने पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र भेजा है जिसमें हालात की गंभीरता का जिक्र किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि भूमध्य सागर में कम से कम एक और नौसैनिक विध्वंसक पोत तैनात नहीं किया गया, तो वे इजरायल  की रक्षा करने के बजाय अमेरिकी मातृभूमि की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर मजबूर होंगे. 

जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच ने स्पष्ट किया है कि यूरोपियन कमान के पास उपलब्ध युद्धपोतों और उपकरणों पर रखरखाव का भारी दबाव है. सीमित संसाधनों के कारण कई मोर्चों पर एक साथ संचालन करना असंभव होता जा रहा है. 

अमेरिकी मिसाइल भंडार में भारी गिरावट

अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित एक प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का विश्लेषण भी यही कहता है. CSIS के विश्लेषण के अनुसार, युद्ध के दौरान अमेरिका अपने उन्नत मिसाइल भंडार का बड़ा हिस्सा खर्च कर चुका है. CSIS के अनुसार, THAAD इंटरसेप्टर मिसाइलें का 50 प्रतिशत, पेट्रियट मिसाइलों का 50 प्रतिशत, प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों का लगभग 45 प्रतिशत, टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइल का लगभग 30 प्रतिशत और SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइलों का लगभग 20 प्रतिशत स्टाक समाप्त हो चुका है. 

इनमें से ज्यादातर इंटरसेप्टर मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गईं  मिसाइलों व ड्रोनों को हवा में ही मार गिराने के लिए इस्तेमाल की गई हैं. इससे अमेरिका का अपना रक्षात्मक मिसाइल स्टॉक खतरनाक स्तर तक कम हो गया है. 

यूएस यूरोपियन कमान को न केवल मध्य पूर्व में इजरायल की रक्षा करनी है, बल्कि नाटो (NATO) क्षेत्र में रूस के संभावित खतरों से निपटने के लिए भी अपने संसाधनों को सुरक्षित रखना है. दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर अपने  नौसैनिक बेड़े को अरब सागर में भी तैनात किया है. इससे हालात मुश्किल होते जा रहे हैं. 

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