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आखिर क्यों फिर से जागे सोमालिया डाकू? मालवाहक जहाज को अगवाकर 6 भारतीयों समेत 10 को लूटा, जानें पूरा मामला 

पोलर मूवमेंट शिपिंग कंपनी का एक जहाज़ सोमालिया की राजधानी मोगादिशू में बने एक सैन्य ट्रेनिंग सेंटर के लिए सामान ले जा रहा था. इस सामान में तुर्की से भेजे गये बातचीत करने के लिए संचार उपकरण और सैटेलाइट (उपग्रह) से जुड़ा सामान था. 

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Nitin Sharma

Updated : Aug 21, 2026, 08:52 AM IST

आखिर क्यों फिर से जागे सोमालिया डाकू? मालवाहक जहाज को अगवाकर 6 भारतीयों समेत 10 को लूटा, जानें पूरा मामला 

Credit Image-Social Media

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हिंद महासागर का वो इलाका, जिसे समुद्री व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है, एक बार फिर खौफ का अड्डा बन गया है. सोमालियाई तट के करीब फिर से समुद्री लुटेरों का कब्जा बढ़ रहा है और इस बार इसका शिकार बने जहाज पर भारतीय नागरिक सवार थे. उनके अलावा 4 और अन्य देशों के नागरिक सवार थे. पोलर मूवमेंट शिपिंग के स्वामित्व वाले एम/वी लुतुफ को सोमवार को जब्त कर नुगाल तट की ओर ले जाया गया. यह पोत मोगादिशु में एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए भेजे जा रहे तुर्की हथियारों के साथ-साथ संचार और उपग्रह उपकरण भी ले जा रहा था.

समुद्र के बीचो-बीच खौफनाक वारदात

सोमालिया के तट के करीब एक बार फिर समुद्री डाकुओं ने दुःसाहस दिखाते हुए एक कमर्शियल कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया. सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इस जहाज पर छह भारतीय क्रू मेंबर्स सवार हैं. घटना की जानकारी मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय नौसेना अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं. क्रू मेंबर्स की सलामती के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन समुद्री सीमा पर बढ़ा यह तनाव सिर्फ एक जहाज की हाईजैकिंग भर नहीं है.

समुद्री लुटेरे मालवाहक जहाज को पुंटलैंड तट की ओर ले गये

आठ समुद्री लुटेरे, जिनका संबंध 26 अप्रैल को एम/वी स्वार्ड के अपहरण में शामिल एक समूह से माना जा रहा है, जहाज को पुंटलैंड के डांगोरोयो जिले में गरमाल के पास तट की तरफ ले गये.  सोमाली अधिकारी के अनुसार, बाद में तुर्की के स्वामित्व वाले दो जहाज अपहृत जहाज की ओर बढ़े, जबकि तुर्की के हेलीकॉप्टर और ड्रोन क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे. तुर्की के अधिकारियों ने घटना पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं दी. बताया जा रहा है कि मंगलवार को, दो लोगों को ले जा रही एक छोटी नाव लुतुफ के पास पहुंची और उन्हें कुछ दिया गया. दावा किया जा रहा है इसके बाद नाव के किनारे लौटने के बाद हवाई हमला हुआ, जिसमें चार लोग मारे गये और दो अन्य घायल हो गये.

आखिर क्यों फिर जागे सोमालिया के डाकू

पिछले कुछ समय से लाल सागर (Red Sea) और अदन की खाड़ी में सुरक्षा बलों का पूरा ध्यान हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने पर केंद्रित था. इस सुरक्षा गैप का फायदा उठाकर सोमालिया के पाइरेट्स एक बार फिर संगठित होकर सक्रिय हो गये हैं. अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की निगरानी का फायदा उठाकर लुटेरे अब बड़े कार्गो शिप्स को निशाना बनाकर फिर से भारी-भरकम फिरौती वसूलने के पुराने काले धंधे को जिंदा करने की कोशिश में हैं.

भारतीय नौसेना का बड़ा रोल और सुरक्षा चुनौती

हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना हमेशा से 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' की भूमिका निभाती रही है. हाल के महीनों में भारतीय नौसेना ने कई हाईजैक शिप्स से विदेशी और भारतीय नागरिकों को सकुशल छुड़ाया है. इस ताजा घटना के बाद भी भारतीय नेवी के युद्धपोत और सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस खतरे को तुरंत नहीं खत्म किया गया, तो वैश्विक समुद्री व्यापार एक बार फिर गहरे संकट में फंस सकता है.

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