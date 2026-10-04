अमेरिकी ताकत के आगे लाचार कनाडा? हमला हुआ तो 1 हफ्ते में ढह जाएंगे ठिकाने, 13 लाख सैनिकों के सामने सिर्फ 1 लाख फौज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कनाडा को '51वां अमेरिकी राज्य' बनाने की धमकियों और भारी ट्रेड वॉर के बीच कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने संभावित अमेरिकी हमले के लिए तैयारी करने की बात कबूल की है.

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 'न्यूयॉर्क टाइम्स' अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने एक खुफिया योजना तैयार की है, ताकि अगर कभी अमेरिका कनाडा पर हमला कर दे तो उस खतरे से निपटा जा सके. कार्नी का साफ कहना है कि किसी भी मुसीबत के आने से पहले ही उससे बचने का इंतजाम करना सरकार का फर्ज है. अमेरिका सचमुच ऐसा करेगा इसका अंदाजा नहीं है फिर भी इस खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना एक बड़ी लापरवाही होगी.

कनाडाई प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कनाडा को '51वां राज्य' बनाने की बार-बार मिलने वाली धमकियों और व्यापार पर लगने वाले भारी टैरिफ की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में बहुत कड़वाहट आ चुकी है. हाल ही में जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया तो उसके बाद कनाडा में हुए एक बड़े सर्वे में 30 फीसदी से भी ज्यादा आम जनता ने यह माना कि अमेरिका सचमुच कनाडा पर हमला कर सकता है और इस बात को लेकर जनता के बीच पूरा डर बना हुआ है.

दोनों देशों के बीच मामला कितना गंभीर?

कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा पर चल रही तनातनी सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बीयर, पनीर और बिजली के सामानों जैसी लगभग 28 अरब डॉलर की कनाडाई चीजों पर 50 फीसदी का बहुत भारी टैक्स लगा दिया था, जिसके जवाब में कनाडा ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए 20 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी स्टील, एल्युमीनियम, लकड़ी, दूध और एसी जैसे सामानों पर 15 से 50 फीसदी तक का पलटवार करने वाला टैरिफ लगा दिया.

प्रधानमंत्री कार्नी ने दो-टूक कहा कि हम पर पहले हमला किया गया था और जब कोई आप पर हमला करे तो आप जंग के मैदान में होते हैं, हमारे पास पूरी योजना, सब्र और ताकत है और हम इसका करारा जवाब देंगे. इस पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई सामानों को अमेरिकी सरकारी ठेकों से पूरी तरह बाहर कर दिया, ओंटारियो झील का नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' करने के सरकारी आदेश पर साइन कर दिया और इसके साथ ही कनाडाई गाड़ियों पर टैक्स और ज्यादा बढ़ाने की धमकी दे डाली. दोनों देशों के बीच यह कड़वाहट इतनी पुरानी है कि पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के समय भी ट्रंप ने उन्हें कनाडाई प्रधानमंत्री के बजाय सिर्फ एक 'गवर्नर' कहकर चिढ़ाया था.

अमेरिका के सामने कनाडाई सेना की स्थिति क्या है?

अमेरिका के सामने कनाडाई सेना कहीं नहीं ठहरती, क्योंकि अमेरिका सेना पर हर साल लगभग 901 अरब डॉलर खर्च करता है. जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले साल 2027 में बढ़ाकर सीधे 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने जा रहे हैं. वहीं उसके मुकाबले कनाडा का पूरे साल का कुल सैन्य बजट सिर्फ 62.7 अरब डॉलर के आसपास ही है.



कनाडाई सेना की रिपोर्टों और मॉडलिंग के अनुसार:

शुरुआती 1 हफ्ता: अमेरिकी हमले की स्थिति में एक हफ्ते के भीतर ही कनाडा के सारे पूरी तरह ढह जाएंगे

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कनाडाई सेना की संख्या बेहद कम होने के कारण उन्हें तुरंत ही छिपकर वार करने वाली गुरिल्ला लड़ाई का रास्ता चुनना पड़ेगा सहयोगी देशों की मदद: कनाडा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अपने NATO सहयोगियों से रक्षा और सहायता की अपील करेगा.

कनाडा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अपने NATO सहयोगियों से रक्षा और सहायता की अपील करेगा. सिटिजन सोल्जर्स: कनाडा के रक्षा प्रमुख ने सेना को तेजी से बढ़ाने और 3,00,000 तक आम नागरिकों को हल्की-फुल्की ट्रेनिंग देकर सैनिक के रूप में मोर्चे पर जोड़ने की मांग उठाई है.

अमेरिका और कनाडा पहले भी युद्ध के लिए प्लान बना चुके हैं?

दोनों देशों के बीच सीमा पर चल रही तनातनी और सैन्य टकराव की आशंकाएं कोई नई बात नहीं हैं.

1812 का युद्ध और 1775 का हमला: साल 1775 में अमेरिका की सेना ने मॉन्ट्रियल पर कब्जा कर लिया था और फिर 1812 की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश नियंत्रण वाले कनाडाई इलाकों पर बार-बार हमले किए थे, जिसके जवाब में ब्रिटेन और कनाडा के सैनिकों ने मिलकर सीधे वाशिंगटन कूच किया और वहां के सबसे बड़े सरकारी दफ्तर 'व्हाइट हाउस' को ही आग के हवाले कर दिया था.

डिफेंस स्कीम नं. 1: पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद कनाडा की फौज के खुफिया विभाग के सबसे बड़े अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स सदरलैंड ब्राउन ने एक ऐसा गुप्त प्लान तैयार किया था, जिसके तहत अगर कभी अमेरिका के साथ लड़ाई छिड़ जाए तो कनाडा की सेना पहले से तय अमेरिकी शहरों पर अचानक हमला बोल देगी और उनके देश के भीतर घुसकर जासूसी का जाल बिछा देगी.

प्लांट रेड: जवाब में वाशिंगटन के युद्ध विभाग ने 'प्लांट रेड' नाम की एक खुफिया रणनीति तैयार की थी. जिसमें कनाडा के नोवा स्कोटिया इलाके में बने हैलिफैक्स बंदरगाह पर बहुत तेजी से हमला करने, बिजली पैदा करने वाले मशहूर नियाग्रा फॉल्स पावर प्लांट को अपने कब्जे में लेने और मॉन्ट्रियल तथा विनिपेग जैसे बड़े शहरों को पूरी तरह अपने काबू में करने का पूरा खाका खींचा गया था.

मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

कनाडा की एयर फोर्स के पूर्व अफसर क्रिस्टोफर कोट्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका सीधे अपनी सेना भेजने के बजाय साइबर वॉर या व्यापारिक लेन-देन और पैसों की नाकाबंदी करने का रास्ता चुन सकता है. फिर भी हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के घुसने और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन पकड़कर ले जाने की बड़ी घटना के बाद कनाडाई नेता अपनी आजादी और अपने देश के तेल-खनिजों जैसे बड़े खजाने की सुरक्षा के लिए किसी भी छोटे-बड़े खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहते.

