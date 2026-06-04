कनाडा में सेटल होने का सपना देखने वालों को बड़ा झटका! नए फैसले ने लाखों युवाओं की बढ़ाई चिंता

सरकार के इस कड़े फैसले से अब कनाडा में PR पाने के कई आसान रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे वहां रह रहे भारतीय समुदाय के बीच चिंता और अफरा-तफरी का माहौल है.

कनाडा में स्थायी रूप से बसने यानी PR पाने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आ रही है. कनाडा के सबसे प्रमुख राज्य ओंटारियो ने अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही कई अहम इमिग्रेशन स्ट्रीम्स को अचानक बंद कर दिया है.

ओंटारियो सरकार के इस बड़े और कड़े फैसले से वहां रह रहे प्रवासी समुदायों, खासकर भारतीयों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया है, क्योंकि इसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी (PR) हासिल करने के कई सीधे रास्ते फिलहाल बंद हो गए हैं.

क्या होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम?

कनाडा की इमिग्रेशन व्यवस्था में राज्यों को यह विशेष अधिकार होता है कि वे अपने आर्थिक विकास और लेबर मार्केट की जरूरतों के हिसाब से विदेशी छात्रों और वर्कर्स को पीआर के लिए नॉमिनेट कर सकें. इसके लिए अलग-अलग कैटेगरी या स्ट्रीम्स बनाई जाती हैं. जब कोई आवेदक राज्य की शर्तों को पूरा कर लेता है, तो राज्य सरकार उसे नॉमिनेट करती है और इसके आधार पर कनाडा की केंद्र सरकार उसे परमानेंट रेजिडेंसी दे देती है. ओंटारियो में इसे ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम कहा जाता है.

30 मई से बंद हुईं ये प्रमुख स्ट्रीम्स

ओंटारियो सरकार ने अपने आर्थिक इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े सुधार करने के लिए 30 मई, 2026 से कई लोकप्रिय प्रोग्राम्स को पूरी तरह रोक दिया है. बंद होने वाली श्रेणियों में- फॉरेन वर्कर (विदेशी श्रमिक) और इन-डिमांड स्किल्स स्ट्रीम, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, मास्टर्स ग्रेजुएट और पीएचडी ग्रेजुएट स्ट्रीम, ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज और फ्रेंच-स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, स्किल्ड ट्रेड्स और आंत्रप्रेन्योर स्ट्रीम शामिल हैं. इस बदलाव के बाद जो लोग इन पुरानी स्ट्रीम्स के जरिए आवेदन करने की तैयारी में थे, उन्हें अब नए नियमों और नई श्रेणियों के ऐलान का इंतजार करना होगा.

पहले से आवेदन कर चुके लोगों का क्या होगा?

इस अचानक आए फैसले के बाद उन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है जिन्होंने हाल ही में अप्लाई किया था. राहत की बात यह है कि ओंटारियो सरकार ने साफ किया है कि जिन प्रवासियों ने 30 मई, 2026 से पहले अपने आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिए थे, उनके एप्लीकेशन पुराने नियमों के आधार पर ही प्रोसेस किए जाएंगे. झटका सिर्फ उन लोगों को लगा है जो अब आवेदन करने वाले थे.

आखिर ओंटारियो ने क्यों लिया ये फैसला?

दरअसल, ओंटारियो अपने पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को नया रूप दे रहा है. इसके लिए दिसंबर 2025 में कुछ नए प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिन्हें अब दो चरणों में लागू किया जा रहा है. सरकार का मकसद मौजूदा एंप्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम को मिलाकर एक सिंगल स्ट्रीम बनाना है. नए बदलावों के तहत अब उन सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जहां लेबर की भारी कमी है. इसके अलावा हेल्थकेयर, आंत्रप्रेन्योरशिप और असाधारण प्रतिभा वाले लोगों के लिए विशेष और अलग स्ट्रीम्स तैयार की जा रही हैं.

भारतीयों पर इसका क्या असर होगा?

कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए ओंटारियो विशेषकर टोरंटो और उसके आस-पास के इलाके हमेशा से पहली पसंद रहा है. प्रांतीय कोटे के जरिए पीआर पाना केंद्र के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के मुकाबले थोड़ा आसान माना जाता था. अब इन स्ट्रीम्स के बंद होने से प्रवासियों को यह देखना होगा कि भविष्य में आने वाली नई श्रेणियों में वे फिट बैठते हैं या नहीं, जिससे उनका कनाडाई ड्रीम पूरा होने का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है.