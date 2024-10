भारत और कनाडा के बीच बढ़ते विवाद के बीच पीएम जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) का कबूलनामा सामने आया है. ट्रूडो स्वीकार किया कि उसने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े कोई सबूत भारत को नहीं सौंपे थे. ट्रूडो ने कहा कि उसने कनाडा एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी ही भारत सौंपी थी. इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों का हाथ और इसके सबूत भारत सरकार को दिए थे.

जस्टिन ट्रूडो ने यह कबूलनामा बुधवार को ओटावा में लोकतांत्रिक संस्थानों में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच के सामने किया. उन्होंने कहा, 'गर्मियों में मुझे खुफिया एजेंसियों ने अवगत कराया था कि निज्जर की हत्या में सरकार शामिल थी, कोई स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं था. अगस्त में कनाडा और The Five Eyes से मिली खुफिया जानकारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत इसमें शामिल था.'

ट्रूडो ने कहा मुझे बताया गया, 'भारत के एजेंट कनाडाई धरती पर निज्जर हत्याकांड में शामिल थे. कनाडा के कुछ सुरक्षा अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत थी. हमने भारत से कहा था कि यह ठोस सबूत नहीं है, लेकिन भारतीय अधिकारियों का इस हत्याकांड में हाथ है.भारत ने हमारी सरकार और शासन को कमजोर किया. ये स्पष्ट संकेत थे कि भारत ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है.'

