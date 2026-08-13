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कनाडा में अमेरिकी राजदूत को हटाने की उठी मांग, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया हस्ताक्षर; जानें पूरा विवाद

कनाडा में अमेरिकी राजदूत पीटर होएकस्ट्रा के खिलाफ भारी जन-आक्रोश देखने को मिल रहा है. एक लाख से अधिक नागरिकों ने संसदीय याचिका पर हस्ताक्षर कर उन्हें पद से हटाने और अवांछित व्यक्ति घोषित करने की मांग की है.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 13, 2026, 06:31 PM IST

कनाडा में अमेरिकी राजदूत को हटाने की उठी मांग, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया हस्ताक्षर; जानें पूरा विवाद

कनाडा में अमेरिकी राजदूत को हटाने की उठी मांग,  सांकेतिक AI Photo

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US Ambassador Controversy In Canada: कनाडा और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक नया तनाव पैदा हो गया है. कनाडा के नागरिकों ने अमेरिकी राजदूत पीटर होएकस्ट्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गुरुवार तक एक ऑनलाइन संसदीय याचिका पर 1,04,000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर राजदूत को अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश से बाहर करने की मांग की है. यह याचिका कनाडा के आधिकारिक संसदीय पोर्टल पर शुरू की गई है, जो नागरिकों को सीधे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का मंच प्रदान करता है.

क्या है पूरा विवाद? 

कैलगरी की रहने वाली लीन वॉकर द्वारा शुरू की गई इस याचिका में राजदूत होएकस्ट्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. याचिका के अनुसार, राजदूत का व्यवहार 'राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन' के सिद्धांतों के खिलाफ है. 

उन पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस विवादित बयान को बढ़ावा दिया, जिसमें कनाडा को अमेरिका के ‘51वें राज्य’ के रूप में विलय करने की बात कही गई थी. राजदूत ने इस आपत्तिजनक टिप्पणी को ‘ स्नेह का शब्द’ बताकर बचाव किया था.

अलगाववादी आंदोलनों से जुड़ाव के आरोप 

याचिका में केवल बयानों का ही जिक्र नहीं है, बल्कि पीटर होएकस्ट्रा के एक अमेरिकी वोटर आईडी ऐप से संबंधों पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि इस ऐप का इस्तेमाल अल्बर्टा के अलगाववादी आंदोलनकारियों द्वारा संभावित जनमत संग्रह समर्थकों की पहचान करने के लिए किया गया है. 

हालांकि, राजदूत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें इस ऐप के अलगाववादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की कोई जानकारी नहीं थी.

इस मसले पर क्या है सरकार का जवाब 

इस याचिका को ग्रीन पार्टी की सांसद (MP) एलिजाबेथ मे का समर्थन प्राप्त है. कनाडा के नियमों के अनुसार, यदि किसी याचिका पर कम से कम पांच हस्ताक्षर हों और कोई सांसद उसे संसद में पेश करने के लिए तैयार हो, तो सरकार को 45 दिनों के भीतर औपचारिक लिखित जवाब देना अनिवार्य होता है.

यह याचिका 21 जुलाई को प्रकाशित हुई थी और 18 नवंबर तक हस्ताक्षरों के लिए खुली रहेगी. पिछले दो दिनों में ही इसमें हस्ताक्षरों की संख्या लगभग तीन गुना बढ़ गई है, जो कनाडाई नागरिकों के गुस्से को दर्शाता है. याचिकाकर्ता लीन वॉकर ने कहा कि उन्हें इतने बड़े समर्थन की उम्मीद नहीं थी, और भले ही सरकार राजदूत को तुरंत निष्कासित न करे, लेकिन यह याचिका अमेरिका को एक कड़ा संदेश देने का काम करेगी.

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