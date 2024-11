कनाडा में खालिस्तानियों का उपद्रव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में खालिस्तानियों की ओर से एक बार फिर से एक हिंदू मंदिर के ऊपर हमला किया गया है. साथ ही वहां दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई है. ये मंदिर कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में स्थित है. इस हमले के बाद लोगों की तरफ से कनाडा की ट्रूडो सरकार पर हिंदू मदिरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

हिंदू फोरम ने हमले का वीडियो किया पोस्ट

हिंदू मंदिर के ऊपर हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर खूब वायरल हो रहा है. इसे एक्स पर हिंदू फोरम कनाडा के द्वारा पोस्ट किया गया है. हिंदू फोरम कनाडा ने पोस्ट में लिखा है कि 'ये विचलित करने वाली फोटोज हैं. खालिस्तानियों की तरफ से ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया. ये नाकाबिले बर्दास्त है.' इस हमले को लेकर कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं.

Very disturbing images! #Khalistanis have attacked devotees at #HinduSabhaTemple , Brampton. This is unacceptable! @PeelPolice @patrickbrownont @JustinTrudeau @fordnation - Take action and protect Canadians pic.twitter.com/FN18xY2rBT