क्या चीन की नई मिसाइल अमेरिका में उड़ रहे विमानों को भी बना सकती है निशाना? जानिए कितनी खतरनाक

ग्लोबल सैन्य होड़ के बीच चीन ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV) तकनीक विकसित कर रक्षा क्षेत्र में हलचल मचा दी है.

जहां एक तरफ दुनिया के तमाम बड़े देश अब भी बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, वहीं चीन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV) तैयार कर लिया है. यह एक ऐसी खतरनाक तकनीक है, जो हजारों किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य विमानों को हवा में ही ढेर कर सकती है.

चीन का यह कदम इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को ईरान के साथ चली छह महीने की लंबी जंग के बाद हवाई सुरक्षा मिसाइलों और लंबी दूरी के हथियारों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने खुले तौर पर इस तरह के आधुनिक हथियार को अपनी सेना में शामिल किया है.

आखिर क्या है ये खतरनाक HGV तकनीक?

हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक नए दौर की मिसाइल तकनीक है, जो आवाज की रफ्तार से कम से कम 5 गुना तेजी (यानी लगभग 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड) से उड़ती है. आम बैलिस्टिक मिसाइलों और इसमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि यह रॉकेट से अलग होने के बाद भी हवा में अपनी दिशा बदल सकती है.

रडार से पकड़ना बेहद मुश्किल

इसकी इसी खासियत की वजह से इसे रडार से पकड़ना या रास्ते में ही नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है. चीन ने इसे अपनी डीएफ-17 (DF-17) मिसाइल पर तैनात किया है, जिसकी मारक क्षमता 2,400 किलोमीटर से ज्यादा है यानी यह गुआम स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने को आसानी से निशाना बना सकती है.

8,000 किलोमीटर तक कर सकती है मार

वहीं, अगर चीन इसे अपनी ज्यादा ताकतवर डीएफ-27 (DF-27) मिसाइल से लॉन्च करता है, तो इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, जिससे अमेरिका का हवाई राज्य भी इसकी पहुंच में आ जाता है.

यह हथियार अमेरिका के उन खास विमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो जंग में पीछे रहकर सेना को मदद देते हैं, जैसे हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर, शुरुआती चेतावनी देने वाले अवाक्स विमान और कमांड पोस्ट. अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है कि चीन ने अमेरिकी सैन्य तकनीक को मात देने के लिए ही इस प्रणाली को तेजी से विकसित किया है.

तकनीक जितनी आधुनिक, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी

हालांकि, हवा में उड़ते हुए विमान को इतनी दूर से बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए निशाना बनाना इतना आसान नहीं है. मिसाइल को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 20 मिनट या उससे ज्यादा का समय लगता है. इतने वक्त में उड़ता हुआ विमान अपनी जगह बदल सकता है.

लंबे समय का जोखिम

दूर लगे सेंसर से जानकारी जुटाकर मिसाइल तक संदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि दुश्मन इस संचार नेटवर्क को आसानी से हैक या जाम कर सकता है.

चीन का बढ़ता मिसाइल खजान

पेंटागन के आंकड़ों के अनुसार, चीन की रॉकेट फोर्स आज दुनिया की सबसे बड़ी और विविधता से भरी मिसाइल सेना बन चुकी है. 2015 के मुकाबले चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या में लगभग 147 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. उसके पास ताइवान पर दबाव बनाने वाली कम दूरी की मिसाइलों से लेकर प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना को डराने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं.

चीन के इस कदम ने भविष्य के युद्ध का तरीका बदल दिया है. इसे देखते हुए अमेरिका भी खामोश नहीं बैठा है. अमेरिका ने हाल ही में रेथियॉन कंपनी की AIM-424 मैलिस और लॉकहीड मार्टिन की AIM-260 जैसी लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलों का परीक्षण और विकास तेज कर दिया है, ताकि चीन की इस नई चुनौती का माकूल जवाब दिया जा सके.

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