क्या NATO से अलग हो सकता है स्पेन? US के इंटरनल ई-मेल से मची हलचल, जानिए प्रोसेस

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अमेरिका के इंटरनल ईमेल में यह लिखा है कि अमेरिका स्पेन को NATO से निकालने पर विचार कर रहा है. लेकिन क्या NATO के नियम इस बात की इजाज़त देते हैं? चलिए जानते हैं कि अगर कोई देश NATO से अलग होना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है?
ईरान-अमेरिका युद्ध में NATO ने अमेरिका का साथ नहीं दिया. इस वजह से अमेरिका और NATO के बीच तनाव बढ़ गया है. अमेरिका अब NATO के अपने सहयोगी देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है. अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टाफ के एक इंटरनल ईमेल से जुड़ी डिटेल्स सामने आई हैं. इस ईमेल के मुताबिक, अमेरिका स्पेन को NATO से बाहर का रास्ता दिखाने और Falkland Islands पर ब्रिटेन के दावे पर विचार कर रहा है.
रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि अमेरिका इस बात से नाराज़ है कि NATO के सहयोगी देशों ने ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को ABO की अनुमति नहीं दी. ABO का मतलब है एक्सेस, बेसिंग और ओवरफ्लाइट राइट. जब NATO का कोई सदस्य देश युद्ध में शामिल होता है तो NATO के अन्य देश उस देश को अपने देश में घुसने (ACCESS), मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने (BASING) और अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने (Overflight) की इजाज़त देते हैं. ईरान से युद्ध में NATO ने ऐसा नहीं किया.
बता दें कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए NATO से अपने शिप्स भेजने की अपील की थी, लेकिन NATO ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने NATO से अलग होने का ऐलान कर दिया था.
इस ईमेल में लिखा है कि अमेरिका विचार कर रहा है कि ऐसे देशों को NATO के महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाए जो समस्या पैदा करते हैं. इस ईमेल में स्पेन को लेकर नाराज़गी जताई गई है, जिसने ईरान पर हमले के लिए अपने बेस और एयरस्पेस का इस्तेमाल करने से देने से इनकार कर दिया था. अमेरिका Spain को NATO से निकालने पर विचार कर रहा है.
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) के नियमों में किसी देश की सदस्यता खत्म करने से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि, अगर कोई देश NATO से खुद अलग होना चाहिए तो उसके लिए प्रावधान है. बता दें कि अमेरिका NATO का सदस्य होने के साथ-साथ इसका संरक्षक भी है. अगर कोई देश NATO से अलग होना चाहे तो उसे अमेरिका को इस बारे में जानकारी देनी होगी, अमेरिका की जिम्मेदारी होगी कि वो अन्य सभी देशों को इस संबंध में नोटिस दे. इसके एक साल के बाद सदस्यता खत्म हो जाएगी. यह नियम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के 13वें आर्टिकल में दर्ज है.
इसका मतलब ये है कि जब तक स्पेन खुद NATO से बाहर न निकलना चाहे, तब तक उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है.
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