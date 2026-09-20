बैलेट से लेकर डीपफेक तक… कैलिफोर्निया ने ट्रंप के खिलाफ क्यों खड़ी की ‘कानूनी दीवार’?

कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने नवंबर 2026 के मिडटर्म चुनावों से पहले चुनावी सुरक्षा को मजबूत करने और मतपत्रों में गड़बड़ी रोकने के लिए 13 नए कड़े कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं.

कैलिफोर्निया के गवर्नर ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप रोकने के लिए 13 नए विधेयकों पर हस्ताक्षर किए हैं.

नया कानून मतों की गिनती में होने वाली देरी को कम करने में मदद करेगा.

पैसे लेकर राजनीतिक प्रचार करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भुगतान का खुलासा करना जरूरी है.



US Midterm Election California Laws: अमेरिका में नवंबर 2026 में होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले चुनावी सुरक्षा और राजनीतिक माहौल को लेकर खींचतान तेज हो गई है. कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने राज्य में सुरक्षित चुनाव कराने के लिए 13 नए कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं. यह कदम कैलिफोर्निया और ट्रंप प्रशासन के बीच चुनावी प्रक्रियाओं, विशेषकर मेल-इन बैलेट (डाक द्वारा मतदान) के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवादों के बीच उठाया गया है.

दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी सबूत के कैलिफोर्निया की वोट गिनती में देरी को नतीजों में हेरफेर की कोशिश बताकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए इन नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य मतपत्रों को अवैध रूप से जब्त करने, डाक मतदान में बाधा डालने और सोशल मीडिया पर बिना जानकारी दिए किए जाने वाले राजनीतिक प्रचार पर पूरी तरह से नकेल कसना है.

मतपत्रों और चुनावी रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए कौन से कड़े नियम बनाए गए हैं?

कैलिफोर्निया के इस नए कानून के तहत, चुनावी नतीजों की आधिकारिक घोषणा और मंजूरी से पहले मतपत्रों (बैलेट), चुनावी रिकॉर्ड या वोटिंग मशीनों को ज़ब्त करना अब एक गंभीर अपराध (फेलोनी) घोषित कर दिया गया है. यह सख्त नियम उन बड़े पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों पर भी पूरी तरह लागू होगा, जो अपने प्रभाव या अधिकार का इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी चीजें जब्त करने का आदेश देते हैं.

इसके अलावा, यदि कोई प्राधिकारी वोट-बाय-मेल बैलेट की डिलीवरी या उसे वापस भेजने की प्रक्रिया में रुकावट डालता है, तो उसे भी फेलोनी का सामना करना पड़ेगा. वहीं, डाक मतपत्रों को संभालने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यदि किसी मतदाता तक बैलेट पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया जा सकता है.

यह नया विधायी कदम रिवरसाइड काउंटी में हुई एक हालिया घटना के बाद आया है, जहां शेरीफ चैड बियांको ने वर्ष 2025 के पुनर्सीमन विशेष चुनाव के दौरान वोट गिनती में गड़बड़ी की जांच के नाम पर 6,50,000 से अधिक मतपत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था. कैलिफोर्निया राज्य सरकार ने इस जब्ती को अदालत में चुनौती दी थी.

मेल-इन वोटिंग और डाक सेवा से जुड़े नियमों में क्या बदलाव हुए हैं?

कैलिफोर्निया के इस नए कानूनी पैकेज के जरिए डाक द्वारा मतदान (मेल-इन वोटिंग) को और अधिक आसान तथा सुरक्षित बनाया गया है, जिसके तहत बैलेट जमा करने वाले स्थानों के समय को बढ़ा दिया गया है. इस कानून के तहत चुनाव अधिकारियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे मतदाताओं को शुरुआती मतदान की पूरी जानकारी दें और उन्हें मतदान केंद्रों पर ही अपने डाक मतपत्र सीधे जमा करने की सुविधा दे.

गौरतलब है कि ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी डाक सेवा (USPS) के जरिए डाक से होने वाली वोटिंग को सीमित करने की कोशिश की थी, जिस पर हुए कानूनी विवाद में हाल ही में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कैलिफोर्निया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रंप प्रशासन के इन बदलावों पर रोक लगा दी थी.

AI डीपफेक को लेकर क्या गाइडलाइंस लागू हुई हैं?

नए कानूनों में सोशल मीडिया पर होने वाले पेड राजनीतिक प्रचार के लिए कड़े पारदर्शिता नियम शामिल किए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया क्रिएटर किसी अभियान समिति से पैसा लेकर किसी उम्मीदवार या प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में कंटेंट पोस्ट करता है, तो उसे भुगतान का खुलासा करना होगा. यदि कोई क्रिएटर इस जानकारी को छुपाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

इसके साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा तैयार किए जाने वाले भ्रामक राजनीतिक कंटेंट और डीपफेक ऑडियो-वीडियो पर लगी पाबंदियों को बढ़ाकर जनवरी 2031 तक कर दिया गया है. ये नियम उन हेरफेर किए गए वीडियो और ऑडियो पर लागू होते हैं जिनका उद्देश्य मतदाताओं को धोखा देना या किसी उम्मीदवार की छवि खराब करना होता है. हालांकि, यदि आवश्यक खुलासे के साथ ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है, तो उसकी अनुमति दी गई है.