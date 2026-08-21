बुलडोजर बने बलोच विद्रोहियों के सबसे खास हथियार, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काटने के लिए नई रणनीति क्या है?

बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पकड़ दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है. बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य विद्रोही गुटों के लड़ाके लगातार सैन्य अड्डों, पुलिस स्टेशनों और बुनियादी ढांचो पर हमले कर रहे हैं.

बलूचिस्तान के लड़ाके पुलों और सड़कों को उड़ा रहे हैं

शाम 6 बजे के बाद सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करती पाक सेना

बुलडोजर और भारी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ाके

Balochistan vs Pakistan: बम और बंदूकों से पाकिस्तानी सेना की हालत खराब करने वाले बलोच विद्रोहियों ने अब एक नए हथियार का इस्तेमाल शुरू किया है. ये नया हथियार है बुलडोजर. बलूच अलगाववादी अब पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बाधित करने के लिए बुलडोजर और दूसरी भारी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. बलोच विद्रोहियों ने दावा किया है कि सोतकागन और खारन में मौजूद लड़ाकों ने भारी मशीनों का इस्तेमाल करके एक अहम पुल को पुल को तोड़ दिया है. ये पुल खारान जिले को कराची से जोड़ता था. बलूच गुटों का ये भी दावा है कि इस पुल को तोड़ने में किसी भी तरह के विस्फोटक या इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया.

पाकिस्तानी सेना में डर, शाम 6 बजे के बाद आवाजाही बंद

बलूचिस्तान के प्रमुख अलगाववादी नेता मीर यार बलोच ने एक्स पर एक पोस्ट के कर कहा है कि बलूचिस्तान गणराज्य के सुरक्षा बलों ने सड़कों, परिवहन और निर्माण कार्यों पर नियंत्रण कर लिया है. उन्होंने बताया है कि सोतकागन के खारन इलाके में बलूच लड़ाकों ने भारी मशीनों का इस्तेमाल करके खारन को कराची से जोड़ने वाले मुख्य पुल को तोड़ दिया. इससे बलूच खनिजों के दोहन को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है. उन्होंने बताया कि बलूच रक्षा और सुरक्षा बल दुश्मन की सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही को रोकने के लिए बुलडोजर और भारी मशीनों का इस्तेमाल कर पुलों को नष्ट कर रहे हैं और रास्ते बंद कर रहे हैं.

मीर यार बलोच ने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान की हमलावर सेनाएं डरी हुई हैं और शाम 6 बजे के बाद सड़क मार्ग से यात्रा करने में असमर्थ हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेना दिन के उजाले में भी बलूच इलाकों में 20 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाती.

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The Republic of Balochistan, Baloch defense and security forces obtained control over road and transportation and constructions.



This is the Kharan area of Sotkagan, where Baloch fighters used heavy machinery to dismantle the main bridge connecting Kharan with… pic.twitter.com/if4y14wHrE August 20, 2026

बलूच लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन भी उड़ाया

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षाबलों को रोज नुकसान उठाना पड़ रहा है. बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के पिशिन जिले के सरनान कस्बे पर पूरी तरह कब्‍जे का दावा क‍िया है. बीएलए ने इस कार्रवाई में एक पुलिस स्टेशन को भी विस्फोट करके उड़ा दिया. इस दौरान सरकारी कार्यालयों में भी आग लगा दी गई.अभियान के बाद जारी एक बयान में बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा है कि लिस स्टेशन से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त करने के बाद इमारत को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया.

फंड में घोटाला कर रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान ने विश्व बैंक की ओर से बलूचिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के लिए आवंटित राशि को किसी और मद में खर्च कर डाला है. विश्व बैंक ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे आवास कार्यक्रम से पैसे को निकालकर उसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है. पाकिस्तानी दैनिक डॉन के अनुसार, विश्व बैंक की ओर से संघीय और बलूचिस्तान सरकारों को इस गडबड़ी के लिए लेटर भी भेजा गया है.