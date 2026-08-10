FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स का खुफिया डेटा चीन पहुंचा! रॉयल नेवी के ड्रोन कैमरे ने कैसे किया खेल?

ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स का खुफिया डेटा चीन पहुंचा! रॉयल नेवी के ड्रोन कैमरे ने कैसे किया खेल?

अमेरिका से जंग के बीच ईरान की लीडरशिप में बदलाव, खामेनेई ने क्यों लिया ये फैसला?

अमेरिका से जंग के बीच ईरान की लीडरशिप में बदलाव, खामेनेई ने क्यों लिया ये फैसला?

पाकिस्तान ने बनाया GPS-गाइडेड 'मुदामीर' ड्रोन, जानिए इसकी रेंज और खासियत

पाकिस्तान ने बनाया GPS-गाइडेड 'मुदामीर' ड्रोन, जानिए इसकी रेंज और खासियत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track

Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track

बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर

बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर

कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स

कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स का खुफिया डेटा चीन पहुंचा! रॉयल नेवी के ड्रोन कैमरे ने कैसे किया खेल?

ब्रिटेन के सैन्य उपकरणों में चीनी पुर्जों की मौजूदगी का मामला सामने आया है. मार्च 2026 में शामिल किए गए K3 स्काउट ड्रोन के कैमरे चीन के सर्वर पर डेटा भेज रहे थे.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Aug 10, 2026, 04:47 PM IST

ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स का खुफिया डेटा चीन पहुंचा! रॉयल नेवी के ड्रोन कैमरे ने कैसे किया खेल?

ब्रिटेन के सैन्य उपकरणों में चीनी पुर्जे पाए गए हैं. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • ब्रिटेन की नेवी ने 'K3 स्काउट' ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया था
  • इन ड्रोन्स में लगे कैमरों में चीन में बने पार्ट लगे थे
  • चीन के एक सर्वर पर डेटा भेज रहे थे कैमरे

ब्रिटेन की रॉयल नेवी और एलीट स्पेशल फोर्सेज का सीक्रेट डेटा चुपके से चीन पहुंच रहा था. ये डेटा स्पेशल फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स के कैमरों के जरिए चीन को ट्रांसफर हो रहा था. सामने आया है कि रॉयल नेवी के सर्विलांस ड्रोन में ऐसे कैमरे लगे थे जिनमें चीन में बने पार्ट्स थे. इन कैमरों में जो भी रिकॉर्ड हो रहा था. ये कैमरे चीन के एक पते पर डेटा भेज रहे थे. 

क्या है पूरा मामला?

ब्रिटिश समाचार पत्र द टेलीग्राफ की एक विशेष रिपोर्ट के बाद यह मामला सुर्खियों में आया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन की नौसेना ने इस साल मार्च में 12 मिलियन यूरो (लगभग 130 करोड़ रुपये) की की लागत से 'K3 स्काउट' ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया था. ये ड्रोन ब्रिटिश रक्षा फर्म क्रैकेन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने सप्लाई किए थे.

क्रैकेन ने ड्रोन के लिए कैमरे किसी थर्ड-पार्टी सप्लायर से खरीदे थे. काफी समय तक ये ड्रोन निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने का अपना काम करते रहे. लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के नियमित साइबर सुरक्षा मूल्यांकन के दौरान पाया गया कि कैमरों के अंदर चीन में बने कंपोनेंट्स लगे थे. ये उपकरण एक चीनी सर्वर या IP एड्रेस से जुड़े हुए थे.

जांच करने पर पता चला कि  K3 स्काउट ड्रोन चीन के एक IP एड्रेस पर 'हार्टबीट' सिग्नल भेज रहे थे. इस बात का पता चलने पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया और मंत्रालय को कैमरों की इंटरनेट कनेक्टिविटी हटानी पड़ी. हालांकि ब्रिटेन के अधिकारियों का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संवेदनशील सैन्य जानकारी या रक्षा मंत्रालय के सिस्टम तक किसी ने पहुंच बनाई या उन्हें विदेश भेजा गया. 

इस खुलासे ने ब्रिटेन की सैन्य सप्लाई चेन की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीनी तकनीक स्पेशल फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बेहद संवेदनशील डेटा तक भी पहुंच गई है? 12 मिलियन पाउंड का यह ड्रोन बेड़ा मार्च से इस्तेमाल में है.  

क्या होता है हार्टबीट सिग्नल?

हार्टबीट कम्युनिकेशन एक स्वचालित सिग्नल होता है जो सर्वर को सूचित करता है कि डिवाइस ऑनलाइन है और ठीक से काम कर रहा है. चिंता इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल फारस की खाड़ी में होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा से जुड़े ब्रिटिश अभियानों के परीक्षण और अभ्यास के लिए किया जा रहा था. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स
कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स
करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम
IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement