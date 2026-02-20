ब्रिटेन का बड़ा फैसला: 'ईरान के खिलाफ हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करेगा अमेरिका', ट्रंप को मिली चेतावनी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रिटेन ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपने वायुसेना ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इस फैसले से ट्रंप प्रशासन और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक तनाव गहरा गया है.

Pragya Bharti

Updated : Feb 20, 2026, 08:10 AM IST

मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ब्रिटेन की कीएर स्टार्मर सरकार ने एक बड़ा कड़ा फैसला लिया है. ब्रिटेन ने ईरान पर संभावित हमलों के लिए अपनी रॉयल एयर फोर्स के ठिकानों का इस्तेमाल करने के अमेरिकी अनुरोध को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया है. इस निर्णय ने न केवल वाशिंगटन और लंदन के बीच दरार पैदा कर दी है, बल्कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं.

कानूनी बाधा या कूटनीतिक दूरी?

ब्रिटिश सरकार ने अपने इनकार के पीछे अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रिटेन ने विशेष रूप से ग्लॉस्टरशायर स्थित RAF फैयरफोर्ड और हिंद महासागर में स्थित डियेगो गार्सिया बेस के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. ब्रिटेन का मानना है कि सीधे तौर पर ईरान पर हमले में शामिल होना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो सकता है. सरकार ने स्पष्ट किया कि वह केवल अपनी संपत्तियों और सहयोगियों की आत्मरक्षा तक ही सीमित रहेगी.

डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के इस रुख पर कड़ा असंतोष जताया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अमेरिका को इन ठिकानों की आवश्यकता है. उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करते हुए इसे एक "गलत फैसला" करार दिया है. ट्रंप का मानना है कि रणनीतिक ठिकानों तक पहुंच न मिलना अमेरिका की सुरक्षा तैयारियों को कमजोर कर सकता है.

चागोस द्वीप समूह और डियेगो गार्सिया का पेच

यह विवाद चागोस द्वीप समूह को लेकर चल रही बातचीत से भी जुड़ा है. ब्रिटेन इस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने की तैयारी में है, जबकि डियेगो गार्सिया को 99 साल की लीज पर अपने पास रखना चाहता है. डियेगो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का साझा सैन्य बेस है. ट्रंप इस सौदे को "बड़ी गलती" बता चुके हैं. वर्तमान संधियों के तहत डियेगो गार्सिया से हमले के लिए अमेरिका को केवल सूचना देनी होती है, लेकिन RAF बेस के उपयोग के लिए ब्रिटेन की औपचारिक अनुमति अनिवार्य है.

ब्रिटेन के इस सख्त रुख ने यह साफ कर दिया है कि वह अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद, किसी भी बड़े युद्ध में कूदने से पहले अपनी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को प्राथमिकता देगा. अब देखना यह है कि ट्रंप प्रशासन इस कूटनीतिक चुनौती का जवाब कैसे देता है.

