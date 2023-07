Brazil की संसद और सुप्रीम कोर्ट में जबरन घुसे पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक, समझिए क्या है मामला

डीएनए हिंदी: ब्राजील में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है. ठीक वैसा ही हंगामा जैसा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद हुआ. आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई थीं. ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जाएर बोलसोनारो (Jair Bolsonaro) के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं. मौजूदा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ये लोग रविवार को ब्राजील की कांग्रेस (Brazil Congress) यानी संसद और सुप्रीम कोर्ट में जबरन घुस गए. बोलसोनारो के हजारों समर्थकों ने इन जगहों पर जमकर तोड़फोड़ की. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई वैश्विक नेताओं ने इस घटना की निंदा की है.

ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने इसे 'फासीवादी हमला' बताया है. सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि बोलसोनारो के हजारों समर्थक ब्राजीलिया में मौजूद संसद में जबरन घुस रहे हैं. इन लोगों ने संसद में तोड़फोड़ की सुप्रीम कोर्ट में भी जबरन घुस गए. आपको याद दिला दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 जनवरी 2021 को ऐसी ही हमला हुआ था.

यह भी पढ़ें- चीन में 3 साल बाद होगी विदेशियों की एंट्री, क्या फिर से दुनिया में फैल जाएगा कोरोना वायरस?

Around 3,000 supporters of Brazil's far-right ex-president Jair Bolsonaro break into Brazil Congress building, presidential palace in a dramatic protest against President Luis Inacio Lula da Silva's inauguration last week, reports Reuters