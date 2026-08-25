क्या है वो ब्रेन-ईटिंग अमीबा जिसने 8 साल की बच्ची की ली जान? झील में स्विमिंग के बाद हुई थी संक्रमित

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झील में तैरने के दौरान बच्ची 'नेगलेरिया फाउलेरी' नाम के बेहद दुर्लभ और जानलेवा जीव की चपेट में आ गई थी. ये खतरनाक अमीबा नाक के जरिए दिमाग तक पहुंच जाता है और इंसान की जान ले लेता है.
अमेरिका के लुइसियाना राज्य में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 'ब्रेन-ईटिंग अमीबा' यानी दिमाग खाने वाले एक दुर्लभ और जानलेवा अमीबा के संपर्क में आने से आठ साल की बच्ची की मौत हो गई. लेक क्लेबोर्न में तैरने के बाद यह बच्ची इस खतरनाक संक्रमण की शिकार हो गई थी.
मृतक बच्ची का नाम लिलियन स्मार्ट था, जिसने अपना जन्मदिन मनाने के ठीक एक दिन बाद शनिवार (22 अगस्त) को दम तोड़ दिया. लिलियन की मौत के बाद उसके परिवार ने सोशल मीडिया पर बेहद भावुक संदेश साझा किया. परिवार ने लिखा कि लिलियन की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है.
उन्होंने लिखा कि उसकी मस्तिष्क की चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसका शरीर उन्हें झेल नहीं सका. डॉक्टरों और परिवार ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. परिवार ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी बच्ची के बिना आगे की जिंदगी कैसे जिएं.
लुइसियाना स्वास्थ्य विभाग ने 19 अगस्त को ही पुष्टि कर दी थी कि राज्य का एक निवासी नेगलेरिया फाउलेरी नाम के अमीबा से संक्रमित हुआ है. जांच में सामने आया कि यह संक्रमण संभवतः क्लेबोर्न झील में नहाने के दौरान बच्ची के शरीर में प्रवेश कर गया था.
Heartbreaking news. ❤️🩹— Sammie Belle (@Boho_Sam_) August 24, 2026
After days of praying, hoping and believing for a miracle, 8-year-old Lillian Smart has lost her battle with a rare and devastating “brain-eating” amoeba.
Just days ago, Lillian was a little girl with a fever.
On Friday, she spent her 8th birthday in the… pic.twitter.com/PPZ0SqMj9p
15 अगस्त को बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस मुश्किल घड़ी में उसके शहर के लगभग 24 स्थानीय कारोबारियों ने भी परिवार की मदद के लिए अपनी बिक्री का एक हिस्सा दान करने की घोषणा की थी.
नेगलेरिया फाउलेरी एक बेहद दुर्लभ लेकिन घातक जीव है. यह आमतौर पर झीलों, नदियों और तालाबों जैसे मीठे और गुनगुने पानी में पाया जाता है. गर्मी के मौसम में अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के जल निकायों में इसका खतरा बढ़ जाता है. यह अमीबा इंसान के नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और सीधे दिमाग पर हमला करता है.
राहत की बात बस इतनी है कि यह अमीबा खारे पानी या सही तरीके से साफ किए गए और क्लोरीनयुक्त स्विमिंग पूल में जिंदा नहीं रह सकता. अमेरिका के स्वास्थ्य संगठन CDC के आंकड़ों के मुताबिक, 1937 से लेकर अब तक पूरे अमेरिका में इसके केवल 180 के करीब मामले ही दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मामले जानलेवा ही साबित होते हैं.
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