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BrahMos vs Fatah-3: ब्रह्मोस का मुकाबला करने के लिए 'फतह-3' तैयार कर रहा है पाकिस्तान, कितनी ताकतवर?

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दुनिया

BrahMos vs Fatah-3: ब्रह्मोस का मुकाबला करने के लिए 'फतह-3' तैयार कर रहा है पाकिस्तान, कितनी ताकतवर?

Fatah-3 Test: फतह-3 को पाकिस्तान की पहली ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बताया जा रहा है. ये सिस्टम चीन की HD-1 मिसाइल पर आधारित है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Aug 20, 2026, 03:49 PM IST

BrahMos vs Fatah-3: ब्रह्मोस का मुकाबला करने के लिए 'फतह-3' तैयार कर रहा है पाकिस्तान, कितनी ताकतवर?

पाकिस्तान फतह-3 मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है. (AI इमेज)

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TRENDING NOW

  • पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट के लिए 750 किलोमीटर एरिया में NOTAM जारी किया
  • पाकिस्तानी सेना 'फतह-3' मिसाइल का परीक्षण कर सकती है
  • पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट कमांड का मुख्या हथियार है ये मिसाइल

BrahMos vs Fatah-3: पाकिस्तान ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के तटीय इलाकों के साथ-साथ अरब सागर से सटे समुद्री क्षेत्र में 750 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के लिए NOTAM जारी किया है. माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना 'फतह-3' मिसाइल का परीक्षण करने वाली है. पाकिस्तान के पास पहले से फतह-1 और फतह-2 सिस्टम मौजूद हैं. ये वही मिसाइल है जिसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली पर दागा था और जिसे सिरसा के पास बराक-8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था. फतह सीरीज की मिसाइलें पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का अहम हथियार हैं. पाकिस्तान इसे ब्रह्मोस के बराबर क्षमता वाला बताता है. आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

फतह मिसाइल सिस्टम क्या है?

पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट कमांड फतह-3 को एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बताती है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, फतह-3 मिसाइल सॉलिड-फ़्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है. ये चीन के HD-1 मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी एक प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी है. चीन की HD-1 को गुआंगदोंग होंगडा कंपनी ने बनाया है और इसकी स्पीड मैक 2.5 से मैक-4 तक बताई जाती है. रैमजेट इंजन से लैस होने और सुपरसोनिक गति से हमला करने की क्षमता के कारण इसकी तुलना भारत की ब्रह्मोस से की जाती है. 

क्या ब्रह्मोस का मुकाबला कर सकती है फतेह-3

फतह-3 को पाकिस्तान की पहली ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बताया जाता है. इसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और युद्ध के मैदान में मौजूद मोबाइल एसेट्स पर तेज और सटीक हमल करने के लिए डिजाइन किया गया है. डिफेंस सिक्युरिटी एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फतह-3 मिसाइल का वजन लगभग 1.2 से 1.5 टन है, जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से काफी कम है. इस मिसाइल में लगभग 250 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगा है. 

बात अगर ब्रह्मोस से फतह-3 की तुलना की हो तो रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मोस को ज्यादा बेहतर मानते हैं. भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर (रि) कहते हैं कि ब्रह्मोस एक जांचा-परखा और युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखा चुकी मिसाइल है. इसे फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है. फतह-3 को फाइटर जेट से नहीं दागा जा सकता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट भी किया था. ये दिखाता है कि ब्रह्मोस की तरह फतह-3 में किसी भी एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत नहीं है. 

बता दें कि पाकिस्तान की सेना के जनसंपर्क विभाग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि फतह-3 मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा.

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