अमेरिका में मिला बोर्बन वायरस कितना खतरनाक? जानिए कैसे फैलता है, क्या हैं लक्षण

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Bourbon Virus Infection: ये जानलेवा वायरस लोन स्टार टिक नामक एक छोटे कीड़े के काटने से फैलता है. इस वायरस की न तो कोई वैक्सीन है और न ही कोई सटीक इलाज.
अमेरिका में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला मिला है. न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में रहने वाले एक शख्स में बोर्बन वायरस (Bourbon Virus) की पुष्टि हुई है. यह इंसानों में पाया गया अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है.
अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक, यह वायरस कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से इस इलाके में मौजूद था और लोगों को पता ही नहीं चला. चूंकि इसके लक्षण आमतौर पर कीड़े/टिक के काटने से होने वाली अन्य बीमारियों से मिलते-जुलते हैं, इसलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सालों से मरीज इसे सामान्य बीमारी समझकर इलाज कराते रहे.
इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2021 से होती है. 67 साल के माइकल लार्किन बाहर काम कर रहे थे, तभी उन्हें लोन स्टार टिक (एक प्रकार का छोटा कीड़ा या चिचड़ी) ने काट लिया. शुरुआत में जब वे डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टरों को लगा कि उन्हें आमतौर पर होने वाली लाइम डिसीज है.
डॉक्टरों ने उन्हें एंटीबायोटिक्स दवाएं दे दीं. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एंटीबायोटिक्स दवाएं सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर असर करती हैं, वायरस पर नहीं. नतीजतन, माइकल की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई. उन्हें तेज बुखार, शरीर पर चकत्ते, रात में तेज पसीना आना और सिरदर्द होने लगा.
आखिरकार, करीब 5 साल तक चले कई तरह के टेस्ट और रिसर्च के बाद डॉक्टरों को समझ आया कि यह तो बोर्बन वायरस का इंफेक्शन है. उनका इलाज करने वाले डॉ. लुईस मार्कोस के मुताबिक, "अब हम जानते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है. लॉन्ग आइलैंड में लोन स्टार टिक्स की भरमार है और सच कहें तो यह मामला केवल उस बड़ी समस्या की एक छोटी सी झलक हो सकता है."
बोर्बन वायरस एक बेहद दुर्लभ वायरस है, जो संक्रमित टिक्स (कीड़ों) के काटने से इंसानों में फैलता है. इस वायरस की पहचान सबसे पहले 2014 में अमेरिका के कांसस राज्य की बोर्बन काउंटी में हुई थी. वहां एक व्यक्ति को कई टिक्स ने काटा था और बाद में एक रहस्यमयी बीमारी से उसकी मौत हो गई थी.
यह 'थोगोटोवायरस' फैमिली से ताल्लुक रखता है. इसका संबंध एक तरह से इन्फ्लूएंजा वायरस के ग्रुप से है, लेकिन यह एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा या छूने से नहीं फैलता, बल्कि सिर्फ कीड़े के काटने से फैलता है.
चिकित्सा विज्ञान में फिलहाल बोर्बन वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और न ही इसका कोई सटीक इलाज है. मरीजों को सिर्फ उनके लक्षणों के आधार पर राहत देने वाला सपोर्टिव इलाज दिया जाता है.
अगर किसी व्यक्ति को संक्रमित कीड़ा काट ले, तो कुछ ही दिनों में उसके शरीर में लक्षण दिखने लगते हैं. ये लक्षण हल्के से लेकर काफी गंभीर हो सकते हैं-
यूं तो किसी भी व्यक्ति को यह कीड़ा काट ले तो वह बीमार पड़ सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है. बाहर काम करने वाले लोग जैसे किसान, बागवानी करने वाले, ट्रैकिंग या कैंपिंग करने वाले और जंगलों में शिकार करने वाले लोगों को ज्यादा खतरा है. इसके अलावा बुजुर्ग और ऐसे लोग जिनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बेहद कम होती है.
चूंकि इसका कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं है, इसलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स बचाव की सलाह देते हैं-
इस वायरस से भारत को फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं है. लोन स्टार टिक भारत में नहीं पाया जाता. इसके अलावा, कोरोना की तरह यह हवा, पानी या छूने से एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलता. पूरी दुनिया में इसके बेहद गिने-चुने मामले ही सामने आए हैं.
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