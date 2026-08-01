अमेरिका में मिला बोर्बन वायरस कितना खतरनाक? जानिए कैसे फैलता है, क्या हैं लक्षण

Bourbon Virus Infection: ये जानलेवा वायरस लोन स्टार टिक नामक एक छोटे कीड़े के काटने से फैलता है. इस वायरस की न तो कोई वैक्सीन है और न ही कोई सटीक इलाज.

न्यू यॉर्क में 67 वर्षीय शख्स में बोर्बन वायरस का दुर्लभ संक्रमण मिला

ये इंसानों में पाया गया अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है

ये वायरस मुख्य रूप से 'लोन स्टार टिक' नामक कीड़े के काटने से फैलता है

ये एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा या छूने से नहीं फैलता

अमेरिका में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला मिला है. न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में रहने वाले एक शख्स में बोर्बन वायरस (Bourbon Virus) की पुष्टि हुई है. यह इंसानों में पाया गया अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है.

अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक, यह वायरस कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से इस इलाके में मौजूद था और लोगों को पता ही नहीं चला. चूंकि इसके लक्षण आमतौर पर कीड़े/टिक के काटने से होने वाली अन्य बीमारियों से मिलते-जुलते हैं, इसलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सालों से मरीज इसे सामान्य बीमारी समझकर इलाज कराते रहे.

आखिर कैसे सामने आया ये केस?

इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2021 से होती है. 67 साल के माइकल लार्किन बाहर काम कर रहे थे, तभी उन्हें लोन स्टार टिक (एक प्रकार का छोटा कीड़ा या चिचड़ी) ने काट लिया. शुरुआत में जब वे डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टरों को लगा कि उन्हें आमतौर पर होने वाली लाइम डिसीज है.

डॉक्टरों ने उन्हें एंटीबायोटिक्स दवाएं दे दीं. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एंटीबायोटिक्स दवाएं सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर असर करती हैं, वायरस पर नहीं. नतीजतन, माइकल की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई. उन्हें तेज बुखार, शरीर पर चकत्ते, रात में तेज पसीना आना और सिरदर्द होने लगा.

5 साल तक चले टेस्ट के बाद हुआ खुलासा

आखिरकार, करीब 5 साल तक चले कई तरह के टेस्ट और रिसर्च के बाद डॉक्टरों को समझ आया कि यह तो बोर्बन वायरस का इंफेक्शन है. उनका इलाज करने वाले डॉ. लुईस मार्कोस के मुताबिक, "अब हम जानते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है. लॉन्ग आइलैंड में लोन स्टार टिक्स की भरमार है और सच कहें तो यह मामला केवल उस बड़ी समस्या की एक छोटी सी झलक हो सकता है."

क्या है ये बोर्बन वायरस?

बोर्बन वायरस एक बेहद दुर्लभ वायरस है, जो संक्रमित टिक्स (कीड़ों) के काटने से इंसानों में फैलता है. इस वायरस की पहचान सबसे पहले 2014 में अमेरिका के कांसस राज्य की बोर्बन काउंटी में हुई थी. वहां एक व्यक्ति को कई टिक्स ने काटा था और बाद में एक रहस्यमयी बीमारी से उसकी मौत हो गई थी.

यह 'थोगोटोवायरस' फैमिली से ताल्लुक रखता है. इसका संबंध एक तरह से इन्फ्लूएंजा वायरस के ग्रुप से है, लेकिन यह एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा या छूने से नहीं फैलता, बल्कि सिर्फ कीड़े के काटने से फैलता है.

क्या बोर्बन वायरस का कोई इलाज है?

चिकित्सा विज्ञान में फिलहाल बोर्बन वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और न ही इसका कोई सटीक इलाज है. मरीजों को सिर्फ उनके लक्षणों के आधार पर राहत देने वाला सपोर्टिव इलाज दिया जाता है.

शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखते हैं?

अगर किसी व्यक्ति को संक्रमित कीड़ा काट ले, तो कुछ ही दिनों में उसके शरीर में लक्षण दिखने लगते हैं. ये लक्षण हल्के से लेकर काफी गंभीर हो सकते हैं-

तेज बुखार और बहुत ज्यादा थकावट

सिर में तेज दर्द और मांसपेशियों व शरीर में जकड़न

भूख न लगना, उल्टी आना या जी मिचलाना

त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ना

व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का स्तर काफी नीचे गिरना

किसको है सबसे ज्यादा खतरा?

यूं तो किसी भी व्यक्ति को यह कीड़ा काट ले तो वह बीमार पड़ सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है. बाहर काम करने वाले लोग जैसे किसान, बागवानी करने वाले, ट्रैकिंग या कैंपिंग करने वाले और जंगलों में शिकार करने वाले लोगों को ज्यादा खतरा है. इसके अलावा बुजुर्ग और ऐसे लोग जिनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बेहद कम होती है.

इससे बचाव के क्या उपाय हैं?

चूंकि इसका कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं है, इसलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स बचाव की सलाह देते हैं-

फुल कपड़े पहनें- जब भी घास, झाड़ियों या जंगलों वाले इलाके में जाएं, तो पूरी आस्तीन की शर्ट, पूरी पैंट और बंद जूते पहनें.

जब भी घास, झाड़ियों या जंगलों वाले इलाके में जाएं, तो पूरी आस्तीन की शर्ट, पूरी पैंट और बंद जूते पहनें. स्प्रे का इस्तेमाल करें- शरीर और कपड़ों पर कीड़ों को दूर भगाने वाले 'DEET' युक्त इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करें.

शरीर और कपड़ों पर कीड़ों को दूर भगाने वाले 'DEET' युक्त इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करें. सही रास्ते पर चलें- जंगलों में बनी पगडंडियों पर ही चलें और ऊंची घास या घनी झाड़ियों के सीधे संपर्क में आने से बचें.

जंगलों में बनी पगडंडियों पर ही चलें और ऊंची घास या घनी झाड़ियों के सीधे संपर्क में आने से बचें. बॉडी चेक करें- बाहर से घर लौटने के बाद अपने पूरे शरीर, कपड़ों और पालतू जानवरों को ध्यान से चेक करें कि कहीं कोई कीड़ा चिपका तो नहीं है. तुरंत नहाएं ताकि चिपके न होने वाले कीड़े पानी में बह जाएं.

बाहर से घर लौटने के बाद अपने पूरे शरीर, कपड़ों और पालतू जानवरों को ध्यान से चेक करें कि कहीं कोई कीड़ा चिपका तो नहीं है. तुरंत नहाएं ताकि चिपके न होने वाले कीड़े पानी में बह जाएं. डॉक्टर से संपर्क करें- अगर आपको कीड़ा काटने के बाद तेज बुखार, शरीर में भयानक दर्द या थकावट महसूस हो, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

भारत में फैलने का खतरा कितना है?

इस वायरस से भारत को फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं है. लोन स्टार टिक भारत में नहीं पाया जाता. इसके अलावा, कोरोना की तरह यह हवा, पानी या छूने से एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलता. पूरी दुनिया में इसके बेहद गिने-चुने मामले ही सामने आए हैं.

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