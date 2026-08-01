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150 साल बाद लौटाई लाइब्रेरी की किताब, 19 लाख रुपये का जुर्माना! जानिए कहां का है मामला

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150 साल बाद लौटाई लाइब्रेरी की किताब, 19 लाख रुपये का जुर्माना! जानिए कहां का है मामला

साल 1858 में छपी 'एंटीक्विटीज ऑफ एथेंस' नाम की यह दुर्लभ किताब एक शख्स को घर की मरम्मत के दौरान बंद चिमनी के पीछे मिले बॉक्स में मिली.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 01, 2026, 12:36 PM IST

150 साल बाद लौटाई लाइब्रेरी की किताब, 19 लाख रुपये का जुर्माना! जानिए कहां का है मामला

150 साल बाद मिली किताब (Image Source- Kiama Library/Facebook)

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  • ऑस्ट्रेलिया की एक लाइब्रेरी से 1870 के दशक में उधार ली गई किताब डेढ़ सौ साल बाद वापस मिली
  • ये किताब एक पुराने घर के रेनोवेशन के दौरान दीवार में चुनी गई चिमनी के पीछे मिली
  • इस किताब का लेट फाइन लगभग 28,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनता है
  • अब यह किताब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि प्रदर्शनी में रखी जाएगी

ऑस्ट्रेलिया की एक लाइब्रेरी से उधार ली गई किताब को वापस लौटने में पूरे 150 साल का लंबा वक्त लग गया. 1858 में छपी ये किताब, जिसका नाम 'एंटीक्विटीज ऑफ एथेंस' (Antiquities of Athens) है, हाल ही में सिडनी के पास स्थित कियामा शहर की पब्लिक लाइब्रेरी को वापस सौंपी गई है. इस ऐतिहासिक पल ने न सिर्फ लाइब्रेरी प्रशासन को चौंका दिया, बल्कि इसका दिलचस्प किस्सा अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है.

चिमनी के पीछे छिपे बॉक्स में मिली किताब

यह किताब इतने सालों तक कहां गायब थी, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है. दरअसल, एक शख्स जब अपने पुराने घर का रेनोवेशन करवा रहा था, तब दीवार में चुन दी गई एक पुरानी ईंटों की चिमनी के पीछे से उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिला. जब उसे खोला गया, तो उसमें ये डेढ़ सौ साल पुरानी ऐतिहासिक किताब रखी हुई थी. वह शख्स तुरंत इसे लेकर स्थानीय कियामा लाइब्रेरी पहुंचा और किताब कर्मचारियों को सौंप दी.

18.7 लाख रुपये का बनता है जुर्माना!

कियामा लाइब्रेरी की मैनेजर मिशेल हडसन के अनुसार, अगर आज के समय और महंगाई के हिसाब से इस किताब का लेट फाइन जोड़ा जाए, तो वह लगभग 28,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी भारतीय रुपये में करीब 18.7 लाख रुपये बैठता है.

यह फाइन 1872 में लाइब्रेरी खुलने के वक्त तय किए गए नियमों के हिसाब से निकाला गया है. उस जमाने में किताब के कवर पर प्रति हफ्ते तीन पेन्स का जुर्माना तय था. हालांकि, लाइब्रेरी ने इस जुर्माने को माफ कर दिया है, क्योंकि इतनी पुरानी चीज वापस मिलना ही अपने आप में एक मिसाल है.

आखिर किसने ली थी ये किताब? 

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी पड़ताल के बाद भी यह पता नहीं चल पाया है कि इस किताब को आखिरी बार लाइब्रेरी से किसने इश्यू कराया था. मिशेल हडसन ने बताया कि 1870 के दशक का वह रजिस्टर, जिसमें किताबें उधार लेने वालों का हिसाब-किताब दर्ज होता था, वह सालों पहले कहीं खो चुका है. किताब पर भी ऐसा कोई नाम नहीं लिखा है, जिससे कर्जदार की पहचान हो सके.

1870 के दशक के सख्त और अनोखे नियम

इस घटना के बाद उस दौर के लाइब्रेरी नियमों पर भी रोशनी पड़ी है. 1870 के दशक में कियामा लाइब्रेरी के नियम बेहद दिलचस्प और सख्त हुआ करते थे. जैसे अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में लाइब्रेरी आता था, तो उसे कोई भी किताब इश्यू नहीं की जाती थी. किसी घर को अधिकतम तीन किताबें तभी मिलती थीं, जब उस घर में कम से कम 6 ऐसे सदस्य हों जिन्हें पढ़ना-लिखना आता हो.

जब तक पिछला फाइन या किताब जमा न हो, दूसरी किताब नहीं मिलती थी. लाइब्रेरी मैनेजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद इन्हीं कड़े नियमों या भारी जुर्माने के डर से उस जमाने में किसी ने इस किताब को वापस ही नहीं किया.

अब दोबारा बाहर नहीं जाएगी ये किताब

दशकों तक चिमनी के पास रखे रहने की वजह से किताब को थोड़ा सीलन और पानी से नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन यह अभी भी सही-सलामत है. यह किताब 1872 में लाइब्रेरी की शुरुआती 1000 किताबों के कलेक्शन में 506वें नंबर पर दर्ज थी. 

अब लाइब्रेरी प्रशासन ने फैसला किया है कि इस ऐतिहासिक किताब को उनकी लोकल हिस्ट्री कलेक्शन प्रदर्शनी में शीशे के पीछे सुरक्षित रखा जाएगा. मैनेजर मिशेल हडसन का कहना है, "हम अब इस किताब को दोबारा किसी को इश्यू नहीं करेंगे. हम इसे वापस पाने के लिए फिर से 150 सालों का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकते."

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