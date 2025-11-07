Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल

Jakarta Mosque Explosion: जकार्ता के पुलिस कमिश्नर असेप एडी सुहेरी ने कहा कि धमाके के पीछे किसका हाथ है, फिलहाल इसका पता नहीं चला है. फॉरेंसिक टीमें सबूत एकत्रित करने में जुटी हैं.

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार को एक स्कूल कॉम्पलेस्स में बनी मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ. जिसमें 54 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए. कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. ब्लास्ट तब हुआ जब लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जकार्ता के पुलिस कमिश्नर असेप एडी सुहेरी ने बताया कि घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीमें जांच में जुट गई हैं. इस ब्लास्ट के पीछे कौन है, इसका पता लगाया जा रहा है.

एडी सुहेरी ने बताया कि 54 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ की हालत नाजुक है. जबकि कुछ लोग जलने की वजह से घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि जकार्ता मेट्रोपॉलिटन पुलिस इलाके की तलाशी के लिए मोबाइल ब्रिगेड कॉर्प्स की एक बम डिस्पोजल टीम को तैनात किया गया है.

पुलिस को ब्लास्ट वाली जगह से बड़ी तादाद में असलाह बरामद हुआ है. जिनमें बॉडी वेस्ट, हथियार और बम बनाने का सामान शामिल है, जो आतंकवादी गतिविधि से जुड़े होने का इशारा करते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मस्जिद की तस्वीरों में ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा गंभीर हुए हैं. ब्लास्ट किसने किया और क्या मकसद था, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है.

