जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हमला करने के बाद आतंकवादियों ने अब पाकिस्तान में खूनी खेल खेला है. उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में सोमवार को बम धमाका हुआ है. इस हलमे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं. यह इलाका एक समय तालिबान का गढ़ माना जाता था. प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा नवंबर 2022 में सरकार के साथ संघर्ष विराम समाप्त करने के बाद पिछले एक साल में पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है.

DAWN न्यूज के मुताबिक, वाना सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ उस्मान नजीर ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे वाना शहर में शांति समिति कार्यालय के बाहर धमाका हुआ. यह समति तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का खुले तौर पर विरोध करती आई है. धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई. 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है.

पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया था कि उसने एक बड़े ऑपरेशन के तहत 54 आतंकवादियों को मार गिराया था. ये आतंकी अफगानिस्तान से दक्षिणी वजीरिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे. पाक सेना ने कहा कि उत्तरी वजीरिस्तान में कुल 71 विद्रोहियों का खात्मा किया गया है.

Explosion rocks a meeting of a local peace committee in Pakistan's South Waziristan region, 7 killed.



The explosion caused a portion of the building where the meeting was taking place to collapse.



