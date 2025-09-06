Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इस अमेरिकन लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने पर मिलेगा 1,00000 डॉलर का इनाम, बस माननी होंगी ये 4 शर्तें!

Pakistan Blast: पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान बम विस्फोट, 1 की मौत, कई घायल

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 लोग नदी में डूबे, 1 की मौत, 2 अभी भी लापत

Asia Cup 2025: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, चीन को दी करारी शिकस्त; ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

Ayodhya: चंद्र ग्रहण के कारण रामलला मंदिर रहेगा बंद, भक्तों को 9 घंटे तक दर्शन की नहीं होगी अनुमति

Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कब होगा सस्पेंस खत्म, VIP चीफ मुकेश सहनी ने किया तारीख का ऐलान

नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

दामाद के बाद अब ससुर की BSP में वापसी, अशोक सिद्धार्थ ने मायावती से मांगी माफी, सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट

T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pakistan Blast: पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान बम विस्फोट, 1 की मौत, कई घायल

पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान बम विस्फोट, 1 की मौत, कई घायल

महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 लोग नदी में डूबे, 1 की मौत, 2 अभी भी लापत

महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 लोग नदी में डूबे, 1 की मौत, 2 अभी भी लापत

Asia Cup 2025: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, चीन को दी करारी शिकस्त; ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

Asia Cup 2025: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, चीन को दी करारी शिकस्त; ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस अमेरिकन लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने पर मिलेगा 1,00000 डॉलर का इनाम, बस माननी होंगी ये 4 शर्तें!

इस अमेरिकन लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने पर मिलेगा 1,00000 डॉलर का इनाम, बस माननी होंगी ये 4 शर्तें!

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

Homeदुनिया

दुनिया

Pakistan Blast: पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान बम विस्फोट, 1 की मौत, कई घायल

Pakistan Blast: पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान IED धमाके में एक व्यक्ति की मौत और कई घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 06, 2025, 11:05 PM IST

Pakistan Blast: पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान बम विस्फोट, 1 की मौत, कई घायल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Pakistan Blast: पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान बम धमाके से हड़कंप मच गया. बाजौर जिले के खार तहसील में स्थित कोहसर क्रिकेट मैदान पर हुए इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे सहित कई लोग घायल हुए. सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाका एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के जरिए किया गया था. 

भरे मैच के बीच अचानक जोरदार धमाका

खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खार तहसील के कोहसर क्रिकेट मैदान पर स्थानीय खिलाड़ियों और दर्शकों से भरे मैच के बीच अचानक जोरदार धमाका हुआ. इस बम विस्फोट में फजलुल्लाह नामक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. 

IED का इस्तेमाल

बाजौर जिला पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने बताया कि विस्फोट को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था और इसमें IED का इस्तेमाल किया गया. धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और मैदान में मौजूद लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. कई खिलाड़ी और दर्शक सुरक्षित स्थानों की ओर भागे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.  हालांकि, घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि विस्फोटक पहले से ही मैदान में छिपाकर रखा गया था.  सुरक्षाबलों ने आसपास से साक्ष्य जुटाने और जिम्मेदारों तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी है. 

यह भी पढ़ें: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया अहम बयान

 

हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है

अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. बाजौर जिला अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और लंबे समय से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों का गढ़ माना जाता है. हाल ही में स्थानीय कबीलों ने आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान भी किया था. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस अमेरिकन लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने पर मिलेगा 1,00000 डॉलर का इनाम, बस माननी होंगी ये 4 शर्तें!
इस अमेरिकन लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने पर मिलेगा 1,00000 डॉलर का इनाम, बस माननी होंगी ये 4 शर्तें!
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल
नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
Indian Railway: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स
दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE