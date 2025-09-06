Pakistan Blast: पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान बम विस्फोट, 1 की मौत, कई घायल

Pakistan Blast: पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान IED धमाके में एक व्यक्ति की मौत और कई घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

Pakistan Blast: पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान बम धमाके से हड़कंप मच गया. बाजौर जिले के खार तहसील में स्थित कोहसर क्रिकेट मैदान पर हुए इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे सहित कई लोग घायल हुए. सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाका एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के जरिए किया गया था.

भरे मैच के बीच अचानक जोरदार धमाका

खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खार तहसील के कोहसर क्रिकेट मैदान पर स्थानीय खिलाड़ियों और दर्शकों से भरे मैच के बीच अचानक जोरदार धमाका हुआ. इस बम विस्फोट में फजलुल्लाह नामक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

IED का इस्तेमाल

बाजौर जिला पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने बताया कि विस्फोट को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था और इसमें IED का इस्तेमाल किया गया. धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और मैदान में मौजूद लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. कई खिलाड़ी और दर्शक सुरक्षित स्थानों की ओर भागे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि विस्फोटक पहले से ही मैदान में छिपाकर रखा गया था. सुरक्षाबलों ने आसपास से साक्ष्य जुटाने और जिम्मेदारों तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी है.

हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है

अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. बाजौर जिला अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और लंबे समय से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों का गढ़ माना जाता है. हाल ही में स्थानीय कबीलों ने आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान भी किया था.

