ईरान पर नाकेबंदी फिर से लागू, अब अमेरिका वसूलेगा होर्मुज से निकलने वाले जहाजों से टोल! डोनाल्ड ट्रंप ने किए बड़े ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान पर नाकेबंदी लागू करने की घोषणा की है. ट्रंप ने अमेरिका को 'होर्मुज जलडमरूमध्य का संरक्षक' का संरक्षक घोषित करते हुए कहा है कि बाकी देशों के जहाज इस समुद्री रास्ते से आ-जा सकेंगे.

America-Iran war: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ईरानी नाकेबंदी' (Iranian Blockade) को फिर से लागू करने की घोषणा की है. ट्रंप ने कहा है कि इसके तहत सिर्फ ईरान आने और जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा. बाकी सभी देश होर्मुज जलडमरूमध्य का निष्पक्ष और खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे. ट्रंप ने अमेरिका को 'होर्मुज जलडमरूमध्य का संरक्षक' भी घोषित किया है. ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट से जानकारी दी कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क भी लेगा.

अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान ने वॉशिंगटन के साथ पहले से तय लेकिन सार्वजनिक न की गई एक डील को तोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि दुनिया के इस बेहद संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले कार्गो पर 20 प्रतिशत शुल्क वसूलेगा. ट्रंप ने ये भी कहा कि इसकी प्रक्रिया और व्यवस्था तुरंत शुरू हो जाएगी. उनकी यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं. दोनों ही पक्ष होर्मुज पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं.

The Hormuz Strait is OPEN, and will remain OPEN, with or without Iran. We are reinstating the THE IRANIAN BLOCKADE, so named because it is only stopping Iran’s ships or customers from entering or leaving. All other countries will have fair and open use of the Strait. The U.S.A.… pic.twitter.com/m81hb9Nl3p — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 13, 2026

डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में भी होर्मुज को लेकर जवाब दिया और कहा, "हम जलडमरूमध्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं. उनके पास कुछ नहीं है. हमने कल रात उन पर बहुत ज़ोरदार हमला किया. जब भी वे कोई ड्रोन भेजते हैं, हम उन पर बहुत ज़ोरदार हमला करते हैं. उनके ज़्यादातर उपकरण नष्ट हो गए हैं. उनकी एंटी-एयरक्राफ्ट गन पर हमने कल रात बहुत ज़ोरदार हमला किया."