मातम में बदला नए साल का जश्न, स्विट्जरलैंड के बार में धमाका, कई लोगों के मारे जाने की खबर

नए साल के जश्न के बीच स्विटरजैंड के एक बार में जोरदार धमाका हुआ है. ये धमाका बम ब्लास्ट बताया जा रहा है. इस हादसे में कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई हैं.

नए साल के जश्न के बीच स्विटजरलैंड से एक बम धमाके की खबर सामने आ रही है. इस ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. ये धमाका एक बार में हुआ है. यहां की पुलिस का कहना है कि ये धमाका यहां के क्रैंस मोंटेना शहर में हुआ है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और घायलों को अस्पताल ले जा रही है. खबर है कि इस ब्लास्ट के बाद बार में आग लग गई और इस आग की चपेट में कई लोग आ गए हैं. इन्हें स्विस पुलिस की की रेस्क्यू टीम बार से बाहर निकालने का काम कर रही है.

रेस्क्यू कार्य जारी

साथ ही जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा हैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है. खबरों के मुताबकि जब बार में बम ब्लास्ट हुआ तब बहुत भीड़ थी और अंदर पार्टियां चल रही थी. स्विस पुलिस ने गुरुवार सुबह बताया कि धमाका क्रैंस मोंटाना के लग्ज़री अल्पाइन स्की रिज़ॉर्ट में हुआ है. स्विस मीडिया के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटन लैथियन ने एजेंसियों को बताया, "अज्ञात वजह से धमाका हुआ है."

कई लोग घायल

उन्होंने बोला है कि 'कई लोग घायल हुए हैं, और कई लोगों की जान भी गई है.' उन्होंने आगे कहा है कि धमाका देर रात करीब 1:30 बजे ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में हुआ, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, धमाका तब हुआ जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे. स्विस मीडिया में जारी तस्वीरों, वीडियो के मुताबिक धमाके के बाद जिस बिल्डिंग में बार है वो आग की लपटों में घिर गई. इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई. पुलिस का कहना है कि धमाके की वजह अबतक अज्ञात है.

