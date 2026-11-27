यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्लैक सी से अनाज सप्लाई रुकने पर चेतावनी दी है. इससे भारत, अल्जीरिया और इंडोनेशिया समेत कई देशों में भूखमरी का संकट गहरा सकता है.

रूस के साथ युद्ध के कारण ब्लैक सी से होने वाली अनाज सप्लाई में रुकावट आ गई है. (Photo IANS)

यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का असर अब दुनिया के कई देशों की रसोई तक पहुंच सकता है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि ब्लैक सी के रास्ते गेहूं, आटा और सूरजमुखी का तेल दूसरे देशों तक भेजना अब काफी मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि अल्जीरिया से लेकर भारत और सूडान से लेकर इंडोनेशिया तक कई देश यूक्रेन से आने वाले अनाज और खाने-पीने की चीजों पर निर्भर हैं.

ऐसे में अगर रूस के साथ जंग के चलते समुद्र के रास्ते सामान भेजना बंद हुआ, तो इन देशों में खाने-पीने की चीजों की कमी हो सकती है और बाजार में इनके दाम तेजी से बढ़ सकते हैं.

सप्लाई जारी रखने के लिए यूक्रेन क्या कदम उठा रहा है?

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनाज की सप्लाई बनाए रखने के लिए यूक्रेन कई स्तरों पर काम कर रहा है. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी कि यूक्रेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर 'सॉलिडैरिटी लेन्स' यानी वैकल्पिक रास्तों को चालू रखने पर काम कर रहा है. इसके जरिए यूरोपीय देशों के रास्ते कृषि उत्पादों को बाहर भेजा जा रहा है.

यूक्रेन तुर्की और अरब देशों के साथ मिलकर भी निर्यात रास्ते खुले रखने की कोशिश में जुटा है. जेलेंस्की ने कहा कि यह निर्यात सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि खुद यूक्रेन के किसानों के लिए भी बेहद जरूरी है. जब फसलें बिकेंगी और निर्यात से पैसा आएगा, तभी किसान अगले साल की बुवाई के लिए जरूरी बीज, खाद और साधन जुटा पाएंगे. अगर कमाई रुक गई तो अगले साल की खेती भी बुरी तरह प्रभावित होगी.

'फूड फ्रॉम यूक्रेन' कार्यक्रम से गरीब देशों को क्या मदद मिली?

युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन ने 'फूड फ्रॉम यूक्रेन' नाम से एक विशेष मानवीय मदद कार्यक्रम शुरू किया था. जेलेंस्की ने सम्मेलन में बताया कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक लाखों टन अनाज दुनिया के जरूरतमंद देशों तक पहुंचाया जा चुका है.

यमन, इथियोपिया और सूडान जैसे देशों में जहां भुखमरी की नौबत थी, वहां इस कार्यक्रम से बड़ा सहारा मिला. इसके अलावा यूक्रेन ने सीरिया के लोगों की भी मदद की. जेलेंस्की ने कहा कि सीरिया के लोग लंबे समय से युद्ध की तबाही झेल रहे हैं और यूक्रेन उम्मीद करता है कि वहां के हालात जल्द सुधरेंगे. यूक्रेन चाहता है कि दुनिया के बाकी देश भी इस मुहिम से जुड़ें और कृषि क्षेत्र में तकनीक व अनुभव शेयर करें.

Now, because of Russia’s war, agricultural exports from the Black Sea region have become much more difficult. This is food for hundreds of millions of people in many countries – from Algeria to India, from Sudan to Indonesia. Our farmers and food producers supply the world with dozens of different products – from grain and flour to sunflower oil and many others. And the world depends on these products. Without them, there are shortages and prices go up. From an address to the Food from Ukraine Summit. (1/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2026

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्लैक सी संकट पर क्या चर्चा हुई?

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, 'प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्लैक सी लाइफलाइंस ऑफ ग्लोबल फूड Supply' विषय पर हुई बैठक में यूएन की अंडर-सेक्रेटरी-जनरल रोजमेरी डिकार्लो ने चिंता जताई. उन्होंने चेतावनी दी कि ब्लैक सी में ड्रोन हमलों की वजह से व्यापारिक जहाजों का आना-जाना खतरे में पड़ गया है.

रोजमेरी डिकार्लो ने कहा कि ड्रोन हमलों के कारण अनाज और खाद्य सामग्री ले जा रहे जहाजों की आवाजाही रुक रही है. इसका सीधा असर युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर बसे गरीब और जरूरतमंद देशों पर पड़ रहा है. अगर समुद्र में जहाजों की सुरक्षा पक्की नहीं की गई, तो वैश्विक स्तर पर अनाज संकट और गहरा जाएगा.

भारत ने 1943 के बंगाल अकाल की याद क्यों दिलाई?

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरिश ने ब्लैक सी के समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ब्लैक सी और भारत, दोनों ही दुनिया के प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्र हैं.

पी हरिश ने एक बड़ा तथ्य सामने रखते हुए कहा कि ब्लैक सी क्षेत्र और भारत मिलकर दुनिया के कुल अनाज उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा (20%) पैदा करते हैं. उन्होंने 1943 के बंगाल अकाल की याद दिलाते हुए आगाह किया कि इतिहास गवाह है कि जब अनाज की सप्लाई कटती है तो लाखों निर्दोष लोगों की जान पर बन आती है. इसलिए रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चैन टूटने का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों पर पड़ेगा. भारत ने मांग की कि समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जाए ताकि मानवीय सहायता और अनाज की खेप बिना रुकावट पहुंचती रहे.

यूक्रेन से भारत क्या खरीदता है?

Trading Economics के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत ने यूक्रेन से कुल लगभग 2.858 करोड़ डॉलर का अनाज खरीदा, जिसमें मुख्य रूप से 1.735 करोड़ डॉलर का मक्का, 62.5 लाख डॉलर की जई (ओट्स) और 49.8 लाख डॉलर का गेहूं व मेसलिन शामिल है.

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