तियानजिन से बिश्केक तक... एक तरफ दिखी मोदी, पुतिन और शी की स्ट्रोंग बॉन्डिंग तो शहबाज की हरकत का फिर उड़ा मजाक

जिस तरह तियानजिन एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने के लिए इनके पीछे-पीछे दौड़ते नजर आए थे, बिश्केक से भी उनका ऐसा ही वीडिया सामने आया है.

पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन बिश्केक एससीओ समिट में एक-दूसरे का हाथ पकड़े गर्मजोशी से मिलते नजर आए

तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के दौरान भी तीनों लीडर्स इसी तरह दिखे थे और तब उनकी तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था

समिट में सभी सदस्य देशों के लीडर्स की ग्रुप फोटो के बाद शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनके पीछे दौड़ते दिखे

पिछले साल भी समिट के दौरान उनका ऐसा ही वीडिया सामने आया था, जिसमें वह पुतिन से हाथ मिलाने के लिए उनके पीछे-पीछे जाते दिखे थे

एक साल पहले जब चीन ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब दो ऐसी घटनाएं हुईं, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा. एक तो वो जिसमें एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी प्रेजिडेंट शी जिनपिंग की तिकड़ी की स्ट्रोंग बॉन्डिंग पूरी दुनिया ने देखी. पाकिस्तान से अमेरिका तक हर कोई इस तिकड़ी को देखकर हिल गया था. किर्गिस्तान के बिश्केक में एक बार फिर तीनों लीडर्स एक फ्रेम में नजर आए.

भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?

तियानजिन में सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग मंच पर एक-दूसरे का हाथ पकड़े और ठहाके लगाते नजर आए थे. अब बिश्केक में भी ऐसा हुआ, तीनों नेताओं का एक-दूसरे से हाथ मिलाना और गर्मजोशी से बातचीत करना संतुलित कूटनीति को दर्शाता है. यह पल चीन के साथ सीमा मुद्दों को लेकर चल रही बातचीत के नजरिए से भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है. 2020 में जब गलवन घाटी में चीनी और भारतीय सेना में झड़प हुई तो दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया था. हालांकि, छह सालों में दोनों ही तरफ से इसमें सुधार की कोशिशें की गई हैं. बॉर्डर के मुद्दे को सुलझाने और तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच हर साल विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता भी होती है. इसी महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में हिस्सा लिया था. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की इस तरह की सहज बातचीत साबित करती है कि भारत कूटनीतिक और क्षेत्रीय मंचों पर बातचीत के रास्ते खुले रखता है.

VIDEO | Bishkek, Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi meets Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO Summit.



Source: AFP/PTI (Only for use in India)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/lXRI9rdLaC — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026

रूस भारत का पुराना दोस्त है और जब पश्चिमी देशों का यूक्रेन युद्ध को लेकर उस पर दबाव है तब यह मुलाकात दिखाती है कि भारत रूस के साथ पुराने और गहरे रणनीतिक संबंधों को लेकर स्पष्ट रुख रखता है. हालांकि, पीएम मोदी ने एससीओ से इतर पुतिन से मुलाकात करके उनसे यूक्रेन युद्ध को रोकने की अपील भी की है.

बिश्केक में भी पुतिन के पीछे दौड़ते दिखे शहबाज शरीफ

तियानिजन एससीओ समिट के दौरान एक और वाकिए की बहुत चर्चा हुई थी. तब जिस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने के लिए पीछे-पीछे दौड़ते नजर आए थे, बिश्केक से भी उनका ऐसा ही वीडिया सामने आया है. जब समिट के दौरान सभी सदस्य देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति फोटो सेशन के दौरान इकट्ठा हुए और फिर ग्रुप फोटो के बाद वापस जाने लगे तो शहबाज शरीफ पुतिन के पीछे-पीछे दौड़ते दिखे. कुछ सेकेंड तक तो रूसी राष्ट्रपति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब शहबाज उनके पास पहुंचे तो वह मुड़े. वीडियो में नजर आ रहा है कि पाक पीएम उनसे चलते हुए कुछ बात भी कर रहे हैं.

#WATCH | Bishkek, Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi interacts with Chinese President Xi Jinping as they participate in the 26th SCO Summit.



(Source: Host Broadcaster via Reuters) pic.twitter.com/0I1khkxtum — ANI (@ANI) September 1, 2026

पिछले साल भी जब ग्रुप फोटो के बाद पुतिन मंच से उतरकर आगे बढ़ने लगे तब शहबाज शरीफ उनसे बात करने के लिए तेजी से पीछे दौड़े और उनका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की. तब भी पुतिन कुछ देर बाद उनकी आवाज सुनकर रुके थे.



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