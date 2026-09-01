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दुनिया

तियानजिन से बिश्केक तक... एक तरफ दिखी मोदी, पुतिन और शी की स्ट्रोंग बॉन्डिंग तो शहबाज की हरकत का फिर उड़ा मजाक

जिस तरह तियानजिन एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने के लिए इनके पीछे-पीछे दौड़ते नजर आए थे, बिश्केक से भी उनका ऐसा ही वीडिया सामने आया है.

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Neelam

Updated : Sep 01, 2026, 04:28 PM IST

तियानजिन से बिश्केक तक... एक तरफ दिखी मोदी, पुतिन और शी की स्ट्रोंग बॉन्डिंग तो शहबाज की हरकत का फिर उड़ा मजाक

बिश्केक एससीओ समिट में एक-दूसरे का हाथ पकड़े और गर्मजोशी से मिलते दिखे पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग (Image Source: ANI)

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  • पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन बिश्केक एससीओ समिट में एक-दूसरे का हाथ पकड़े गर्मजोशी से मिलते नजर आए
  • तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के दौरान भी तीनों लीडर्स इसी तरह दिखे थे और तब उनकी तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था
  • समिट में सभी सदस्य देशों के लीडर्स की ग्रुप फोटो के बाद शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनके पीछे दौड़ते दिखे
  • पिछले साल भी समिट के दौरान उनका ऐसा ही वीडिया सामने आया था, जिसमें वह पुतिन से हाथ मिलाने के लिए उनके पीछे-पीछे जाते दिखे थे

एक साल पहले जब चीन ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब दो ऐसी घटनाएं हुईं, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा. एक तो वो जिसमें एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी प्रेजिडेंट शी जिनपिंग की तिकड़ी की स्ट्रोंग बॉन्डिंग पूरी दुनिया ने देखी. पाकिस्तान से अमेरिका तक हर कोई इस तिकड़ी को देखकर हिल गया था. किर्गिस्तान के बिश्केक में एक बार फिर तीनों लीडर्स एक फ्रेम में नजर आए.

भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?

तियानजिन में सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग मंच पर एक-दूसरे का हाथ पकड़े और ठहाके लगाते नजर आए थे. अब बिश्केक में भी ऐसा हुआ, तीनों नेताओं का एक-दूसरे से हाथ मिलाना और गर्मजोशी से बातचीत करना संतुलित कूटनीति को दर्शाता है. यह पल चीन के साथ सीमा मुद्दों को लेकर चल रही बातचीत के नजरिए से भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है. 2020 में जब गलवन घाटी में चीनी और भारतीय सेना में झड़प हुई तो दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया था. हालांकि, छह सालों में दोनों ही तरफ से इसमें सुधार की कोशिशें की गई हैं. बॉर्डर के मुद्दे को सुलझाने और तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच हर साल विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता भी होती है. इसी महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में हिस्सा लिया था. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की इस तरह की सहज बातचीत साबित करती है कि भारत कूटनीतिक और क्षेत्रीय मंचों पर बातचीत के रास्ते खुले रखता है. 

रूस भारत का पुराना दोस्त है और जब पश्चिमी देशों का यूक्रेन युद्ध को लेकर उस पर दबाव है तब यह मुलाकात दिखाती है कि भारत रूस के साथ पुराने और गहरे रणनीतिक संबंधों को लेकर स्पष्ट रुख रखता है. हालांकि, पीएम मोदी ने एससीओ से इतर पुतिन से मुलाकात करके उनसे यूक्रेन युद्ध को रोकने की अपील भी की है.

बिश्केक में भी पुतिन के पीछे दौड़ते दिखे शहबाज शरीफ

तियानिजन एससीओ समिट के दौरान एक और वाकिए की बहुत चर्चा हुई थी. तब जिस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने के लिए पीछे-पीछे दौड़ते नजर आए थे, बिश्केक से भी उनका ऐसा ही वीडिया सामने आया है. जब समिट के दौरान सभी सदस्य देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति फोटो सेशन के दौरान इकट्ठा हुए और फिर ग्रुप फोटो के बाद वापस जाने लगे तो शहबाज शरीफ पुतिन के पीछे-पीछे दौड़ते दिखे. कुछ सेकेंड तक तो रूसी राष्ट्रपति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब शहबाज उनके पास पहुंचे तो वह मुड़े. वीडियो में नजर आ रहा है कि पाक पीएम उनसे चलते हुए कुछ बात भी कर रहे हैं.

पिछले साल भी जब ग्रुप फोटो के बाद पुतिन मंच से उतरकर आगे बढ़ने लगे तब शहबाज शरीफ उनसे बात करने के लिए तेजी से पीछे दौड़े और उनका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की. तब भी पुतिन कुछ देर बाद उनकी आवाज सुनकर रुके थे.
 

यह भी पढ़ें:- क्या बिश्केक SCO समिट में PM मोदी से मिलने आएंगे शहबाज शरीफ? एक्सपर्ट बोले- अगर PAK पीएम ने हाथ बढ़ाया तो...

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