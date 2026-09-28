2004 की सुनामी से 2026 के HADR तक...बंगाल की खाड़ी में BIMSTEC देशों का कितना बदला आपदा प्रबंधन मॉडल?

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, बाढ़ और सुनामी के भीषण खतरों से निपटने के लिए BIMSTEC देशों ने नए समुद्री HADR दिशानिर्देश अपनाए हैं.

क्या आपने कभी सोचा है कि बंगाल की खाड़ी का यह नीला पानी जितना शांत दिखता है, इसके भीतर कुदरत का उतना ही भयानक तूफान पलता है? सच तो यह है कि यह पूरा इलाका दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। यहां समुद्र कम गहरा है, किनारे के इलाके काफी नीचे हैं और पूर्व से बहने वाली हवाओं के कारण बहुत आसानी से चक्रवात बन जाते हैं. यही नहीं, प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफान भी इंडोनेशिया के द्वीपों के बीच से होते हुए बिना किसी रुकावट के सीधे बंगाल की खाड़ी की तरफ चले आते हैं. इसी वजह से BIMSTEC के तटीय देशों को बार-बार चक्रवात, तेज लहरों के साथ-साथ भूकंप और सुनामी का भी बड़ा खतरा बना रहता है.

BIMSTEC क्या है और इसे क्यों बनाया गया?

BIMSTEC में कुल 7 सदस्य देश शामिल हैं. इनमें दक्षिण एशिया से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया से म्यांमार व थाईलैंड हैं. 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र के साथ शुरू हुआ यह संगठन दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को आपस में जोड़ने वाला एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक पुल है. शुरुआत में सिर्फ 4 देशों के होने के कारण इसका नाम BIST-EC था, लेकिन बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान के शामिल होने से इसका नाम बदलकर 'बिम्सटेक' पड़ा. इसका मुख्य काम बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच व्यापार, निवेश और मुसीबत के समय एक-दूसरे की मदद को बढ़ावा देना है.

इन देशों को एक-दूसरे की जरूरत कब पड़ी?

दिसंबर 2004 से पहले तक तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए प्राकृतिक आपदाएं रोज की बात थीं. लेकिन 2004 की सुनामी ने जो भयंकर तबाही मचाई, उसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया. सभी देशों को समझ आ गया कि अब इस खतरे से अकेले नहीं, बल्कि मिलकर लड़ने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है. उस मुश्किल वक्त में, खुद सुनामी की मार झेलने के बावजूद भारत ने एक मिसाल पेश की. भारत ने तुरंत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए एक साथ 3 बड़े मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशन शुरू कर दिए. भारत के इस कदम के बाद, दिसंबर 2005 में BIMSTEC ने आपदा प्रबंधन को अपने आधिकारिक काम का हिस्सा बना लिया और भारत को इस पूरे क्षेत्र में आपदाओं से निपटने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई.

2007 से 2014 तक क्यों सुस्त पड़ गई थी रफ्तार?

शुरुआती सालों में इस काम को लेकर देशों में काफी जोश दिखा. ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे गए, मीटिंग्स हुईं और भारत में एक 'मौसम और जलवायु परिवर्तन केंद्र' बनाने पर बातचीत भी शुरू हुई. लेकिन ये सारी कोशिशें सिर्फ सुनामी के तुरंत बाद हुए नुकसान से उबरने तक ही सिमट कर रह गईं. जैसे-जैसे समय बीता, सभी देश अपने-अपने इलाकों को दोबारा बसाने और अपने खुद के राष्ट्रीय आपदा मैनेजमेंट को मजबूत करने में बिजी हो गए, जिससे मिलकर काम करने का यह मुद्दा पीछे छूट गया. इसका नतीजा यह हुआ कि 2007 से 2014 के बीच BIMSTEC का यह आपदा प्रबंधन क्षेत्र लगभग पूरी तरह सुस्त और ठप पड़ा रहा.

2015 में फिर कैसे हुए एक्टिव?

साल 2015 के बाद भारत के कुछ बड़े फैसलों ने इस सहयोग को एक नई दिशा दी. भारत की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी, सबको साथ लेकर चलने वाली 'SAGAR' सोच और नई समुद्री सुरक्षा रणनीति की वजह से बंगाल की खाड़ी का इलाका भारत के लिए सबसे जरूरी क्षेत्रों में शामिल हो गया. अब आपदा प्रबंधन को सिर्फ मुसीबत के समय राहत पहुंचाने वाले काम के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने का एक जरिया माना जाने लगा. इसके बाद देशों ने मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज शुरू की और एक्सपर्ट्स की टीमें बनाईं. आखिरकार 2022 के 5वें शिखर सम्मेलन में BIMSTEC चार्टर को मंजूरी मिली, जिससे इस पूरे ग्रुप को एक मजबूत और कानूनी संगठन का रूप मिल गया.

भारत की इसमें क्या है भूमिका?

भारत इस ग्रुप में सिर्फ एक सदस्य नहीं है, बल्कि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, बिजली, व्यापार और रास्तों की कनेक्टिविटी जैसे हर बड़े मोर्चे पर सबसे आगे रहकर एक सच्चे लीडर की भूमिका निभा रहा है.

आइए इस पूरे सहयोग को हम कुछ इस तरह से समझते हैं:

सुरक्षा सहयोग: भारत इस पूरे इलाके में आतंकवाद, साइबर क्राइम और समुद्री लुटेरों से सातों देशों को बचाने के लिए हर समय खड़ा है.

भारत इस पूरे इलाके में आतंकवाद, साइबर क्राइम और समुद्री लुटेरों से सातों देशों को बचाने के लिए हर समय खड़ा है. आपदा प्रबंध: भारत संकट के समय मदद के लिए लगातार सदस्य देशों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करता रहा है, जो 2017, 2020, 2021 और 2025 में आयोजित किए जा चुके हैं.

भारत संकट के समय मदद के लिए लगातार सदस्य देशों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करता रहा है, जो 2017, 2020, 2021 और 2025 में आयोजित किए जा चुके हैं. रास्ते और कनेक्टिविटी: भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाले Trilateral Highway पर तेजी से काम कर रहा है. इसके अलावा, समुद्र के रास्ते व्यापार आसान बनाने के लिए 2025 में 'बिम्सटेक समुद्री परिवहन समझौता' किया गया था.

भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाले Trilateral Highway पर तेजी से काम कर रहा है. इसके अलावा, समुद्र के रास्ते व्यापार आसान बनाने के लिए 2025 में 'बिम्सटेक समुद्री परिवहन समझौता' किया गया था. व्यापार और आर्थिक मदद: भारत इस पूरे क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने, निवेश को आसान करने और एक 'Free Trade Area बनाने की कोशिशों का पूरा समर्थन करता है ताकि सभी देशों से गरीबी दूर हो सके.

भारत इस पूरे क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने, निवेश को आसान करने और एक 'Free Trade Area बनाने की कोशिशों का पूरा समर्थन करता है ताकि सभी देशों से गरीबी दूर हो सके. बिजली और ऊर्जा सहयोग: भारत सभी देशों को एक बिजली ग्रिड से जोड़ने के काम का नेतृत्व कर रहा है, जिसके लिए 2018 में एक समझौता हुआ था. इसके तहत बेंगलुरु में 'बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र' बनाया गया है, जो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है.

जुलाई 2026 की BIMSTEC बैठक में क्या हुआ फैसला?

MEA की रिपोर्ट के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में हुई BIMSTEC के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में एक ऐतिहासिक कामयाबी मिली. संगठन बनने के बाद सभी सातों सदस्य देशों ने समुद्री इलाकों में मिलकर HADR के नियमों को मंजूरी दे दी. इन नियमों में यह साफ किया गया है कि समुद्र में सुरक्षा और कानून संभालने वाली एजेंसियां संकट के समय एक-दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगी. इसका मुख्य मकसद बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चक्रवात, बाढ़ या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सातों देशों द्वारा बिना किसी देरी के तुरंत राहत अभियान शुरू करना है. इसके साथ ही, इस बैठक में आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराधों, ड्रग्स तस्करी और साइबर सुरक्षा जैसे बड़े खतरों से मिलकर निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने पर भी बड़ी सहमति बनी है.

नेपाल आपदा में BIMSTEC देशों ने कैसे की मदद?

HADR के नियमों को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन जमीन पर इसकी असलियत नेपाल में आई हालिया बाढ़ और भूस्खलन के समय खुलकर सामने आ गई. इस बड़ी मुसीबत के समय BIMSTEC संगठन के तौर पर कोई भूमिका निभाने में पूरी तरह फेल साबित हुआ और इसके सारे नियम-कायदे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए. ऐसे मुश्किल हालातों में पूरे संगठन के बजाय सिर्फ भारत ही नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई दिया. भारतीय वायुसेना के विमानों ने जिस तेजी से बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई उससे साफ हो गया कि संगठन के बाकी देश अभी भी सिर्फ बैठकें करने में बिजी हैं, जबकि भारत जमीन पर संकटमोचक बनकर मदद कर रहा है.

BIMSTEC देशों के सामने क्या हैं चुनौतियां?

ORF की रिपोर्ट के अनुसार, सदस्य देश 'आजादी और संप्रभुता' को लेकर संकोच करते हैं. गुलामी के इतिहास और आजादी की लड़ाई के कड़वे अनुभवों की वजह से ये देश विदेशी सेना या बाहरी ताकतों के दखल को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं. इन्हें हमेशा यह डर सताता है कि कहीं आपदा में मदद करने के बहाने कोई बाहरी ताकत उनके अंदरूनी मामलों में टांग न अड़ाने लगे. इसी वजह से ये देश पश्चिमी देशों के 'मदद के नाम पर दखल देने वाले' R2P मॉडल को सिरे से खारिज कर देते हैं. इसके बजाय, वे केवल 'सरकार-से-सरकार' (G2G) के सीधे संपर्क और मदद पर भरोसा करते हैं.