क्या यूरोप की राजकुमारी से शादी करने वाले हैं बिलावल भुट्टो? सामने आया पार्टी का जवाब

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा गर्म है.

सोशल मीडिया पर कब क्या उड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. पिछले कुछ दिनों से अफवाहों के बाजार में यह चर्चा जोरों पर थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत जल्द यूरोप के एक शाही खानदान के दामाद बनने जा रहे हैं. मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार बिलावल की पार्टी को सामने आकर इन बातों पर विराम लगाना पड़ा.

कराची के मेयर और बिलावल भुट्टो के करीबी नेता मुर्तजा वहाब ने इंटरनेट पर चल रही इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने शनिवार (29 अगस्त 2026) को साफ कहा कि बिलावल की सगाई या शादी को लेकर जितनी भी बातें कही जा रही हैं, वे पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं. शनिवार की देर रात एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए वहाब ने स्थिति साफ की और इन अफवाहों का अंत किया.

कैसे फैली ये अफवाह?

दरअसल, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब इंटरनेट पर यह खबर तेजी से फैलने लगी कि 38 साल के बिलावल भुट्टो का रिश्ता यूरोप के एक बेहद चर्चित राजघराने में तय हो रहा है. सोशल मीडिया पर दावों की झड़ी लग गई कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी खुद अपने बेटे के रिश्ते की बात पक्की करने और शादी की तारीख तय करने के लिए लिकटेंस्टीन गए हुए हैं.

लड़की के नाम तक का किया दावा

ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा एक बेहद छोटा लेकिन खूबसूरत देश है. अफवाहें यहीं नहीं रुकीं, बल्कि लड़की के नाम तक का दावा कर दिया गया. खबरों में कहा जाने लगा कि बिलावल की होने वाली दुल्हन 26 साल की पूर्व ऑस्ट्रियाई आर्कडचेस ग्लोरिया वोन हैब्सबर्ग हैं.

ग्लोरिया ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक कार्ल की बेटी हैं और उनका ताल्लुक ऐतिहासिक हैब्सबर्ग-लोरेन राजवंश से है. इतना ही नहीं, वह ऑस्ट्रिया के आखिरी सम्राट और हंगरी के राजा कार्ल प्रथम की परपोती की बेटी हैं. इस शाही कनेक्शन की खबर ने सोशल मीडिया पर खूब सनसनी फैलाई.

पाकिस्तान की मीडिया में चली खबर

पाकिस्तान के एक स्थानीय उर्दू अखबार 'दैनिक औसाफ' ने भी अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह खबर छाप दी कि शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं. अखबार का दावा था कि राष्ट्रपति जरदारी इसी सिलसिले में यूरोप के निजी दौरे पर गए हैं. हालांकि, बाद में विवाद बढ़ता देख अखबार ने अपनी वेबसाइट से यह खबर हटा ली. दिलचस्प बात यह है कि 27 अगस्त को पाकिस्तानी राष्ट्रपति भवन की ओर से भी एक्स पर एक आधिकारिक जानकारी दी गई थी.

भुट्टो के परिवार ने कुछ नहीं कहा

इसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एक व्यक्तिगत यात्रा पर विदेश गए हैं, लेकिन वह कहां गए हैं और क्यों गए हैं, इसका कोई ब्योरा नहीं दिया गया था. इसी बात ने लोगों के शक को और हवा दे दी. हालांकि, बिलावल भुट्टो या उनके परिवार ने खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक अपनी ओर से कोई बयान नहीं दिया है.

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