'मोदी सरकार को बताना चाहते...' आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो का भड़काऊ बयान, भारत को दी जंग की चेतावनी

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत को युद्ध की चेतावनी दी है. इससे पहले सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी.

पाकिस्तान की तरफ से भारत को दी जाने वाली धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सेना प्रमुख आसिम मुनीर के परमाणु हमले वाले बयान के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी युद्ध की चेतावनी दी है. भुट्टो ने दावा किया कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और बांध बनाता है, तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है.

हम न पीछे हटेंगे, न झुकेंगे

बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की जनता से अपील करते हुए कहा, 'हमें अपनी आवाम की ताकत पर भरोसा है. अगर हालात जंग तक पहुंचे तो हम भारत का डटकर मुकाबला करेंगे और छह के छह दरियाओं को वापस लेंगे.' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि 'शाह अब्दुल की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि हम न पीछे हटेंगे, न झुकेंगे.'

आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी

भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान ने कभी जंग की शुरुआत नहीं की और हमेशा शांति की बात की है, जबकि भारत युद्ध की भाषा बोलता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर सूबे में लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं और यह ऐसी जंग होगी जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ेगा इससे पहले, अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी. उन्होंने कहा था, 'हम परमाणु संपन्न देश हैं, अगर हमें डुबाने की कोशिश हुई तो हम अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे.' उन्होंने सिंधु नदी पर भारत के प्रस्तावित डैम को लेकर चेतावनी दी थी कि अगर यह बन गया तो पाकिस्तान मिसाइल से उसे तबाह कर देगा. भारत की ओर से अभी तक इन धमकियों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार भड़काऊ बयानों से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

