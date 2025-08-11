'मोदी सरकार को बताना चाहते...' आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो का भड़काऊ बयान, भारत को दी जंग की चेतावनी

Twitter
23 साल की उम्र में लोन लेकर शुरू किया बिजनेस, आज 150 करोड़ रुपये की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा

Lava का Blaze AMOLED 2 5G मोबाइल हुआ लॉन्च, मिलेगा दमदार कैमरे के साथ धांसू बैटरी; जानें कीमत

Rashifal 12 August 2025: आज वृश्चिक राशि के लोग पैसों का न करें लेनदेन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन

भारत में लॉन्च हुआ Oppo का घांसू फोन, कैमरा 50MP, बैटरी 7000mAh और कीमत सुनकर तुरंत खरीदने की होगा इच्छा

PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

बुमराह, सिराज...चोटिल होते गेंदबाज और छोटा हो रहा टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल

ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

Krishna Janmashtami Bank Holiday: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

आज वृश्चिक राशि के लोग पैसों का न करें लेनदेन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत को युद्ध की चेतावनी दी है. इससे पहले सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी.

राजा राम

Updated : Aug 11, 2025, 10:58 PM IST

बिलावल भुट्टो

पाकिस्तान की तरफ से भारत को दी जाने वाली धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सेना प्रमुख आसिम मुनीर के परमाणु हमले वाले बयान के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी युद्ध की चेतावनी दी है. भुट्टो ने दावा किया कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और बांध बनाता है, तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है.

हम न पीछे हटेंगे, न झुकेंगे

बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की जनता से अपील करते हुए कहा, 'हमें अपनी आवाम की ताकत पर भरोसा है. अगर हालात जंग तक पहुंचे तो हम भारत का डटकर मुकाबला करेंगे और छह के छह दरियाओं को वापस लेंगे.' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि 'शाह अब्दुल की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि हम न पीछे हटेंगे, न झुकेंगे.'

यह भी पढ़ें: PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

 

आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी

भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान ने कभी जंग की शुरुआत नहीं की और हमेशा शांति की बात की है, जबकि भारत युद्ध की भाषा बोलता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर सूबे में लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं और यह ऐसी जंग होगी जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ेगा इससे पहले, अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी. उन्होंने कहा था, 'हम परमाणु संपन्न देश हैं, अगर हमें डुबाने की कोशिश हुई तो हम अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे.' उन्होंने सिंधु नदी पर भारत के प्रस्तावित डैम को लेकर चेतावनी दी थी कि अगर यह बन गया तो पाकिस्तान मिसाइल से उसे तबाह कर देगा. भारत की ओर से अभी तक इन धमकियों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार भड़काऊ बयानों से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

