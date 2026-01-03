FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

Viral Video: बाल-बाल बचे 55 यात्री! टल गया बड़ा हादसा, नेपाल में रनवे पर फिसला विमान

नए साल की शुरूआत में ही नेपाल से एक प्लेन हादसे की खबर सामने आ रही है. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री या क्रू मेंबर की जान नहीं गई है.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 03, 2026, 07:39 AM IST

Viral Video: बाल-बाल बचे 55 यात्री! टल गया बड़ा हादसा, नेपाल में रनवे पर फिसला विमान

नए साल की शुरूआत में ही नेपाल से एक प्लेन हादसे की खबर सामने आ रही है. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री या क्रू मेंबर की जान नहीं गई है. यहां शुक्रवार शाम को भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बुद्धा एयर का एक विमान रनवे से फिसल गया. एयरलाइन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि फ्लाइट 901 में सवार सभी 51 यात्री और चार क्रू मेंबर सुरक्षित हैं.

घास वाले इलाके में जा रूका विमान

दरअसल काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार, विमान को पायलट शैलेश लिंबू उड़ा रहे थे. विमान रात करीब 9:08 बजे रनवे से आगे निकल गया और एयरस्ट्रिप के पास घास वाले इलाके में जाकर रुक गया. झापा के मुख्य जिला अधिकारी शिवराम गेला ने पुष्टि की कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. वहीं बुद्धा एयर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उसने विमान का जायजा लेने के लिए काठमांडू से एक टेक्निकल टीम भद्रपुर एयरपोर्ट पर भेजी है.

 

क्या था हादसे का कारण

लेकिन आखिर ये हादसा हुआ क्यों? दरअसल काठमांडू पोस्ट के अनुसार ये उस सेक्टर की आखिरी फ्लाइट थी. विमान को रात में भद्रपुर एयरपोर्ट पर रुकना था और अगले दिन सुबह इसे पहली उड़ान के लिए काठमांडू वापस भेजा जाना था, फिलहाल विमान को रनवे से किनारे हटाने का काम एयरपोर्ट पर जारी है. दूसरी हादसे के कारण की जांच भी की जा रही है. हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हादसे का कारण क्या था.

क्यों होते हैं हादसे

नेपाल दुनिया के सबसे खतरनाक एविएशन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। पहाड़ी इलाकों, अप्रत्याशित मौसम, पुराने विमानों और कभी-कभी पायलट की गलतियों के कारण यहां हादसे होते रहे हैं. साल 2000 के बाद से नेपाल में 350 से अधिक लोग विमान/हेलीकॉप्टर हादसों में मारे जा चुके हैं. एविएशन एक्सपर्ट की माने तो नेपाल में पर्यटन के लिहाज से हवाई यात्रा बढ़ रही है. लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं में कोई सुधार नहीं है.

