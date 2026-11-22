पूर्व इजरायली पीएम नफताली बेनेट ने बेंजामिन नेतन्याहू को अगला प्रधानमंत्री बनाने की संभावना खारिज कर दी है. बेनेट ने साफ किया कि उनकी पार्टी किसी भी हाल में नेतन्याहू गुट में शामिल नहीं होगी.

बेनेट ने नेतन्याहू को फिर पीएम न बनने देने का संकल्प लिया. (Photo IANS)

इजरायल की राजनीति में नई सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है. द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री नफताली बेनेट ने देश में नई गठबंधन सरकार को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है.

बेनेट ने घोषणा की है कि वे पूर्व सैन्य प्रमुख और याशर पार्टी के प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व में बनने वाली राष्ट्रीय एकता सरकार का समर्थन करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अगला पीएम बनाने या उनके गठबंधन में शामिल होने की तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है.

नफताली बेनेट ने बयान में क्या कहा?

नफताली बेनेट ने शनिवार (21 नवंबर 20126) की शाम को एक सार्वजनिक बयान जारी कर गादी आइजेनकोट का समर्थन किया. बेनेट ने कहा कि वे राजनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर गादी आइजेनकोट की अगुवाई में एक 'Government of National Repair' बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

बेनेट ने नेतन्याहू को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मैं पूरा प्रयास करुंगा कि बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के अगले प्रधानमंत्री न बनें. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीयाचड पार्टी किसी भी परिस्थिति में नेतन्याहू या उनके राजनीतिक ब्लॉक में शामिल नहीं होगी और न ही पाला बदलेगी. बेनेट का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेतन्याहू के साथ उनकी गुप्त बैठकों को लेकर विपक्षी खेमे में संदेह पैदा हो गया था.

बेनेट और नेतन्याहू की मुलाकात पर विवाद क्यों खड़ा हुआ?

बुधवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और नफताली बेनेट के बीच दो घंटे से अधिक समय तक एक बैठक हुई थी. लिकुड और बीयाचड पार्टी दोनों ने इस मुलाकात को एक सुरक्षा ब्रीफिंग बताया था. हालांकि आइजेनकोट के नेतृत्व वाले नेतन्याहू विरोधी खेमे में इस मुलाकात से नाराजगी और अविश्वास फैल गया था. इसका मुख्य कारण यह था कि बेनेट ने इस बैठक के बारे में आइजेनकोट को पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी.

सफाई देते हुए बेनेट ने स्वीकार किया कि नेतन्याहू पर अविश्वास करना पूरी तरह जायज है. लेकिन उनका तर्क था कि लिकुड पार्टी के साथ सीधी बातचीत करने से यह तुरंत पता चल जाएगा कि नेतन्याहू सचमुच एकता सरकार बनाने के लिए गंभीर हैं या केवल समय बिता रहे हैं. बेनेट ने कहा कि वे नेतन्याहू की पार्टी को समय बर्बाद नहीं करने देंगे.

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने क्या-क्या शर्तें रखी हैं?

द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्टों के मुताबिक आइजेनकोट ने लिकुड पार्टी को गठबंधन वार्ता के लिए आमंत्रित किया है. इसके जवाब में लिकुड पार्टी ने एकता सरकार में शामिल होने के लिए कई कड़ी शर्तें सामने रखी हैं:

बहिष्कार और हमले बंद हों: लिकुड ने मांग की है कि नेतन्याहू, उनकी सरकार और सहयोगी दलों के खिलाफ सभी व्यक्तिगत राजनीतिक हमलों और बहिष्कार को तुरंत समाप्त किया जाए.

लिकुड ने मांग की है कि नेतन्याहू, उनकी सरकार और सहयोगी दलों के खिलाफ सभी व्यक्तिगत राजनीतिक हमलों और बहिष्कार को तुरंत समाप्त किया जाए. यहूदी राष्ट्र-राज्य की मान्यता: गठबंधन में केवल उन्हीं दलों को शामिल किया जाए जो इजरायल को यहूदी लोगों के राष्ट्र-राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं.

गठबंधन में केवल उन्हीं दलों को शामिल किया जाए जो इजरायल को यहूदी लोगों के राष्ट्र-राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं. फिलिस्तीनी राज्य का विरोध: सरकार आधिकारिक रूप से स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन का विरोध करे.

सरकार आधिकारिक रूप से स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन का विरोध करे. सुरक्षा क्षेत्रों को बनाए रखना: गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में युद्ध के दौरान बनाए गए इजरायली सुरक्षा बफर जोन को जारी रखा जाए.

गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में युद्ध के दौरान बनाए गए इजरायली सुरक्षा बफर जोन को जारी रखा जाए. सैन्य छूट पर सहमति: हारेदी यहूदी छात्रों को सेना में अनिवार्य सेवा से छूट देने के मामले में समझौता किया जाए.

हारेदी यहूदी छात्रों को सेना में अनिवार्य सेवा से छूट देने के मामले में समझौता किया जाए. 7 अक्टूबर हमले की जांच का विरोध: लिकुड ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की नाकामी पर राज्यस्तरीय जांच आयोग के गठन का विरोध किया है और इसे रोकने की शर्त रखी है.

इसके अलावा लिकुड की तरफ से यह मांग भी सामने आई है कि नेतन्याहू ही बिना किसी रोटेशन के अकेले प्रधानमंत्री रहेंगे और उनके सहयोगी नेता इतमार बेन ग्विर को भी सरकार में जगह दी जाएगी.

नफताली बेनेट ने जनता और सहयोगियों से क्या वादे किए हैं?

नेतन्याहू के प्रस्तावों और शर्तों के विपरीत नफताली बेनेट ने सरकार के गठन को लेकर चार प्रमुख वादे किए हैं:

सैनिकों को प्राथमिकता: देश के आर्थिक प्रोत्साहन और बजटीय लाभों को सेना से भागने वालों के बजाय देश सेवा करने वाले सैनिकों की तरफ मोड़ा जाएगा.

पीएम पद की समय सीमा: इजरायल में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा 8 वर्ष तय की जाएगी.

नेतन्याहू से दूरी: नेतन्याहू के साथ किसी भी सूरत में हाथ नहीं मिलाया जाएगा.

आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक की समय सीमा उपलब्ध है, जिसे राष्ट्रपति दो सप्ताह के लिए और बढ़ा सकते हैं.

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