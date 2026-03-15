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Iran Israel War: कैफे में कॉफी पीते नेतन्याहू ने जारी किया VIDEO, 5 उंगलियां दिखाकर दिया जिंदा होने का सबूत

Benjamin Netanyahu Death Rumour: ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने कहा कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिंदा हैं, तो वो उनका पीछा करके मार डालेंगे. हम बच्चों के हत्यारे को बख्शने वाले नहीं हैं.

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रईश खान

Updated : Mar 15, 2026, 11:10 PM IST

Iran Israel War: कैफे में कॉफी पीते नेतन्याहू ने जारी किया VIDEO, 5 उंगलियां दिखाकर दिया जिंदा होने का सबूत

Benjamin Netanyahu Video

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ईरान से युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें नेतन्याहू एक कैफे में कॉफी पीते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वह अपने दोनों हाथों की उंगलियां दिखा रहे हैं. इस वीडियो को इजरायली प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वो उंगलियां क्यों दिखा रहे हैं?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से ईरानी हमले में बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने की अफवाह उड़ रही थी. यह दावा ईरानी सोशल मीडिया पर जमकर किया जा रहा था. जिसके बाद नेतन्याहू ने 13 मार्च को एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमे वो एक टीवी पर ईरानी हमलों को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस वीडियो AI जनरेटेड बताया और दावा किया कि उनकी मौत हो चुकी है. वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में छह उंगलियां दिख रही हैं, जिसमें दो आपस में जुड़ी हुई हैं.

इसके बाद पूरी दुनिया के इंटरनेट पर सनसनी फैल गई और एक ही सवाल उठने लगा, 'क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है?' हालांकि, इस दावे को इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनके बारे में फेक न्यूज चलाई जा रही हैं.

मौत की अफवाहों पर नेतन्याहू ने लगाया ब्रैक
अफवाहें ज्यादा फैलने लगी तो अब नेतन्याहू फिर सामने आए हैं और एक कैफे में कॉफी पीते वीडियो जारी किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह कॉफी ऑर्डर करते बैरिस्टा यानी कैफे ऑपरेटर से मजाक करते दिख रहे हैं. इसके बाद वह आगे आते हैं और अपने हाथों की उंगलियां गिनवाने लगते हैं. वीडियो में नेतन्याहू हिब्रू भाषा में बोलते हुए कह रहे हैं- मैं जिंदा हूं, देखों में मेरी सारी उंगलियां.'

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक, रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने कहा कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिंदा हैं तो वो उनका पीछा करके मार डालेंगे. हम बच्चों के हत्यारे को बख्शने वाले नहीं हैं.

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