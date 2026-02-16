समझौता तभी होगा जब… ईरान मुद्दे पर नेतन्याहू का ट्रंप को साफ संदेश

इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि ईरान के साथ समझौता तभी हो जब उसकी परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म हो. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में कहा कि केवल गतिविधियां रोकने से खतरा खत्म नहीं होगा.

पश्चिम एशिया में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान के साथ कोई भी नया परमाणु समझौता तभी स्वीकार्य होगा, जब उसकी परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म की जाए. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में कहा कि केवल गतिविधियां रोकने से खतरा खत्म नहीं होगा. इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की नई कोशिशें भी जारी हैं.

ईरान भविष्य में दोबारा गतिविधियां शुरू कर सकता है

इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है और अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर अपना रुख और सख्त कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में होने वाली किसी भी डील में ईरान को परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी अपनी पूरी व्यवस्था खत्म करनी होगी. उनका मानना है कि केवल यूरेनियम संवर्धन रोक देना पर्याप्त कदम नहीं है, क्योंकि इससे ईरान भविष्य में दोबारा गतिविधियां शुरू कर सकता है. नेतन्याहू ने यह भी सुझाव दिया कि ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम पहले से मौजूद है, उसे देश से बाहर भेजा जाना चाहिए. उनका कहना है कि जब तक संसाधन और तकनीक मौजूद रहेंगे, तब तक खतरा बना रहेगा. इजराइल इस मुद्दे को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय मानता है और किसी भी संभावित खतरे को पहले ही खत्म करना चाहता है.

कूटनीति के साथ-साथ दबाव की रणनीति

दूसरी तरफ, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर हलचल तेज है. दोनों देश ऐसे समाधान की तलाश में हैं जिससे तनाव कम हो सके और आर्थिक सहयोग बढ़ सके. ईरान की ओर से संकेत मिले हैं कि तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में निवेश, खनन और विमान खरीद जैसे विषय बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं. तेहरान की कोशिश है कि समझौते से उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिले और प्रतिबंधों का असर कम हो.

हालांकि, बातचीत के साथ-साथ अमेरिका सतर्क भी बना हुआ है. अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, जिससे यह साफ है कि वह हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है. इससे यह भी संकेत मिलता है कि कूटनीति के साथ-साथ दबाव की रणनीति भी अपनाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: भारत में शुरू होगा AI का महाकुंभ, PM मोदी आज करेंगे India AI Impact Summit 2026 का शुभारंभ

ईरान का परमाणु मुद्दा केवल कूटनीतिक नहीं

इसी बीच, ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ विदेशों में भी विरोध देखने को मिला है. जर्मनी के म्यूनिख में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक हालात और सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी जताई. इस विरोध को निर्वासित नेता रेजा पहलवी का समर्थन मिला. इन सभी घटनाओं से साफ है कि ईरान का परमाणु मुद्दा केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है. आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान की बातचीत का नतीजा पूरे क्षेत्र की स्थिति तय कर सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.