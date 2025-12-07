FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
अफ्रीका में फिर तख्तापलट, बेनिन सेना ने राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सत्ता पर किया कब्जा

'माथे पर टीका, हाथों में पूजा की थाल...', सिहांचलम मंदिर में भगवान नरसिंह का दर्शन करने पहुंचे विराट कोहली, देखें Video

'मेरे दायरे में आने का कोई हक नहीं...', IPL मालिक के बयान पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर; जानें क्या कहा

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन

Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम

दुनिया

दुनिया

अफ्रीका में फिर तख्तापलट, बेनिन सेना ने राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सत्ता पर किया कब्जा

Coup in Benin: पश्चिम अफ्रीका में हाल ही वर्षों में 6 देशों में तख्तापलट हुआ है. इनमें एक और बेनिन का जुड़ गया है. बेनिन के सरकारी टेलीविजन पर सैनिकों के एक समूह ने सरकार भंग करने का ऐलान किया.

रईश खान

Updated : Dec 07, 2025, 05:38 PM IST

अफ्रीका में फिर तख्तापलट, बेनिन सेना ने राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सत्ता पर किया कब्जा

पश्चिम अफ्रीका के एक और देश में तख्तापलट हो चुका है. बेनिन में राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है. बेनिन सेना का एक समूह ने सरकारी टेलीविजन के लाइव शो में सरकार भंग करने का ऐलान किया. इससे पहले बुर्किना फासो, माली, नाइजर और गिनी जैसे देशों में सेना तख्तापलट कर चुकी है.

द गार्डियन डॉट एनजी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएमआर यानी मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन के एक समूह ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन को उनके पद से हटा दिया है. लेफ्टिनेंट कर्नल टिग्री पास्कल और सैनिकों के एक ग्रुप ने बेनिन रिपब्लिक में तख्तापलट का ऐलान किया.

बेनिन के एक सैनिक ने कहा, "सेना बेनिन के लोगों को एक नई उम्मीद देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां भाईचारा, न्याय और आपकी मेहनत की जीत होगी." सैनिकों में से एक के साथ आधा दर्जन और सैनिक थे, जिनमें से कई ने हेलमेट पहना हुआ था."

सरकारी TV पर किया कब्जा

यह तख्तापलट ऐसे समय हुआ है जब बेनिन अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहा था, जो 2016 से सत्ता में मौजूद पैट्रिस टैलोन के कार्यकाल का अंत होगा.

राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि टैलोन पूरी तरह सुरक्षित हैं और सेना का बड़ा हिस्सा उनके साथ है. विदेश मंत्री ओलुशेगुन अदाजी बकरी ने बताया कि विद्रोहियों ने केवल नेशनल टीवी पर कब्जा किया था, जो कुछ मिनटों के लिए बंद हो गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है.

Patrice Talon साल 2016 से बेनिन के राष्ट्रपति थे. कोटोनू का “कॉटन किंग” कहा जाता है. बेनिन में मेडागास्कर और गिनी-बिसाऊ में कुछ ही महीनों में हुए दो तख्तापलट के बाद हुआ है. बेनिन की सीमा उत्तर में नाइजर और बुर्किना फासो से लगती है, जहां भी सेना का कब्जा है.

हाल ही में इन अफ्रीकी देशों में हुआ तख्तापलट

  • सूडान: 2019 और 2021 में तख्तापलट
  • बुर्किना फासो: 2020 और 2022 में तख्तापलट
  • माली: 2020 और 2021 में दो बार तख्तापलट
  • गिनी: 2021 में तख्तापलट
  • नाइजर: 2023 में तख्तापलट
  • गैबॉन: 2023 में तख्तापलट

