अफ्रीका में फिर तख्तापलट, बेनिन सेना ने राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सत्ता पर किया कब्जा

दुनिया
Coup in Benin: पश्चिम अफ्रीका में हाल ही वर्षों में 6 देशों में तख्तापलट हुआ है. इनमें एक और बेनिन का जुड़ गया है. बेनिन के सरकारी टेलीविजन पर सैनिकों के एक समूह ने सरकार भंग करने का ऐलान किया.
पश्चिम अफ्रीका के एक और देश में तख्तापलट हो चुका है. बेनिन में राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है. बेनिन सेना का एक समूह ने सरकारी टेलीविजन के लाइव शो में सरकार भंग करने का ऐलान किया. इससे पहले बुर्किना फासो, माली, नाइजर और गिनी जैसे देशों में सेना तख्तापलट कर चुकी है.
द गार्डियन डॉट एनजी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएमआर यानी मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन के एक समूह ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन को उनके पद से हटा दिया है. लेफ्टिनेंट कर्नल टिग्री पास्कल और सैनिकों के एक ग्रुप ने बेनिन रिपब्लिक में तख्तापलट का ऐलान किया.
बेनिन के एक सैनिक ने कहा, "सेना बेनिन के लोगों को एक नई उम्मीद देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां भाईचारा, न्याय और आपकी मेहनत की जीत होगी." सैनिकों में से एक के साथ आधा दर्जन और सैनिक थे, जिनमें से कई ने हेलमेट पहना हुआ था."
यह तख्तापलट ऐसे समय हुआ है जब बेनिन अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहा था, जो 2016 से सत्ता में मौजूद पैट्रिस टैलोन के कार्यकाल का अंत होगा.
राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि टैलोन पूरी तरह सुरक्षित हैं और सेना का बड़ा हिस्सा उनके साथ है. विदेश मंत्री ओलुशेगुन अदाजी बकरी ने बताया कि विद्रोहियों ने केवल नेशनल टीवी पर कब्जा किया था, जो कुछ मिनटों के लिए बंद हो गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है.
Patrice Talon साल 2016 से बेनिन के राष्ट्रपति थे. कोटोनू का “कॉटन किंग” कहा जाता है. बेनिन में मेडागास्कर और गिनी-बिसाऊ में कुछ ही महीनों में हुए दो तख्तापलट के बाद हुआ है. बेनिन की सीमा उत्तर में नाइजर और बुर्किना फासो से लगती है, जहां भी सेना का कब्जा है.
