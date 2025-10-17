Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी

Mehul Choksi Extradition to India: मेहुल चोकसी को बेल्जियम में 11 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था. वह पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी विदेश भाग गया था. भारत में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं

Mehul Choksi News: भारत में लगभग 13,000 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला करके विदेश भागे मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) का हिसाब देने का अब वक्त आ गया है. बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट ने भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने माना है कि बेल्जियम पुलिस द्वारा मेहुल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही थी. यह फैसला भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है.

हालांकि, मेहलु चोकसी के पास अभी उच्च न्यायालय का रास्ता बचा है. चाहे तो वो इस फैसले के खिलाफ बेल्जियम की हाईकोर्ट में अपील कर सकता है. यानी अभी उसे तुरंत भारत नहीं लाया जाएगा. लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इस फैसले को प्रत्यर्पण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहला कदम बताया है.

बता दें भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर एंटवर्प पुलिस ने मेहुल चौकसी को 11 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था. वह पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करके विदेश भाग गया था. भारत में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.