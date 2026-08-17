महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है बांग्लादेश? 7 महीने की रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

बांग्लादेश महिला परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 7 महीनों में 1667 महिलाएं हिंसा का शिकार हुईं. इसमें 292 बलात्कार और 341 हत्याएं शामिल हैं, जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जनवरी से जुलाई 2024 के बीच 1,667 महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा हुई.

इस अवधि में कुल 292 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए.

हिंसा में 83 लड़कियों और 258 महिलाओं की जान चली गई.



Violence Against Women In Bangladesh: पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि वहां महिलाएं और बच्चियां अपने ही देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं. हाल ही में ढाका में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे डरावने आंकड़े जारी किए गए, जो बताते हैं कि बीते सात महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर गया है.

सात महिने में 1600 से अधिक मामले

मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार दोपहर ढाका के राष्ट्रीय प्रेस क्लब के बाहर बांग्लादेश मोहिला परिषद नाम के एक प्रमुख महिला अधिकार संगठन ने 'मानव श्रृंखला' बनाकर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य देश में लगातार बढ़ रही हिंसा, बलात्कार और हत्या की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाना था.

संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से जुलाई 2024 के बीच 1,667 महिलाओं और लड़कियों ने अलग-अलग तरह की हिंसा का सामना किया है. ये आंकड़े बताते हैं कि औसतन हर महीने सैकड़ों महिलाएं वहां जुल्म का शिकार हो रही हैं.

आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

पिछले सात महीनों में 83 लड़कियों और 258 महिलाओं की हत्या कर दी गई. रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 292 महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है. इसके अलावा, 31 मामले ऐसे थे जहां बलात्कार के बाद पीड़िता की हत्या कर दी गई.

इन आंकड़ों ने बांग्लादेशी समाज में सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता पैदा कर दी है, जहां लोग अब यह कहने लगे हैं कि देश बलात्कार और दुर्व्यवहार के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है.

डर के कारण के कई मामले नहीं आते सामने

महिला परिषद की अध्यक्ष फौजिया मुस्लिम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि ये आंकड़े शायद हिंसा की पूरी हकीकत बयां नहीं करते. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह डेटा केवल 14 अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर इकट्ठा किया गया है.

उनका कहा है कि बांग्लादेश में सैकड़ों मीडिया आउटलेट और अखबार हैं. यदि सभी स्रोतों से डेटा जुटाया जाता, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की असली तस्वीर कहीं ज्यादा डरावनी और बड़ी हो सकती थी. कई मामले ऐसे होते हैं जो लोक-लाज या डर के कारण कभी अखबारों तक पहुंच ही नहीं पाते.

मासूम बच्चों पर मंडराया संकट

संगठन की महासचिव मालेका बानो ने बताया कि हिंसा का शिकार केवल वयस्क महिलाएं ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चे भी हो रहे हैं. चिंता की बात यह है कि जो बच्चे अभी शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व भी नहीं हुए हैं, वे भी यौन हिंसा और यातना का शिकार बन रहे हैं. यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि अपराधी अब उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं, जिससे पूरा समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है.

क्या हैं प्रमुख मांगें?

लगातार हो रही इन घटनाओं को रोकने के लिए अधिकार संगठनों ने सरकार और प्रशासन के सामने कुछ कड़ी मांगें रखी हैं उनका कहना है कि केवल कानून होना काफी नहीं है, उनका सख्ती से लागू होना जरूरी है. हिंसा के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है. इसके साथ ही अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए. ताकि मानवाधिकारों की बहाली हो सके.