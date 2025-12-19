बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला, शव को पेड़ से बांधकर जलाया

Bangladesh violence: बांग्लादेश के मयमनसिंह में इस्लाम के अपमान के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई. अंतरिम सरकार ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Bangladesh violence: बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बीच कट्टरपंथ की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मयमनसिंह जिले में इस्लाम के अपमान के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह वारदात ऐसे समय हुई है, जब देश पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और जुलाई विद्रोह के एक नेता की मौत के बाद भड़की हिंसा से जूझ रहा है. इस घटना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या

बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में कथित रूप से इस्लाम का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 30 वर्षीय दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है. आरोप है कि हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने उसके शव को रस्सी से पेड़ में बांध दिया और आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी धार्मिक नारे लगाते रहे, जिससे इलाके में भय और तनाव का माहौल बन गया.

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपू चंद्र दास पर विश्व अरबी भाषा दिवस के अवसर पर एक कारखाने में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. यह आरोप फैलते ही स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई. भीड़ की पिटाई से दीपू की मौके पर ही मौत हो गई.

शव के साथ अमानवीय व्यवहार

घटना के बाद हालात और भयावह तब हो गए, जब शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. स्थानीय लोगों में इस बर्बरता को लेकर दहशत फैल गई. भालुका उपजिला के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद फिरोज हुसैन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और शव फिलहाल पुलिस की हिरासत में है. यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन जारी हैं. अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने इस लिंचिंग की कड़ी निंदा की है. सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ‘नए बांग्लादेश’ में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

शांति बनाए रखने की अपील

अवामी लीग के नेता मोहम्मद अली अराफात ने भी घटना की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश तेजी से कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है, जो देश के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है. वहीं, यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने सोशल मीडिया पर हिंसा, धमकी और आगजनी की खुलकर निंदा करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

