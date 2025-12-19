FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लैंड फॉर जॉब और आईसीआरसीटीसी घोटाले के केसों को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की राबड़ी देवी की याचिका खारिज | गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का बयान- पहले यूपी में माफिया का राज चलता था, सरकारें परिवार का खजाना भरती थीं, अब उस खजाने से विकास हो रहा है | कांग्रेस के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पर स्पीकर लेंगे फैसला, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया है नोटिस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Winter Diet: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें फूड्स, कड़कड़ाती ठंड में भी अंदर से गर्म रहेगा शरीर, इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट

सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें फूड्स, कड़कड़ाती ठंड में भी अंदर से गर्म रहेगा शरीर, इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट

Makoy Ka Saag: देसी सुपरफूड है मकोय का साग, ठंड में जोड़ों के दर्द से खून की कमी तक की समस्या से दिलाती है राहत

देसी सुपरफूड है मकोय का साग, ठंड में जोड़ों के दर्द से खून की कमी तक की समस्या से दिलाती है राहत

Aravalli Hills: अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों मचा है बवाल? यहां जानिए इसका इतिहास, अहमियत और सरकार की दलील

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों मचा है बवाल? यहां जानिए इसका इतिहास, अहमियत और सरकार की दलील

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे

स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे

10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा

10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा

ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!

ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!

Homeदुनिया

दुनिया

बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला, शव को पेड़ से बांधकर जलाया

Bangladesh violence: बांग्लादेश के मयमनसिंह में इस्लाम के अपमान के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई. अंतरिम सरकार ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 19, 2025, 04:30 PM IST

बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला, शव को पेड़ से बांधकर जलाया

फोटो-पीटीआई
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bangladesh violence: बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बीच कट्टरपंथ की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मयमनसिंह जिले में इस्लाम के अपमान के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह वारदात ऐसे समय हुई है, जब देश पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और जुलाई विद्रोह के एक नेता की मौत के बाद भड़की हिंसा से जूझ रहा है. इस घटना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या

बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में कथित रूप से इस्लाम का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 30 वर्षीय दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है. आरोप है कि हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने उसके शव को रस्सी से पेड़ में बांध दिया और आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी धार्मिक नारे लगाते रहे, जिससे इलाके में भय और तनाव का माहौल बन गया.
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपू चंद्र दास पर विश्व अरबी भाषा दिवस के अवसर पर एक कारखाने में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. यह आरोप फैलते ही स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई. भीड़ की पिटाई से दीपू की मौके पर ही मौत हो गई. 

शव के साथ अमानवीय व्यवहार

घटना के बाद हालात और भयावह तब हो गए, जब शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. स्थानीय लोगों में इस बर्बरता को लेकर दहशत फैल गई. भालुका उपजिला के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद फिरोज हुसैन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और शव फिलहाल पुलिस की हिरासत में है. यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन जारी हैं. अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने इस लिंचिंग की कड़ी निंदा की है. सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ‘नए बांग्लादेश’ में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. 

शांति बनाए रखने की अपील

अवामी लीग के नेता मोहम्मद अली अराफात ने भी घटना की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश तेजी से कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है, जो देश के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है. वहीं, यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने सोशल मीडिया पर हिंसा, धमकी और आगजनी की खुलकर निंदा करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा
10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा
ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!
ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार 
Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Mahabharata Story: महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
Numerology: कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
Rashifal 18 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
MORE
Advertisement