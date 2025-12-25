बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल, पेट्रोल बम अटैक के बाद देर रात ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़

बांग्लादेश एक बार फिर से प्रदर्शन की आग में जल में रहा है. अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से देश में बवाल थम नहीं रहा. प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन को निशाना बनाया हैं.

बांग्लादेश एक बार फिर से प्रदर्शन की आग में जल में रहा है. अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से देश में बवाल थम नहीं रहा. इस बीच बुधवार देर रात ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की गई. बता दें कि इससे पहले पेट्रोल बम के हमले से एक व्यक्ति की मौत पहले ही हो चुकी है. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैस गई है. दरअसल प्रदर्शनकारियों ने अब ढाका यूनिवसर्सिटी को निशाना बनाया है.

बुधवार को हुई घटना

मामला बुधवार का है. जब बुधवार को ढ़ाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ का मामला सामने आया. काजी नजरुल इस्लाम का नारा लगा रहे एक शख्स ने कैंटीन में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. लेकिन इस बीच ढाका यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मियों ने उस शक्स को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया.

मधुर कैंटीन की शुरूआत

मधुर कैंटीन की शुरुआत 1921 में मधुसूदन डे ने ढाका यूनिवर्सिटी में की थी. यह कैंटीन बाद में भाषा आंदोलनों और 1971 के लिबरेशन वॉर का केंद्र बन गई. मार्च 1971 में ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ के दौरान पाकिस्तानी सेना ने मधुसूदन डे की हत्या कर दी थी. तब से यह कैंटीन बांग्लादेश के आंदोलन, राष्ट्रीय इतिहास और विरासत का प्रतीक बनी हुई है.

एतिहासिक महत्व

इस कैंटीन का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है. ये कैंटीन भाषा आंदोलन, जनआंदोलन और मुक्ति संग्राम जैसे आंदोलनों का जीवत हिस्सा मानी जाती है. इससे पहले बुधवार शआमको राजधानी ढाका के मोघबाजार में शरारती तत्वों ने पेट्रोल बम से धमाका किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जिसका नाम सैफुल सियाम बताया गया.

सीसीटीवी से चलेगा असली आरोपी का पता

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मसूद आलम ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि फ्लाईओवर से बम फेंका गया. अभी तक इस हमले के पीछे की मंशा का पता नहीं चल पाया है. लगता है कि यह बम सीधे सैफुल पर जाकर गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.सीसीटीवी फुटेज खंघाले जा रहे हैं ताकि दोषियों की पहचान हो सके.

