कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा, बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी बस, हादसे में 15 लोग घायल और 17 लोगों की मौत | दिल्ली के नरेला में पुलिस-बदमाशों की मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश चंदन और अफजल गिरफ्तार, मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली

कर्नाटक में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस में आग लगने से मची चीख-पुकार, 10 से ज्यादा जिंदा जले

क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन टूटे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव के 190 और गनी का शतक, बिहार ने जड़ दिए 574

डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर

नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

दुनिया

दुनिया

बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल, पेट्रोल बम अटैक के बाद देर रात ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़

बांग्लादेश एक बार फिर से प्रदर्शन की आग में जल में रहा है. अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से देश में बवाल थम नहीं रहा. प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन को निशाना बनाया हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 25, 2025, 07:12 AM IST

बांग्लादेश एक बार फिर से प्रदर्शन की आग में जल में रहा है. अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से देश में बवाल थम नहीं रहा. इस बीच बुधवार देर रात ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की गई. बता दें कि इससे पहले पेट्रोल बम के हमले से एक व्यक्ति की मौत पहले ही हो चुकी है. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैस गई है. दरअसल प्रदर्शनकारियों ने अब ढाका यूनिवसर्सिटी को निशाना बनाया है.

बुधवार को हुई घटना

मामला बुधवार का है. जब बुधवार को ढ़ाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ का मामला सामने आया. काजी नजरुल इस्लाम का नारा लगा रहे एक शख्स ने कैंटीन में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. लेकिन इस बीच ढाका यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मियों ने उस शक्स को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया.

मधुर कैंटीन की शुरूआत

मधुर कैंटीन की शुरुआत 1921 में मधुसूदन डे ने ढाका यूनिवर्सिटी में की थी. यह कैंटीन बाद में भाषा आंदोलनों और 1971 के लिबरेशन वॉर का केंद्र बन गई. मार्च 1971 में ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ के दौरान पाकिस्तानी सेना ने मधुसूदन डे की हत्या कर दी थी. तब से यह कैंटीन बांग्लादेश के आंदोलन, राष्ट्रीय इतिहास और विरासत का प्रतीक बनी हुई है.

एतिहासिक महत्व

इस कैंटीन का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है. ये कैंटीन भाषा आंदोलन, जनआंदोलन और मुक्ति संग्राम जैसे आंदोलनों का जीवत हिस्सा मानी जाती है. इससे पहले बुधवार शआमको राजधानी ढाका के मोघबाजार में शरारती तत्वों ने पेट्रोल बम से धमाका किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जिसका नाम सैफुल सियाम बताया गया.

सीसीटीवी से चलेगा असली आरोपी का पता

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मसूद आलम ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि फ्लाईओवर से बम फेंका गया. अभी तक इस हमले के पीछे की मंशा का पता नहीं चल पाया है. लगता है कि यह बम सीधे सैफुल पर जाकर गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.सीसीटीवी फुटेज खंघाले जा रहे हैं ताकि दोषियों की पहचान हो सके.

डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर
नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
