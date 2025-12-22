उस्मान हादी के बाद अब मोतालेब सिकदर को मारी गोली, बांग्लादेश में छात्र नेताओं की हत्या से उबाल

Bangladesh News: नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर पर हमला उनके किराये के घर में हुआ. बताया जा रहा है कि वह एक महिला के साथ वहां रहते थे.

बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से तनाव अभी कम भी नहीं हुआ था कि एक और युवा नेता पर हमला हो गया. सोमवार को नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी. यह हमला बांग्लादेश के खुलना में हुआ. जिस समय सिकदर पर अटैक हुआ उस समय मुख्य प्रशासक मोहम्मद युनूस राजधानी ढाका में लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग ले रहे थे.

इस हमले के बाद बांग्लादेश में हिंसा की आग और भड़क गई है. देश के कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. हादी के समर्थन में युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. यह घटना ऐसे समय हुई है जब देश में पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता है. एक के बाद एक हमले अंतरिम युनूस सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.