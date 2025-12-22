FacebookTwitterYoutubeInstagram
मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान

भारत न्यूजीलैंड के बीच पक्की हुई डील, 15 साल में आएगा 20 मिलियन डॉलर का निवेश

ग्रेटर नोएडा जीरो प्वाइंट पर किसान महापंचायत, आज उमड़ेगा किसानों का सैलाब

दुनिया

दुनिया

उस्मान हादी के बाद अब मोतालेब सिकदर को मारी गोली, बांग्लादेश में छात्र नेताओं की हत्या से उबाल

Bangladesh News: नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर पर हमला उनके किराये के घर में हुआ. बताया जा रहा है कि वह एक महिला के साथ वहां रहते थे.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 22, 2025, 04:13 PM IST

उस्मान हादी के बाद अब मोतालेब सिकदर को मारी गोली, बांग्लादेश में छात्र नेताओं की हत्या से उबाल

बांग्लादेश में एक और छात्र नेता को मारी गोली

बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से तनाव अभी कम भी नहीं हुआ था कि एक और युवा नेता पर हमला हो गया. सोमवार को नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी. यह हमला बांग्लादेश के खुलना में हुआ. जिस समय सिकदर पर अटैक हुआ उस समय मुख्य प्रशासक मोहम्मद युनूस राजधानी ढाका में लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग ले रहे थे.

इस हमले के बाद बांग्लादेश में हिंसा की आग और भड़क गई है. देश के कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. हादी के समर्थन में युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. यह घटना ऐसे समय हुई है जब देश में पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता है. एक के बाद एक हमले अंतरिम युनूस सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.

