तारिक रहमान के 211 सांसद.... पार्टी से अलग वोट किया तो छिन जाती है सांसदी, बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव के क्या नियम-कानून?

Bangladesh President: बांग्लादेश में 1991 के बाद यह पहला राष्ट्रपति चुनाव है, जिसमें उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हो रहा है. काफी दशकों से वहां आमतौर पर आपसी सहमति या बिना मुकाबले के ही राष्ट्रपति का चुनाव होता रहा है.

बांग्लादेश में सांसद राष्ट्रपति के लिए करते हैं वोटिंग

बैलेट पेपर पर ओपन वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति चुना जाता है

कोई सांसद अपनी पार्टी से अलग जाकर दूसरे उम्मीदवार को वोट नहीं कर सकता है

ऐसा करने पर संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत सांसदी जा सकती है

Bangladesh Presidential Election: बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव होगा. गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सांसद और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और रिटायर्ड कर्नल ओली अहमद के लिए सांसद वोटिंग करेंगे. ओली अहमद को 11 दलों के विपक्षी गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है. इस राष्ट्रपति चुनाव में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के जीतने की काफी संभावना है क्योंकि 349 सांसद वोट डालने वाले हैं, जिनमें बीएनपी का पलड़ा भारी है.

बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है यानी जनता राष्ट्रपति नहीं चुनती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए सांसद वोटिंग करते हैं. आइए जानते हैं 1991 के बाद पहली बार बांग्लादेश में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है और क्यों बीएनपी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है-

कौन हो सकता है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार

बांग्लादेश में 1991 के बाद यह पहला राष्ट्रपति चुनाव है, जिसमें उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हो रहा है. काफी दशकों से वहां आमतौर पर आपसी सहमति या बिना मुकाबले के ही राष्ट्रपति का चुनाव होता रहा है. बांग्लादेश के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए. इसके अलावा, वह संसद का चुनाव लड़ने के योग्य होना चाहिए और उसे महाभियोग के तहत पद से हटाया न गया हो.

राष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल

संवैधानिक नियमों के अनुसार राष्ट्रपति का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से 60 या 90 दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है. बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत इसके नियम बताए गए हैं. मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है तो चुनाव अक्टूबर या नवंबर के महीने में हो जाने चाहिए. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने 24 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था. 2023 में उन्होंने पद संभाला था और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया. संविधान के नियम के अनुसार फिलहाल संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं.

जैसे ही पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है तो चुनाव आयोग को चुनाव की तारीखों का ऐलान करना होता है. वह एक शेड्यूल तैयार करता है, जिसमें ये बातें तय होती हैं-

चुनावी तारीख- वोटिंग किस दिन होगी और नतीजों की घोषणा कब की जाएगी.

वोटिंग किस दिन होगी और नतीजों की घोषणा कब की जाएगी. नामांकन पत्र दाखिल करना- राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को तय तारीख के बीच नामांकन दाखिल करना होता है.

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को तय तारीख के बीच नामांकन दाखिल करना होता है. नाम वापस लेना- अगर किसी उम्मीदवार ने पर्चा भरने के बाद अपना इरादा बदल लिया तो वह तय तारीख तक नामांकन वापस ले सकता है.

बांग्लादेश में कैसे होती है राष्ट्रपति के लिए वोटिंग?

बांग्लादेश के राष्ट्रपति के लिए संसद में बैलट पेपर पर ओपन वोटिंग होती है. चुनाव आयोग के अनुसार गुरुवार को दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक मतदान संसद यानी जातीय संसद में एमपी वोट डालेंगे. बांग्लादेश की संसद में इस समय 349 सांसद हैं, जिनमें से 247 सत्तारूढ़ बीएनपी और उसके सहयोगी दलों के हैं. ये जो 247 सांसद हैं इनमें से बीएनपी के 211 जनरल सीट पर हैं और 36 रिजर्व्ड सीट पर बीएनपी और सहयोगी दलों के सदस्य हैं. वहीं, विपक्षी दल जमात के 68, नेशनल सिटीजन पार्टी के छह, अन्य दलों के सात और सात सदस्य निर्दलीय हैं. वहीं, जमात के रिजर्व्ड सीट पर 13 सांसद हैं.

बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के चुनाव में अहम भूमिका निभाता है. इसके तहत, बांग्लादेश में कोई सांसद पार्टी लाइन से अलग जाकर दूसरे उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि यहां ओपन वोटिंग होती है इसलिए कुछ छिपा नहीं रहता है. अगर कोई सांसद पार्टी की विचारधारा से अलग जाकर किसी और उम्मीदवार को वोट डालता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान अनुच्छेद 70 में है. चीफ व्हिप नुरुल इस्लाम मोनी के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव और नतीजों की घोषणा टेलीवीजन पर लाइव दिखाई जाएगी. उन्होंने बताया कि वोटिंग से पांच मिनट पहले लाइव कवरेज शुरू कर दी जाएगी.

राष्ट्रपति के पास क्या-क्या शक्तियां हैं?

रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार शुक्रवार शाम को बंगभवन के दरबार हॉल में नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे. बांग्लादेश की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति मुख्यरूप से नाममात्र राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, हालांकि, संविधान के तहत उन्हें कुछ शक्तियां भी मिली हैं. प्रधानमंत्री और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. इसके अलावा देश की सशस्त्र सेनाओं के चीफ कमांडर की नियुक्ति भी वही करते हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री की सलाह पर इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है.

संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है. अनुच्छेद 50(2) के तहत एक शख्स दो से ज्यादा बार राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकते हैं, चाहे उनका कार्यकाल लगातार हो या वह अलग-अलग समय पर राष्ट्रपति रहें. सिर्फ दो बार ही इस पद को संभालने का अधिकार है.

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