तारिक रहमान किन शर्तों पर आएंगे भारत? बांग्लादेशी PM के सलाहकार हुमायूं कबीर ने बताया

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान की 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, जिसे लेकर भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है.

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आएंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है. प्रधानमंत्री के विदेश मामलों में सलाहकार हुमायूं कबीर ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि पीएम तारिक रहमान की भारत यात्रा की संभावना बहुत कम है. उन्होंने कहा कि ढाका स्पष्ट रूप से तय किए गए राष्ट्रीय हितों के बिना उच्च-स्तरीय यात्रा आयोजित करने की कोई जल्दबाजी में नहीं है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, हुमायूं कबीर ने भारत के सामने शर्त रखते हुए कहा कि जब तक 'आपसी विश्वास' पर आधारित उचित माहौल तैयार नहीं किया जाता और नई दिल्ली की ओर से 'सम्मानजनक निमंत्रण' नहीं दिया जाता, तब तक प्रधानमंत्री के भारत दौरे की संभावना काफी कम है. उन्होंने सरकारी न्यूज एजेंसी BSS को दिए इंटरव्यू में कहा, 'राष्ट्रीय हितों से समझौता करके या उनसे आगे बढ़कर उच्च-स्तरीय यात्रा के लिए जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है.'

तारिक रहमान के भारत दौरे के लिए शर्तें

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान की 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, जिसे लेकर भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है. कबीर ने कहा, 'आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की संभावना तब तक बहुत कम है, जब तक कि कुछ विशेष मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति के आधार पर उचित माहौल नहीं बनाया जाता और सम्मानजनक निमंत्रण नहीं दिया जाता.'

प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा अगर आपसी विश्वास और दोनों देशों के बीच सहमति के आधार पर उचित द्विपक्षीय माहौल बनाया जाता है तो बांग्लादेश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने पर सकारात्मक रुख अपना सकता है. ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने मंगलवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है कि दोनों नेताओं को मुलाकात करनी चाहिए और वह चाहते हैं कि उनके बांग्लादेशी समकक्ष रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा 'यादगार' हो.

शेख हसीना पर क्या बोले तारिक के सलाहकार?

कबीर ने कहा कि बांग्लादेश-भारत संबंधों की आगे की दिशा और प्रधानमंत्री रहमान की किसी भी संभावित भारत यात्रा का निर्णय भारतीय नेतृत्व के रुख में बदलाव और बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को लेकर भी नाराजगी जताई, जो राजनीतिक उथल-पुथल के बाद भारत चली गई थीं. उन्होंने कहा कि हसीना को राजनीतिक गतिविधियों और मीडिया में अपनी बात रखने के लिए भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा रही है. सलाहकार ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में नाराजगी है और आरोप लगाया कि आपराधिक मामलों का सामना कर रहे या दोषी ठहराए जा चुके व्यक्तियों को राजनीतिक या मीडिया मंच उपलब्ध कराना 'भारत की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है.'

भारत ने शेख हसीना की पीसी पर दिया था जवाब

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हसीना से संबंधित मीडिया कार्यक्रम में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और वह उस मंच पर बांग्लादेश सरकार के बारे में कही गई किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है. भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. सम्मेलन में पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक प्रभाव समेत कई गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है.

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