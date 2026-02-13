FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bangladesh Election: बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी का बहुमत का दावा, 20 साल बाद सत्ता में होगी वापसी

बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी का बहुमत का दावा, 20 साल बाद सत्ता में होगी वापसी

Kya Grahan Ashubh Hota Hai: क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? सूर्य और चंद्र का सूतक काल का समय क्या होता है?

क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? जानिए ज्योतिष और विज्ञान क्या कहते हैं

Ranveer Singh को किसने दी थी धमकी, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है कनेक्शन? सच का हुआ खुलासा

Ranveer Singh को किसने दी थी धमकी, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है कनेक्शन? सच का हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?

22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?

भारत में SC-ST और OBC से कितने IAS-IPS और IFS अफसर हैं? सरकार ने संसद में रखा पूरा आंकड़ा

भारत में SC-ST और OBC से कितने IAS-IPS और IFS अफसर हैं? सरकार ने संसद में रखा पूरा आंकड़ा

O’Romeo ही नहीं, Shahid Kapoor की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली इन 5 फिल्मों ने भी हिलाया था बॉक्स ऑफिस

O’Romeo ही नहीं, Shahid Kapoor की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली इन 5 फिल्मों ने भी हिलाया था बॉक्स ऑफिस

Homeदुनिया

दुनिया

Bangladesh Election: बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी का बहुमत का दावा, 20 साल बाद सत्ता में होगी वापसी

Bangladesh Election: बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी ने बहुमत का दावा किया है. अवामी लीग के बाहर रहने के बीच यह चुनाव अहम माना जा रहा है. बीएनपी ने पहले ही संकेत दिया था कि जीत की स्थिति में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 13, 2026, 12:37 PM IST

Bangladesh Election: बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी का बहुमत का दावा, 20 साल बाद सत्ता में होगी वापसी

बांग्लादेश चुनाव

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bangladesh Election: बांग्लादेश के आम चुनाव के बाद सियासी तस्वीर तेजी से बदलती दिख रही है. मतगणना के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बहुमत हासिल करने का दावा किया है. अगर यह दावा सही साबित होता है तो करीब दो दशक बाद पार्टी की सत्ता में वापसी होगी. अवामी लीग के चुनाव मैदान में नहीं होने के कारण इस बार मुकाबला अलग तरह का रहा. हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी आधिकारिक नतीजे घोषित नहीं किए हैं. 

बीएनपी के पक्ष में बधाई संदेश आने शुरू हो गए

मतगणना जारी रहते हुए बीएनपी ने कहा है कि उसने 300 सदस्यीय संसद में 151 से अधिक सीटें जीत ली हैं, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत है. पार्टी ने सोशल मीडिया पर खुद को विजेता बताते हुए नई सरकार बनाने की तैयारी का संकेत दिया. निर्वाचन आयोग ने अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की है. आयोग के प्रवक्ता के अनुसार कई सीटों के परिणाम आने बाकी हैं और अंतिम नतीजे कुछ घंटों में जारी किए जा सकते हैं. इसके बावजूद बीएनपी के पक्ष में बधाई संदेश आने शुरू हो गए हैं. 

पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीएनपी नेता तारिक रहमान को जीत की बधाई दी और कहा कि वह दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्यों पर मिलकर काम करने के इच्छुक हैं. ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी चुनाव प्रक्रिया को सफल बताते हुए बीएनपी को शुभकामनाएं दी हैं. यह चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग मैदान में नहीं थी. अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था. 

यह भी पढ़ें: ब्रिटिश काल के साउथ ब्लॉक से Seva Teerth में स्थानांतरित हो रहा पीएमओ, 125 साल बाद PM Modi आज करेंगे उद्घाटन

कई दशकों बाद देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री

जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों ने मतगणना में देरी और परिणामों में हेरफेर के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अगर जनादेश से छेड़छाड़ हुई तो वे आंदोलन करेंगे. निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है. देश में 299 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण चुनाव रद्द किया गया. करीब 10 लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.
बीएनपी ने पहले ही संकेत दिया था कि जीत की स्थिति में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो वह कई दशकों बाद देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री होंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?
22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?
भारत में SC-ST और OBC से कितने IAS-IPS और IFS अफसर हैं? सरकार ने संसद में रखा पूरा आंकड़ा
भारत में SC-ST और OBC से कितने IAS-IPS और IFS अफसर हैं? सरकार ने संसद में रखा पूरा आंकड़ा
O’Romeo ही नहीं, Shahid Kapoor की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली इन 5 फिल्मों ने भी हिलाया था बॉक्स ऑफिस
O’Romeo ही नहीं, Shahid Kapoor की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली इन 5 फिल्मों ने भी हिलाया था बॉक्स ऑफिस
Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
Mahashivratri Shubh Yog: महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते  
महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी 
इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी
MORE
Advertisement