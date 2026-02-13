Bangladesh Election: बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी का बहुमत का दावा, 20 साल बाद सत्ता में होगी वापसी

Bangladesh Election: बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी ने बहुमत का दावा किया है. अवामी लीग के बाहर रहने के बीच यह चुनाव अहम माना जा रहा है. बीएनपी ने पहले ही संकेत दिया था कि जीत की स्थिति में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं.

Bangladesh Election: बांग्लादेश के आम चुनाव के बाद सियासी तस्वीर तेजी से बदलती दिख रही है. मतगणना के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बहुमत हासिल करने का दावा किया है. अगर यह दावा सही साबित होता है तो करीब दो दशक बाद पार्टी की सत्ता में वापसी होगी. अवामी लीग के चुनाव मैदान में नहीं होने के कारण इस बार मुकाबला अलग तरह का रहा. हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी आधिकारिक नतीजे घोषित नहीं किए हैं.

बीएनपी के पक्ष में बधाई संदेश आने शुरू हो गए

मतगणना जारी रहते हुए बीएनपी ने कहा है कि उसने 300 सदस्यीय संसद में 151 से अधिक सीटें जीत ली हैं, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत है. पार्टी ने सोशल मीडिया पर खुद को विजेता बताते हुए नई सरकार बनाने की तैयारी का संकेत दिया. निर्वाचन आयोग ने अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की है. आयोग के प्रवक्ता के अनुसार कई सीटों के परिणाम आने बाकी हैं और अंतिम नतीजे कुछ घंटों में जारी किए जा सकते हैं. इसके बावजूद बीएनपी के पक्ष में बधाई संदेश आने शुरू हो गए हैं.

पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीएनपी नेता तारिक रहमान को जीत की बधाई दी और कहा कि वह दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्यों पर मिलकर काम करने के इच्छुक हैं. ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी चुनाव प्रक्रिया को सफल बताते हुए बीएनपी को शुभकामनाएं दी हैं. यह चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग मैदान में नहीं थी. अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था.

यह भी पढ़ें: ब्रिटिश काल के साउथ ब्लॉक से Seva Teerth में स्थानांतरित हो रहा पीएमओ, 125 साल बाद PM Modi आज करेंगे उद्घाटन

कई दशकों बाद देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री

जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों ने मतगणना में देरी और परिणामों में हेरफेर के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अगर जनादेश से छेड़छाड़ हुई तो वे आंदोलन करेंगे. निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है. देश में 299 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण चुनाव रद्द किया गया. करीब 10 लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

बीएनपी ने पहले ही संकेत दिया था कि जीत की स्थिति में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो वह कई दशकों बाद देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री होंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से