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क्या 'मक्का रक्षा समझौते' में शामिल होकर फंस जाएगा बांग्लादेश? जानिए किसने दी ढाका को सतर्क रहने की चेतावनी

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क्या 'मक्का रक्षा समझौते' में शामिल होकर फंस जाएगा बांग्लादेश? जानिए किसने दी ढाका को सतर्क रहने की चेतावनी

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में बांग्लादेश के शामिल होने की अटकलों के बीच एक रिपोर्ट ने देश को अपने हितों के प्रति सतर्क रहने और पड़ोसी भारत से संबंध न बिगाड़ने की सलाह दी है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 05, 2026, 07:50 PM IST

क्या 'मक्का रक्षा समझौते' में शामिल होकर फंस जाएगा बांग्लादेश? जानिए किसने दी ढाका को सतर्क रहने की चेतावनी

मक्का डिफेंस डील पर बांग्लादेश को चेतावनी, X and AI Photo

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  • बांग्लादेश को मक्का रक्षा समझौते में शामिल न होने की सख्त हिदायत दी गई है.
  • इस रिपोर्ट में बांग्लादेश को भारत से रिश्ते खराब न करने की सलाह दी गई है. 
  • बांग्लादेश को भावनाओं में बहकर फैसला न लेने के लिए भी कहा गया है. 
     

Bangladesh Makkah Joint Defense Agreement: क्या बांग्लादेश को किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए? यह सवाल इस समय बांग्लादेश के कूटनीतिक और राजनीतिक गलियारों में काफी तेजी से तैर रहा है. दरअसल, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' में बांग्लादेश के शामिल होने को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इन अटकलों के बीच, बांग्लादेश के ही एक प्रमुख मीडिया हाउस ने देश को बेहद सावधान और सतर्क रहने की गंभीर सलाह दी है.

क्या है पूरा मामला?

पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस समय एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या उसे पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इस त्रिपक्षीय सैन्य ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहिए. लेकिन बांग्लादेशी दैनिक अखबार 'द डेली ऑब्जर्वर' की एक रिपोर्ट में देश की सरकार और नीति-निर्माताओं को चेतावनी दी गई है कि इस गठबंधन का हिस्सा बनना बांग्लादेश के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर बांग्लादेश इस सुरक्षा गठबंधन में शामिल होता है, तो वह ऐसी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और सैन्य जिम्मेदारियों के जाल में फंस सकता है जो उसके खुद के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं होंगी. इस मामले में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह के बाहरी युद्ध या सैन्य संकट में कूदने से पहले बांग्लादेश को कम से कम सौ बार सोचने की सख्त जरूरत है.

मक्का रक्षा समझौते में क्यों शामिल नहीं हो सकता बांग्लादेश?

बांग्लादेश एक मुस्लिम-बहुल देश है. ऐसे में भावनात्मक स्तर पर उसे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे अन्य मुस्लिम देशों के साथ सुरक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने का विचार बेहद आकर्षक और सही लग सकता है. पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि इस तरह का गठबंधन दोस्ती, भाईचारे और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करेगा.

लेकिन कूटनीति और देश केवल भावनाओं के दम पर नहीं चलाए जा सकते. रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी देश का वजूद और उसकी सुरक्षा आखिरकार भूगोल, अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और उसके राष्ट्रीय हितों की कठोर और वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करती है. इस मामले में बांग्लादेश और मक्का समझौते के बाकी देशों के बीच की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है क्योंकि बांग्लादेश वर्तमान में किसी भी तरह के बड़े या सीधे सैन्य खतरे का सामना नहीं कर रहा है.

क्या सैन्य गठबंधन वाकई भरोसेमंद होते हैं?

इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े सैन्य समझौते संकट के समय कागजी साबित होते हैं. 'द डेली ऑब्जर्वर' की रिपोर्ट में कुछ बहुत ही कड़वे लेकिन व्यावहारिक सवाल उठाए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि मान लीजिए कि कल को म्यांमार जैसा पड़ोसी देश बांग्लादेश पर कोई सैन्य हमला कर देता है. ऐसे में क्या पाकिस्तान वाकई म्यांमार के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरेगा? क्या सऊदी अरब अपनी सेना को बांग्लादेश की रक्षा के लिए भेजेगा? क्या तुर्की बंगाल की खाड़ी के रास्ते अपनी सेना और सैन्य मदद लेकर ढाका पहुंचेगा?

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सैन्य गठबंधनों का इतिहास (जैसे CENTO, SEATO या NATO) दिखाता है कि ये हमेशा बहुत भरोसेमंद नहीं रहे हैं. कागजी तौर पर भले ही समझौते में शामिल सभी देश बराबर नजर आते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से सैन्य ताकत, आर्थिक बोझ और भू-राजनीतिक महत्व कभी भी समान रूप से नहीं बंटते. एक शक्तिशाली देश की सुरक्षा जरूरतें और प्राथमिकताएं हमेशा एक कमजोर देश की तुलना में बिल्कुल अलग होती हैं. इसलिए किसी समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का मतलब केवल दोस्ती निभाना नहीं होता, बल्कि अपने भविष्य के फैसलों की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देना होता है.

भारत से दुश्मनी मोल लेना कितना खतरनाक?

इस रिपोर्ट में बांग्लादेश को अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश यानी भारत के साथ रिश्तों को लेकर भी बेहद व्यावहारिक सलाह दी गई है. यह सच है कि बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा सुरक्षा, नदियों के पानी के बंटवारे, प्रत्यर्पण और द्विपक्षीय व्यापार जैसे कई अहम मुद्दों पर मतभेद और विवाद रहे हैं. लेकिन बिना सोचे-समझें भारत-विरोधी बयानबाजी करना देश के हित में नहीं हो सकता.

भारत के आगे बांग्लादेश की क्या है मजबूरियां?

बांग्लादेश अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे ईंधन, बिजली, गैस, खाद, पानी और व्यापारिक रास्तों के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है. भारत को दुश्मन बनाना और अपनी रक्षा के लिए किसी बहुत दूर बैठे देश की 'सुरक्षा छतरी' के नीचे शरण लेना कोई अक्लमंदी का सौदा नहीं है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा करना सुरक्षा देने के बजाय खुद को बर्बादी की ओर ले जाने जैसा साबित हो सकता है. कई बार आर्थिक युद्ध किसी सैन्य जंग से भी ज्यादा घातक और विनाशकारी हो सकता है.
 

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