शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ी डील! JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा Bangladesh, जानें भारत पर इसका क्या होगा असर?

आज कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

Homeदुनिया

दुनिया

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ी डील! JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा Bangladesh, जानें भारत पर इसका क्या होगा असर?

पाकिस्तान ने खुद बांग्लादेश के साथ JF-17 फाइटर जेट की बिक्री और एक रक्षा समझौते पर बातचीत की पुष्टि की है. पहले ये दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन मानते थे और अब मित्रता बढ़ा रहे हैं. आइए जानते है कि इस डील का भारत पर क्या असर पड़ेगा.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 08, 2026, 07:27 AM IST

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ी डील! JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा Bangladesh, जानें भारत पर इसका क्या होगा असर?

JF-17 Deal Pakistan

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच JF-17 फाइटर जेट की खरीदी को लेकर बड़ी डील हुई है. पाकिस्तान ने खुद बांग्लादेश के साथ JF-17 फाइटर जेट की बिक्री और एक रक्षा समझौते पर बातचीत की पुष्टि की है. बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों ने इस्लामाबाद में इस पर विस्तार से चर्चा की. इस बारे में जानकारी देते हुए पाकिस्तान की सेना की प्रेस विंग के हवाले से डेली स्टार अखबार ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने JF-17 थंडर नाम के इस मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद पर गहन बातचीत की

चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया

ये भी बता दें कि जेएफ-27 थंडर को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार को जारी किए गए बयान में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर मुश्शाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तेजी से डिलीवरी का आश्वासन दिया है. इतना ही नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश को इसके पूरी ट्रेनिंग भी देगा साथ ही लंबे समय तक सपोर्ट सिस्टम भी पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराया जाएगा.

पहले दुश्मन और अब मित्रता

हैरान करने वाली बात ये है कि एक समय दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखने वाले ये देश अब एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं. बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है. पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने कहा कि ढाका और कराची के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एविएशन में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.

भारत पर असर

अगर भारत की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे इस सौदे से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भारत की एयरफोर्स काफी मजबूत है, जिसमें राफेल, सुखोई-30एमकेआई और तेजस जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं. भारत का डिफेंस बजट और टेक्नोलॉजी दोनों ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहीं आगे हैं. यह सौदा दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाएगा, लेकिन भारत की सैन्य ताकत पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
