पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ी डील! JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा Bangladesh, जानें भारत पर इसका क्या होगा असर?

पाकिस्तान ने खुद बांग्लादेश के साथ JF-17 फाइटर जेट की बिक्री और एक रक्षा समझौते पर बातचीत की पुष्टि की है. पहले ये दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन मानते थे और अब मित्रता बढ़ा रहे हैं. आइए जानते है कि इस डील का भारत पर क्या असर पड़ेगा.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच JF-17 फाइटर जेट की खरीदी को लेकर बड़ी डील हुई है. पाकिस्तान ने खुद बांग्लादेश के साथ JF-17 फाइटर जेट की बिक्री और एक रक्षा समझौते पर बातचीत की पुष्टि की है. बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों ने इस्लामाबाद में इस पर विस्तार से चर्चा की. इस बारे में जानकारी देते हुए पाकिस्तान की सेना की प्रेस विंग के हवाले से डेली स्टार अखबार ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने JF-17 थंडर नाम के इस मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद पर गहन बातचीत की

चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया

ये भी बता दें कि जेएफ-27 थंडर को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार को जारी किए गए बयान में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर मुश्शाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तेजी से डिलीवरी का आश्वासन दिया है. इतना ही नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश को इसके पूरी ट्रेनिंग भी देगा साथ ही लंबे समय तक सपोर्ट सिस्टम भी पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराया जाएगा.

पहले दुश्मन और अब मित्रता

हैरान करने वाली बात ये है कि एक समय दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखने वाले ये देश अब एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं. बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है. पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने कहा कि ढाका और कराची के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एविएशन में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.

भारत पर असर

अगर भारत की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे इस सौदे से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भारत की एयरफोर्स काफी मजबूत है, जिसमें राफेल, सुखोई-30एमकेआई और तेजस जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं. भारत का डिफेंस बजट और टेक्नोलॉजी दोनों ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहीं आगे हैं. यह सौदा दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाएगा, लेकिन भारत की सैन्य ताकत पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.