बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय दास की जेल बदल दी गई है. उन्हें चटगांव से ढाका जेल भेज दिया गया . इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया था.

बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी का चटगांव सेंट्रल जेल से ढाका जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है. सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास को आज सुबह कड़ी सुरक्षा में चटगांव से ढाका पहुंचाया गया. उन्हें लेकर गाड़ी सुबह करीब 10 बजे ढाका सेंट्रल जेल पहुंची.

चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्जी ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, 'हमारे आध्यात्मिक गुरु चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी को अचानक चटगांव सेंट्रल जेल से ढाका ट्रांसफर कर दिया गया. इसको लेकर मैं बहुत चिंता में हूं क्योंकि वह एक साधु, ब्रह्मचारी, पक्के शाकाहारी और वैष्णव हैं, जो तब तक खाना नहीं खा सकते, जबतक कि खुद से न बनाएं.'

भट्टाचार्जी ने कहा कि चटगांव जेल में चिन्मय दास जी के साथ रंगनाथन ब्रह्मचारी भी थे, जो उनकी खाना बनाने में मदद करते थे. इसी वजह से जेल में करीब दो साल तक उन्हें कुछ आराम मिला.'

चिन्मय दास की जान को खतरा: वकील

वकील ने कहा, 'चिन्मय जी को लिवर की गंभीर बीमारी है, इसलिए वो कुछ भी नहीं खा सकते. ढाका सेंट्रल जेल में खुद से खाना पकाने की सुविधा नहीं है. इसलिए वो सिर्फ फल पर रहेंगे. मुझे डर है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है.'

देशद्रोह के आरोप में 2 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी

हिंदू संत चिन्मय दास को 25 नवंबर, 2024 को देशद्रोह के आरोप में ढाका से गिरफ्तार किया गया था. चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद अदालत परिसर में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी. इस दौरान वकील सैफुल इस्लाम अलीफ की मौत हो गई थी. मृतक के पिता ने 31 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. बाद में इस मामले में भी चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने इस मामले में एक जुलाई, 2025 को चटगांव कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें चिन्मय दास समेत 38 लोगों पर आरोप लगाए गए. इस मामले में चटगांव डिविजनल ट्रायल ट्रिब्यूनल में गवाहों की गवाही चल रही है.

BNP नेता की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR

31 अक्टूबर, 2024 को चिन्मय दास के खिलाफ तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के उस समय महासचिव फिरोज खान ने केस दर्ज कराया था. चटगांव के चंदगांव पुलिस स्टेशन के मोहरा वार्ड में दर्ज केस में झंडे का अपमान करने का आरोप था, जिस पर देशद्रोह की धाराएं लगी थीं. बाद में बीएनपी ने फिरोज खान को पद से हटा दिया था. इसी मामले में चिन्मय दास की गिरफ्तारी 25 नवंबर, 2024 को हुई थी.

मां के निधन पर दी गई थी 5 घंटे की पैरोल

चिन्मय दास की मां का निधन 10 सितंबर को हुआ था, उन्होंने मां से मिलने के लिए 9 सितंबर को अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली. अगले दिन जब मौत हो गई तो अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 5 घंटे की पैरोल मिली.

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