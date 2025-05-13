'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश आम चुनाव में अब लगभग 50 दिन बचे हैं. हम चाहते हैं कि यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो और इसे एक मिसाल के रूप में याद रखा जाए.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश में आम चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे और सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है. यूनुस ने यह बात सोमवार को अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कही.

मोहम्मद यूनुस ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि देश की जनता लंबे समय से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही है, जिसे पहले की तानाशाही सरकार ने उनसे छीन लिया था. अंतरिम सरकार का लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा मजबूत हो.

यूनुस ने जानकारी दी कि यह बातचीत ढाका समय के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे हुई और लगभग आधे घंटे तक चली. बातचीत में बांग्लादेश-अमेरिका व्यापार और टैरिफ समझौते, आगामी चुनाव, बांग्लादेश का लोकतांत्रिक संक्रमण और युवा राजनीतिक कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

अमेरिका ने घटाया टैरिफ

अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर ने हालिया टैरिफ वार्ता में प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने बताया कि इन प्रयासों के चलते अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है, जिसे बांग्लादेश के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता माना जा रहा है.

मुख्य सलाहकार ने यह भी आरोप लगाया कि अपदस्थ तानाशाही शासन के समर्थक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं, जबकि उनका फरार नेता हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतरिम सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यूनुस ने कहा, "चुनाव में अब लगभग 50 दिन बचे हैं. हम चाहते हैं कि यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो और इसे एक मिसाल के रूप में याद रखा जाए.

(With IANS input)

