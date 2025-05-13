FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

Detox Drinks: शरीर को डिटॉक्स कर पाचन मजबूत बनाता है ये हेल्दी ड्रिंक, मिलते हैं कई और भी कमाल के फायदे

Detox Drinks: शरीर को डिटॉक्स कर पाचन मजबूत बनाता है ये हेल्दी ड्रिंक, मिलते हैं कई और भी कमाल के फायदे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश

Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश

नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

Homeदुनिया

दुनिया

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश आम चुनाव में अब लगभग 50 दिन बचे हैं. हम चाहते हैं कि यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो और इसे एक मिसाल के रूप में याद रखा जाए.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 23, 2025, 12:14 AM IST

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

Bangladesh General elections

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश में आम चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे और सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है. यूनुस ने यह बात सोमवार को अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कही.

मोहम्मद यूनुस ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि देश की जनता लंबे समय से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही है, जिसे पहले की तानाशाही सरकार ने उनसे छीन लिया था. अंतरिम सरकार का लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा मजबूत हो.

यूनुस ने जानकारी दी कि यह बातचीत ढाका समय के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे हुई और लगभग आधे घंटे तक चली. बातचीत में बांग्लादेश-अमेरिका व्यापार और टैरिफ समझौते, आगामी चुनाव, बांग्लादेश का लोकतांत्रिक संक्रमण और युवा राजनीतिक कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

अमेरिका ने घटाया टैरिफ

अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर ने हालिया टैरिफ वार्ता में प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने बताया कि इन प्रयासों के चलते अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है, जिसे बांग्लादेश के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता माना जा रहा है.

मुख्य सलाहकार ने यह भी आरोप लगाया कि अपदस्थ तानाशाही शासन के समर्थक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं, जबकि उनका फरार नेता हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतरिम सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यूनुस ने कहा, "चुनाव में अब लगभग 50 दिन बचे हैं. हम चाहते हैं कि यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो और इसे एक मिसाल के रूप में याद रखा जाए.

(With IANS input)

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस
T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम
Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
MORE
Advertisement