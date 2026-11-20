बांग्लादेश में वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे कपड़ा मजदूरों पर एंटी-टेररिज्म एक्ट लगाकर 748 लोगों को जेल भेजा गया है.

प्रदर्शन के दौरान हुए हमलों में चोट लगने के बाद दो मजदूरों की मौत हो गई (Photo- IANS/ bdnews24.com)

बांग्लादेश में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर पिछले 20 दिनों से अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. फ्रांस के मानवाधिकार संगठन जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश (जेएमबीएफ) ने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को बांग्लादेश के हालात पर एक रिपोर्ट जारी की है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 543 से भी ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ, पुलिस और सुरक्षा बलों ने 748 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया है. जेएमबीएफ ने इस कार्रवाई पर गहरी चिंता जताते हुए बांग्लादेशी अफसरों के रवैये की निंदा की है.

गिरफ्तार किए गए लोगों में कौन-कौन शामिल हैं?

जेएमबीएफ की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में सिर्फ आम मजदूर ही नहीं हैं, बल्कि आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोग भी शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पकड़े गए 748 लोगों में 13 बड़े मजदूर नेता और आंदोलन को चलाने वाले आयोजक शामिल हैं.

इसके साथ ही पूर्व सत्ताधारी अवामी लीग से जुड़े 170 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा गया है. संगठन का कहना है कि सिर्फ वेतन मांगने और आंदोलन में शामिल होने की वजह से लोगों को पकड़ा जा रहा है. जेएमबीएफ ने कहा कि इस तरह से गिरफ्तारियां करना लोगों को गलत तरीके से हिरासत में रखने और संगठन बनाने की आजादी को छीनने जैसा कदम है.

#BangladeshUnrest | Garment #Workers’ Protests Enter 20th Day (A Thread). Police Fire Tear Gas at Workers in Sreepur as BNP Activists Clash with Protesters. Thousands of garment workers gathered this morning along the Dhaka–Mymensingh Highway in the Gargaria Masterbari, Ansar Road and Maona areas of Sreepur, Gazipur. Police fired tear gas shells and sound grenades to disperse the workers. Clashes and chases then spread through nearby lanes as local BNP activists confronted protesters with sticks and rods. Several workers were reportedly injured in the combined attacks. Sources: Dhaka Tribune and Ajker Patrika. ... @hrw @ActionAid @Oxfam @ilo @amnestysasia @BonaveroIHR @GRC_HumanRights @UN_HRC @davemorrissey64 @JamesPurefoy @ESandersFCDO @PearsonElaine @AgnesCallamard @StateDRL @ituc @ILOAsiaPacific @HRF @S_Asian_Rights @uniglobalunion @global_labor @IndustriALL_GU @ApsanaBegumMP @IHRF_English November 19, 2026

मानवाधिकार संगठन ने क्या बातें सामने रखी?

जेएमबीएफ ने प्रदर्शन के दौरान हुए हमलों में घायल दो मजदूरों की मौत पर भारी गुस्सा जताया है. संगठन ने कहा कि हक के लिए आवाज उठा रहे दो मजदूरों की जान जाना बेहद दुखद मामला है.

मानवाधिकार संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी हिंसा में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे हैं. जेएमबीएफ ने मांग की है कि बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगे हमलों के आरोपों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों की तरफ से की गई मारपीट और बहुत ज्यादा बल प्रयोग की भी जांच होनी चाहिए.

वेतन के विवाद में एंटी-टेररिज्म एक्ट क्यों?

रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि बांग्लादेशी अफसरों ने मजदूरों के वेतन विवाद को सुलझाने के बजाय उस पर एंटी-टेररिज्म एक्ट लगा दिया है.

जेएमबीएफ ने कहा है कि मजदूरी बढ़ाने जैसे आम मामले में एंटी-टेररिज्म एक्ट का इस्तेमाल करना और बड़ी तादाद में लोगों को जेल भेजना बहुत गलत तरीका है. संगठन ने कहा कि यह कदम कानून का गलत इस्तेमाल है और बांग्लादेश सरकार को इन सभी मामलों की तुरंत नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए.

जेएमबीएफ के अध्यक्ष ने इस मामले पर क्या कहा?

जेएमबीएफ के संस्थापक अध्यक्ष शाहनूर इस्लाम ने कहा कि ज्यादा वेतन मांगने पर दो मजदूरों को जान गंवानी पड़ी. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई है, उनको यह जानने का पूरा हक है कि मौतों के लिए कौन जिम्मेदार था.

शाहनूर इस्लाम ने मांग की कि चाहे आरोप पुलिस अफसरों पर हों या फिर सत्तारूढ़ बीएनपी के नेताओं पर, पूरे मामले की जांच के लिए एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग बनाया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी 13 मजदूर नेताओं और मजदूरों को बिना किसी देरी के तुरंत रिहा किया जाए, मुकदमों को वापस लिया जाए और मजदूरों की मांग के हिसाब से कम से कम वेतन तय किया जाए.

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