शेख हसीना की बेटी साइमा ने WHO के रीजनल हेड के पद से दिया इस्तीफा, जानें क्या है वजह?

WHO के सदस्य देशों द्वारा रीजनल हेड का चुनाव हर 5 साल में किया जाता है और वो संगठन के सबसे सीनियर अधिकारियों में से होते हैं. साइमा वाजेद को 2024 की शुरुआत में ही साउथ-ईस्ट एशिया का रीजनल हेड बनाया गया था.

शेख हसीना की बेटी पर वित्तीय धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप है.

WHO ने साइमा वाजेद को बिना सैलरी के प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया था.

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे.

साइमा ने WHO चीफ को लिखी इस्तीफे की चिट्ठी में आरोपों का जवाब दिया है.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल हेड पद से इस्तीफा दे दिया है. रॉयटर्स के मुताबिक, साइमा ने बुधवार को WHO से पद छोड़ा है, जिससे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच के बीच WHO में उनका कार्यकाल खत्म हो गया है.

साइमा वाजेद का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है, जब हसीना की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद उनकी फैमिली और करीबियों पर राजनीतिक असर पड़ रहा है. अगस्त 2024 में छात्रों के प्रदर्शन के बाद उनकी सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू हो गया और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

साइमा को बिना सैलरी की छुट्टी पर भेजा गया था

रॉयटर्स के मुताबिक, WHO ने पिछले साल के आखिर में साइमा वाजेद को बिना सैलरी के प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया था. उन्हें जुलाई 2025 में अवकाश पर भेजा गया था, जब बांग्लादेश के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने हसीना के बाद बनी अंतरिम सरकार के तहत मार्च 2025 में उनेक खिलाफ धोखाधड़ी की चार्जशीट दायर की थी. एजेंसी ने उन पर चीन यात्रा से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी और शैक्षणिक योग्यताओं को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है. इन आरोपों से वाजेद ने इनकार किया है.

बांग्लादेश में जमीन अवैध तरीके से लेने पर वाजेद ने क्या कहा?

वाजेद ने महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को लिखी इस्तीफे की चिट्ठी में बांग्लादेश में अवैध रूप से जमीन हासिल करने के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के संस्थापक नेता और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के परिवार पर लागू कानून के तहत वो उस जमीन की कानूनन हकदार थीं. वाजेद ने कहा कि उन्हें साउथ-ईस्ट एशिया के देशों की सेवा करने के लिए चुना गया था, लेकिन अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पूरा करने से रोका गया था.

रॉयटर्स के मुताबिक, उन्होंने लिखा, 'चूंकि आप मुझे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने से लगातार रोक रहे हैं. इसलिए मैंने WHO के आपके नेतृत्व में सारा भरोसा खो दिया है. अवैतनिक अवकाश पर रखे जाने के बाद करीब एक साल से सैलरी नहीं मिलने की वजह से आर्थिक हालात भी खराब हो गई है.'

साइमा वाजेद के इस्तीफे पर WHO ने क्या कहा?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रॉयटर्स की अपील पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. एजेंसी ने पिछले महीने कहा था कि वाजेद अभी छुट्टी पर हैं, लेकिन गोपनीयता का हवाला देते हुए इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था.

साइमा वाजेद ने आरोपों पर क्या कहा?

WHO के सदस्य देशों द्वारा रीजनल हेड का चुनाव हर 5 साल में किया जाता है और वो संगठन के सबसे सीनियर अधिकारियों में से होते हैं. उनकी जिम्मेदारियों में इमरजेंसी हालात से निपटना और WHO की नीतियों को रीजनल हालात के हिसाब से ढालना शामिल है. वाजेद को 2024 की शुरुआत में ही साउथ-ईस्ट एशिया का रीजनल हेड बनाया गया था. WHO के रीजनल हेड की जिम्मेदारी संभालने से पहले वाजेद दिल्ली में तैनात थीं.

वाजेद पर आरोप है कि चीन यात्रा के दौरान उन्होंने वित्तीय धोखाधड़ी की थी. इस पर उन्होंने वकीलों के जरिए कहा कि विवादित 901 डॉलर की राशि रूटीन रि-एम्बर्समेंट रिक्वेस्ट को संभालने वाले एक असिस्टेंट की गलती थी. अपनी योग्यता पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए वाजेद ने कहा कि बांग्लादेश में ऑटिज्म पर काम करने के लिए उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है और उन्होंने WHO चीफ को इस योग्यता के बारे में पारदर्शिता के साथ बताया था.

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